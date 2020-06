2020年夏開始の新作アニメ一覧

2020年06月07日 19時30分 アニメ

3カ月に1度のテレビ番組改編期が近づいてきました。2020年4月7日に安倍総理が「緊急事態宣言」を発出するなど新型コロナウイルス感染拡大の影響は大きく、2020年春に放送予定だった作品のうち、放送開始前から延期が決まったり、放送は始まったものの途中話数から放送が延期になったりする事例が多発。「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」「Re:ゼロから始める異世界生活 第2期」「ノー・ガンズ・ライフ 第2期」「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完」「富豪刑事 Balance:UNLIMITED」「魔王学院の不適合者~史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う~」「放課後ていぼう日誌」「食戟のソーマ 豪ノ皿」「デジモンアドベンチャー:」の9作品が今期にスライドする形となりました。



一方、2020年夏開始予定だった作品のうち、「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rhyme Anima」「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかlll」「ハイキュー!! TO THE TOP 第2クール」「A3! SEASON AUTUMN & WINTER」「ツキウタ。 THE ANIMATION 2」「ひぐらしのなく頃に」「アサルトリリィ Bouquet」「EX-ARM エクスアーム」「戦翼のシグルドリーヴァ」「まえせつ!」「スケートリーディング☆スターズ」「アクダマドライブ」の12作品が秋以降に延期となりました。



この増減の結果、2020年夏の開始作品は合計で30作品弱と、ここしばらく50作品前後の放送・配信が行われてきたのに比べるとぐっと減ることになりました。



以下に、放送・配信の時期が近いものから順に作品情報を並べています。夏放送が決まっていてもスケジュールの詳細が未発表の作品については放送情報欄を省いたものがあります。







・放送情報

Netflix:6/2(火)~【第1話~第5話】・6/9(火)~【第6話~第10話】・6/16(火)~【第11話~第14話】

フジテレビ:7/8(水) 24:55~

関西テレビ

東海テレビ

テレビ西日本

北海道文化放送

BSフジ



・作品情報



自称“日本一の天才詐欺師”枝村真人。

その日も相棒の工藤と2人で浅草観光に来ているフランス人に詐欺を仕掛けてひと儲け…のはずが、逆に騙され大金を奪われてしまう。

その男はローラン・ティエリー、マフィアさえ手玉に取るコンフィデンスマンだったのだ。

世界を舞台に仕掛ける桁違いの騙し合いに、枝村は巻き込まれていく…!!



・スタッフ

監督:鏑木ひろ

脚本・シリーズ構成:古沢良太

キャラクターデザイン:貞本義行

サブキャラクターデザイン:加藤寛崇

総作画監督:加藤寛崇、浅野恭司

デザインワークス:奥田明世、清水慶太、石橋翔祐

コンセプトデザイン:丹地陽子

副監督:益山亮司

美術監督:竹田悠介

美術設定:藤井一志

色彩設計:小針裕子

撮影監督:出水田和人

編集:今井大介

音楽:やまだ豊

音響監督:はたしょう二

ミュージックエディター:千田耕平

アニメーション制作:WIT STUDIO

©WIT STUDIO/Great Pretenders



・キャスト

枝村真人(エダマメ):小林千晃

ローラン・ティエリー:諏訪部順一

アビゲイル・ジョーンズ(アビー):藤原夏海

ポーラ・ディキンス:園崎未恵



Twitter:@GrePre_anime

ハッシュタグ:#グレプリ



TVアニメ「GREAT PRETENDER」(グレートプリテンダー)メインPV第1弾









・放送情報

Netflix:6/4(木)~【独占配信】

テレビ放送:7月~



・作品情報



新たな海皇を決める中国最大の武術大会、大擂台賽(だいらいたいさい)開幕!毒に侵された体で出場を決めた刃牙を、中国全土から集まった猛者たちが待ち受ける。



・スタッフ

原作:板垣恵介

監督:平野俊貴

シリーズ構成:浦畑達彦

キャラクターデザイン:鈴木藤雄、石川晋吾

色彩設計:宮脇裕美

美術監督:西山正紀

撮影監督:野口龍生

編集:佐野由里子

音楽:藤澤健至(Team-MAX)

音響監督:浦上靖之、浦上慶子

アニメーション制作:トムス・エンタテインメント

製作:バキッッ製作委員会

©板垣恵介(秋田書店)/バキッッ製作委員会



・キャスト

範馬刃牙:島﨑信長

範馬勇次郎:大塚明夫

ビスケット・オリバ:大塚芳忠

マホメド・アライJr.:保志総一朗

松本梢江:雨宮天

郭海皇:緒方賢一

烈海王:小山力也

劉海王:飯塚昭三

孫海王:幸野善之

楊海王:川津泰彦

陳海王:遠藤大智

除海王:蓮池龍三

毛海王:石川ひろあき

サムワン海王:星野貴紀

李海王:池田知聡

範海王:滝知史

ドリアン海王:銀河万丈

寂海王:青山穣

龍書文:手塚秀彰

郭春成:安元洋貴

アナウンサー:中尾隆聖

ナレーション:古谷徹



Twitter:@baki_anime

ハッシュタグ:#バキアニメ



OP:GRANRODEO「情熱は覚えている」

ED:藤田恵名「DEAD STROKE」



アニメ『バキ』大擂台賽編 本PV│"BAKI : Dai Raitaisai-hen" (2020) Japanese Official Trailer









・放送情報

フジテレビ系列:6/7(日) 9:00~(第1話から再放送)



・作品情報

西暦2020年、首都圏を中心に大規模なネットワーク障害が発生した。渋谷へ出かけた母と妹のヒカリが止まらなくなった電車に乗っていたため、サマーキャンプの準備で家に残っていた太一は駅のホームへと向かうが、その瞬間、不思議な現象が起き、デジタルワールドへと飛ばされてしまう。太一たち「選ばれし子供たち」は、パートナーとなるデジモンと出会い、未知なる“アドベンチャー”に立ち向かう。



「デジモン」シリーズの第1作として1999年から放送された「デジモンアドベンチャー」のリメイク作。「デジモンアドベンチャー」は、2000年放送の続編「デジモンアドベンチャー02」の中で3年後と将来が描かれて完結したのち、「デジモンアドベンチャーtri.」「デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆」が劇場公開されているが、本作は設定が現代(西暦2020年)に変更され、完全に新たな物語として生まれ変わる。



シリーズディレクターは「魔法つかいプリキュア!」の三塚雅人。シリーズ構成は「ポケットモンスター」シリーズや「イナズマイレブン」シリーズ、「バトルスピリッツ」シリーズ、「ダンボール戦機」シリーズなどキッズアニメを多数手がけてきた冨岡淳広。キャラクターデザインは1999年の作品と同じく中鶴勝祥が担当。



キャストは「選ばれし子供たち」は総入れ替えだが、デジモン役はテイルモンを除き当時のキャストが続投する。ナレーターはシリーズ3作目「デジモンテイマーズ」でギルモン役とナレーターを担当した野沢雅子。



2020年4月から放送されていたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で第3話で放送が中断されていた。



・スタッフ

原案:本郷あきよし

シリーズディレクター:三塚雅人

シリーズ構成:冨岡淳広

キャラクターデザイン:中鶴勝祥

総作画監督:浅沼昭弘

美術監督:木下了香

美術設定:天田俊貴

色彩設計:竹澤聡

音楽:佐橋俊彦

プロデューサー:江花松樹(フジテレビ)、佐川直子(読売広告社)、櫻田博之、高見暁

制作:フジテレビ・読売広告社・東映アニメーション

© 本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション



・キャスト

八神太一:三瓶由布子

石田ヤマト:浪川大輔

武之内空:白石涼子

泉光子郎:小林由美子

太刀川ミミ:高野麻里佳

城戸丈:草尾毅

高石タケル:潘めぐみ

八神ヒカリ:和多田美咲

アグモン:坂本千夏

ガブモン:山口眞弓

ピヨモン:重松花鳥

テントモン:櫻井孝宏

パルモン:山田きのこ

ゴマモン:竹内順子

パタモン:松本美和

テイルモン:園崎未恵

ナレーション:野沢雅子



Twitter:@digimon_tv

ハッシュタグ:#デジモン #Digimon



OP:谷本貴義「未確認飛行船」

ED:藤川千愛「悔しさは種」



キャスト解禁!「デジモンアドベンチャー:」PV第3弾









・放送情報

テレビ東京系列:6/20(土) 9:00~

北日本放送:7/5(日) 5:00~

広島ホームテレビ:7/5(日) 5:20~

静岡第一テレビ:7/5(日) 5:30~

テレビユー福島:7/26(日) 6:15~

石川テレビ放送:8/2(日) 6:30~



・作品情報



かつて、宇宙に飛び散った悪魔のカケラ。それは今なお、全宇宙を混乱に陥れていた。

平和を取り戻すべくウルトラマンたちが宇宙中で戦うかたわら、このカケラを悪用して次々に惑星を滅ぼす謎の存在が卑劣な暗躍を続けていた。

そしてその魔の手が、ついに「光の国」に迫る。

颯爽と立ち向かうウルトラマンゼロと、その弟子・ウルトラマンゼット!

激戦の末、ゼットは一人で怪獣を追い、地球へと向かう――。

一方、地球では、日常的に出現する怪獣に対抗するための防衛軍が組織されていた。対怪獣ロボット部隊「ストレイジ」。そしてそこには若き熱血漢・ナツカワ ハルキが所属していた。

地球に宇宙怪獣が襲来したその時、ゼットとハルキは運命の出会いを果たす。

ここに、若き二人の熱血バトルストーリーが幕を開けるのであった!



・スタッフ

メイン監督:田口清隆

シリーズ構成:吹原幸太、田口清隆

監督:田口清隆、辻󠄀本貴則、坂本浩一、中川和博、尾上克郎、武居正能、越知靖、内田直之

脚本:吹原幸太、鈴木智、中野貴雄、林壮太郎、小林雄次、根元歳三、継田淳、池田遼

音楽:安瀬聖

製作:円谷プロダクション・テレビ東京・電通

©円谷プロ ©ウルトラマンZ製作委員会・テレビ東京



・キャスト

ナツカワハルキ:平野宏周

ヘビクラショウタ:青柳尊哉

ナカシマヨウコ:松田リマ

イナバコジロー:橋爪淳

オオタユカ:黒木ひかり

カブラギシンヤ:野田理人

クリヤマ長官:小倉久寛

朝倉リク:濱田龍臣

ウルトラマンゼット:畠中祐

ウルトラマンゼロ:宮野真守

対怪獣ロボット部隊「ストレイジ」AI:福原かつみ



Twitter:@ultraman_series

ハッシュタグ:#ウルトラマンZ



OP:遠藤正明「ご唱和ください 我の名を!」

ED:玉置成実「Connect the Truth」







・放送情報

TOKYO MX:7/3(金) 24:00~

BS11:7/3(金) 24:00~

群馬テレビ:7/3(金) 24:00~

とちぎテレビ:7/3(金) 24:00~

AT-X:7/3(金) 24:00~、ほか

dアニメストア(ニコニコ支店/for Prime Video):7/3(金) 24:00~【独占配信】

MBS:7/4(土) 27:38~

テレビ愛知:7/6(月) 27:05~



・作品情報



“HERO”はHとEROで出来ている――

エロを規制し奪い、人類の緩やかな絶滅を企む侵略種族・キセイ蟲。

そんな恐るべき怪人に立ち向かうのは、“最もエロい!?”5人の高校生たち!

青少年・炎城烈人と美少女達による、思春期“H”EROコメディ!



・スタッフ

原作:きただりょうま

監督・シリーズ構成:神保昌登

キャラクターデザイン:山本亮友

プロップデザイン:山本月穂

服装デザイン:廣冨麻由

キセイ蟲デザイン:渡辺奏

美術監督:益田健太

美術設定:平良亜似子

色彩設計:鈴木ようこ

CGラインディレクター:濱村敏郎

撮影監督:葉山大輝

編集:近藤勇二

音響監督:土屋雅紀

音響制作:スタジオマウス

音楽:吟(BUSTED ROSE)

アニメーション制作:project No.9

©きただりょうま/集英社・ド級編隊エグゼロス製作委員会



・キャスト

炎城烈人:松岡禎丞

星乃雲母:加隈亜衣

桃園百花:矢作紗友里

天空寺宙:桑原由気

白雪舞姫:茅野愛衣

庵野丈:三木眞一郎

チャチャ:大森日雅

ルンバ:岸尾だいすけ

ナレーション:小山力也



Twitter:@hxeros_anime

ハッシュタグ:#エグゼロス



TVアニメ「ド級編隊エグゼロス」第1弾PV









・放送情報

TOKYO MX:7/3(金) 24:30~

BS11:7/3(金) 24:30~

AbemaTV:7/3(金) 24:30~



・作品情報

超エリート料理学校「遠月茶寮料理學園」に入学した幸平創真は料理人として成長を続け、ついに学園の頂点である遠月十傑評議会第一席の座へ上り詰めた。そんななか、若手料理人の料理コンクール「THE BLUE」の招待状が届く。「THE BLUE」は正統派の美食大会のはずだが、今回は趣向が異なるお題で、次代の料理の担い手を決める食戟が始まる。



原作は週刊少年ジャンプで2012年から2019年まで連載された漫画で、全36巻。





アニメは2015年から4シリーズ放送されていて、本作が第5期にあたる。



スタッフは基本的に第4期と同じで、監督が「勇者王ガオガイガー」「ベターマン」の米たにヨシトモ、シリーズ構成が「六畳間の侵略者!?」「テラフォーマーズ」「あかねさす少女」のヤスカワショウゴ。



・スタッフ

原作:附田祐斗・佐伯俊

原作協力:森崎友紀

監督:米たにヨシトモ

シリーズ構成:ヤスカワショウゴ

キャラクターデザイン:下谷智之

助監督:鈴木洋平

サブデザイン:小森篤

美術監督:備前光一郎

色彩設計:伊藤由紀子

撮影監督:黒澤豊

編集:近藤勇二

音響監督:明田川仁

音楽:加藤達也

アニメーション制作:J.C.STAFF

©附田祐斗・佐伯俊/集英社・遠月学園動画研究会4



・キャスト

幸平創真:松岡禎丞

薙切えりな:金元寿子

田所恵:高橋未奈美

タクミ・アルディーニ:花江夏樹

葉山アキラ:諏訪部順一

薙切アリス:赤﨑千夏

黒木場リョウ:岡本信彦

新戸緋沙子:大西沙織

一色慧:櫻井孝宏

朝陽:福山潤



Twitter:@shokugeki_anime

ハッシュタグ:#shokugeki_anime



OP:nano.RIPE「ラストチャプター」

ED:渕上舞「Crossing Road」



『食戟のソーマ 豪ノ皿』番宣CM









・放送情報

TOKYO MX:7/4(土) 23:30~

とちぎテレビ:7/4(土) 23:30~

群馬テレビ:7/4(土) 23:30~

BS11:7/4(土) 23:30~

dアニメストア:7/4(土) 23:30~【地上波同時配信】

テレビ愛知:7/5(日) 26:05~

読売テレビ:7/6(月) 25:59~

AT-X:7/4(土) 23:30~、ほか



・作品情報



二千年の時を経て蘇った暴虐の魔王――だが、魔王候補を育てる学院の適性――《不適合》!?

人を、精霊を、神々すらも滅ぼしながら、延々と続く闘争に飽き、平和な世の中を夢見て転生した暴虐の魔王「アノス・ヴォルディゴード」。

しかし二千年後、転生した彼を待っていたのは平和に慣れて弱くなりすぎた子孫たちと、衰退を極めた魔法の数々だった。

魔王の生まれ変わりと目される者を集め教育する“魔王学院”に入学したアノスだが、学院は彼の力を見抜けず不適合者の烙印を押す始末。さらには、伝説の魔王は自分とはまったくの別人という事になっていた。

誰からも格下と侮られる中、ただひとり親身になってくれる少女ミーシャを配下に加え、不適合者(魔王)が、魔族のヒエラルキーを駆け上がる!!

「摂理だろうと運命だろうと、奇跡だろうと、俺の眼前ではただひれ伏し消えるのみだ。」



・スタッフ

原作:秋

原作イラスト:しずまよしのり

総監督:大沼心

監督:田村正文

助監督:湊未來

シリーズ構成:田中仁

キャラクターデザイン:山吉一幸

音響監督:納谷僚介

音楽:井内啓二

制作:SILVER LINK.

©2019 秋/KADOKAWA/Demon King Academy



・キャスト

アノス・ヴォルディゴード:鈴木達央

ミーシャ・ネクロン:楠木ともり

サーシャ・ネクロン:夏吉ゆうこ



Twitter:@maohgakuin

ハッシュタグ:#魔王学院



OP:CIVILIAN「正解不正解」



TVアニメ「魔王学院の不適合者」第1弾PV|2020年7月4日(土)より放送開始









・放送情報

チバテレビ:7/6(月) 21:55~



・作品情報



まつの双子の妹、鎌谷しのが転校してきた。

ひょんなことからマヌー、しのと仲良くなったしの。

あけぼの山中学の日常が今日も続く。



千葉県柏市に縁のある市民が地域活性化を目的に設立した市民団体「できる街プロジェクト」が制作するアニメで、2016年に第1弾、2019年に第2弾が制作され配信された。



・スタッフ

監督・脚マヌー本:村井真也

キャラクターデザイン:中道裕大、藤咲、ラッコくみちょう、冷水優果、いちろ、みちよつ(よつもとみちよ)

主題歌プロデュース:三浦誠司

音楽・音響:川嶋弘治、夏海ルイ

プロデューサー:楠本慶彦

企画:できる街プロジェクト

制作:超普通スタジオ



・キャスト

舎川あこ:ペチ子

田野ながれ:高里桃子

テガちゃん:秋山結可莉

橋舟一花:新田ほのか

安浦千代:本田しをん

鎌谷しの:冷水優果

マヌー:岡田めい



Twitter:@kashiwaanime

ハッシュタグ:#柏 #ご当地アニメ



OP:成海ひいな「おかしーわ!」



2020年夏地上波テレビ放送PV|ご当地ゆるアニメ「超普通都市カシワ伝説R」









・放送情報

アニマックス:7/7(火) 19:00~、ほか

BSスカパー!:7/10(金) 21:00~、ほか

J:COMテレビ:7/15(水) 26:00~(「アニおび」枠)



・作品情報



人間に危害を加えたり、事件を起こす悪霊や死霊に対して刑を下し、あの世へ送る能力を持つ天才的な魔法律の執行人・六氷 透(ムヒョ)とその助手を務める草野次郎(ロージー)。

彼らの元にはいつも霊に悩める人々が訪れていた。

円宙継(エンチュー)との戦いから数日。

ムヒョとロージーは魔監獄から戻り、日常を取り戻していた。

そんなムヒョたちの前に、執行人・五嶺陀羅尼丸(ゴリョー)が姿を現し、新たな戦いへと巻き込まれていく―――。



・スタッフ

原作:西義之

監督:近藤信宏

シリーズ構成・脚本:鈴木やすゆき

キャラクターデザイン:河野紘一郎

総作画監督:只野和子、松下浩美

音楽:川﨑龍

音楽制作:ランティス

アニメーション制作:スタジオディーン

©西義之/集英社・ムヒョロジ製作委員会2



・キャスト

ムヒョ(六氷透):村瀬歩

ロージー(草野次郎):林勇

エンチュー(円宙継):神谷浩史

ヨイチ(火向洋一):柿原徹也

リオ(黒鳥理緒):明坂聡美

ビコ(我孫子優):河村梨恵

ペイジ・クラウス:羽多野渉

今井玲子:斎賀みつき

ナナ(竹乃内菜々):野水伊織

ケンジ(佐藤健二):天﨑滉平

ティキ:太田哲治

ゴリョー(五嶺陀羅尼丸):小林裕介

エビス(恵比寿花夫):高橋伸也



Twitter:@mahouritsuanime

ハッシュタグ:#ムヒョロジ



TVアニメ「ムヒョとロージーの魔法律相談事務所」第2期のティザーPV











・放送情報

AT-X:7/7(火) 22:00~、ほか

TOKYO MX:7/7(火) 24:30~

MBS:7/7(火) 26:30~

BS11:7/8(水) 24:00~

RKK熊本放送:7/10(金) 25:55~

dアニメストア:7/28(火) 24:00~【最速配信】

AbemaTV:7/31(金) 24:00~

※第1話~第3話の再放送ののち、第4話以降は7/28(火)から放送



・作品情報



都会から田舎に引っ越してきた鶴木陽渚は、生き物が苦手なインドア派。

手芸部に入って楽しい高校生活を過ごす予定が、散歩中に黒岩悠希と出会ったことがきっかけで謎の「ていぼう部」に入部させられてしまい、釣りをはじめることに…。

個性的な部員たちに囲まれて、陽渚の高校生活どうなるの!?



原作はヤングチャンピオン増刊・月刊ヤングチャンピオン烈に連載中の漫画で、既刊6巻。





・スタッフ

原作:小坂泰之

監督:大隈孝晴

シリーズ構成:志茂文彦

キャラクターデザイン:熊谷勝弘

釣具プロップデザイン:小倉寛之

プロップデザイン:永田杏子

総作画監督:熊谷勝弘、曾我篤史、市原圭子

美術監督:坂下裕太

美術設定:東潤一

美術:スタジオイースター

色彩設計:真壁源太

撮影監督:桒野貴文

編集:小野寺絵美

音響監督:高寺たけし

音楽:櫻井美希

音楽制作:フライングドッグ

アニメーション制作:動画工房

製作:海野高校ていぼう部

©小坂泰之(秋田書店)/海野高校ていぼう部



・キャスト

鶴木陽渚:高尾奏音

帆高夏海:川井田夏海

黒岩悠希:篠原侑

大野真:明坂聡美



Twitter:@teibo_bu

ハッシュタグ:#teibo



OP:海野高校ていぼう部(鶴木陽渚(CV高尾奏音)、帆高夏海(CV:川井田夏海)、黒岩悠希(CV:篠原 侑)、大野真(CV:明坂聡美))「SEA HORIZON」

ED:海野高校ていぼう部(鶴木陽渚(CV高尾奏音)、帆高夏海(CV:川井田夏海)、黒岩悠希(CV:篠原 侑)、大野真(CV:明坂聡美))「釣りの世界へ」



TVアニメ「放課後ていぼう日誌」PV第2弾 - YouTube









・放送情報

Netflix:7/9(木)~【独占配信】



・作品情報



2020年、平和な日常が続く日本を襲った突然の大地震。

都内に住むごく普通の家族、武藤家の歩と剛の姉弟は、大混乱の中、家族4人で東京からの脱出を始めるが、刻々と沈みゆく日本列島は、容赦なく彼らを追い詰めていく。極限状態で突きつけられる、生と死、出会いと別れの選択。途方もない現実と向き合う中、歩と剛は、未来を信じ、懸命に生き抜く強さを身につけていく……



・スタッフ

原作:小松左京

監督:湯浅政明

シリーズディレクター:許平康

脚本:吉高寿男

音楽:牛尾憲輔

キャラクターデザイン:和田直也

フラッシュアニメーションチーフ:Abel Gondora

美術監督:赤井文尚、伊東広道

色彩設計:橋本賢

撮影監督:久野利和

音響監督:木村絵理子

編集:廣瀬清志

アニメーション制作:サイエンスSARU

製作:”JAPAN SINKS:2020"Project Partners

© “JAPAN SINKS : 2020”Project Partners



・キャスト

武藤歩:上田麗奈

武藤剛:村中知

武藤マリ:佐々木優子

武藤航一郎:てらそままさき

古賀春生:吉野裕行

三浦七海:森なな子

カイト:小野賢章

疋田国夫:佐々木梅治



Twitter:@japansinks2020

ハッシュタグ:#日本沈没2020



『日本沈没2020』予告編 - Netflix









・放送情報

Amazon Prime Video:7/9(木) 25:43ごろ~【独占配信】

TBS:7/9(木) 25:58~

MBS:7/9(木) 26:30~

CBC:7/15(水) 26:35~

SBS:7/21(火) 26:14~

BS-TBS:7/11(土) 26:00~



・作品情報



過去のトラウマと、独自のひねくれた思考回路によって「ぼっち生活」を謳歌しているように見える比企谷八幡は、ひょんなことから生活指導担当教師、平塚 静に連れられ「奉仕部」に入部する。

同じ部に所属する息を呑むほどの完璧美少女・雪ノ下雪乃や、クラスの上位カーストに属するギャル・由比ヶ浜結衣とともに、クラスメイトの人間関係の問題の解決から生徒会の手伝いに至るまで、数々の案件をこなす毎日をすごしていた。

季節は移ろい、春。

雪乃から最後の依頼を受けた八幡と結衣。

3月の卒業式を控えた中、いろはからブロムの協力を求められ…。

――本物を求めた八幡は3人の関係を変えていく。

果たしてこの先、彼の高校生活はどんな結末を迎えるのか!?



・スタッフ

原作:渡航

キャラクター原案:ぽんかん⑧

監督:及川啓

シリーズ構成:大知慶一郎

キャラクターデザイン:田中雄一

美術監督:池田繁美、丸山由紀子

美術背景:アトリエムサ

色彩設計:岩井田洋

撮影監督:中村雄太

編集:平木大輔

音響監督:本山哲

音響制作:デルファイサウンド

音楽:石濱翔(MONACA)、高橋邦幸(MONACA)

音楽制作:NBCユニバーサル・エンターテイメント/マーベラス

制作スタジオ:feel.

©渡 航、小学館/やはりこの製作委員会はまちがっている。完



・キャスト

比企谷八幡:江口拓也

雪ノ下雪乃:早見沙織

由比ヶ浜結衣:東山奈央

一色いろは:佐倉綾音

比企谷小町:悠木碧

戸塚彩加:小松未可子

葉山隼人:近藤隆

材木座義輝:檜山修之

平塚静:柚木涼香

雪ノ下陽乃:中原麻衣

三浦優美子:井上麻里奈

海老名姫菜:ささきのぞみ

川崎沙希:小清水亜美

戸部翔:堀井茶渡



Twitter:@anime_oregairu

ハッシュタグ:#俺ガイル



OP:やなぎなぎ「芽ぐみの雨」

ED:雪ノ下雪乃(CV.早見沙織)&由比ヶ浜結衣(CV.東山奈央)「ダイヤモンドの純度」



「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完」PV第2弾









・放送情報

MBS・TBS系列28局:7/10(金) 25:25~

※「スーパーアニメイズム」枠放送



・作品情報



20歳のダメダメ大学生・木ノ下和也。初めての彼女と一度だけキスをしたが、たった1ヶ月でフラれてしまった。

「あぁ…やだ…もうなんか全部ヤダ…」

やけっぱちになった和也は、“ある方法”を使って、女の子とデートをすることに。待ち合わせ場所に行くと、

「君が和也君、だよね?」

さらさらの黒髪を耳にかけながら、和也の顔を伺う美少女、水原千鶴は微笑みかけた──。



・スタッフ

原作:宮島礼吏

監督:古賀一臣

シリーズ構成:広田光毅

キャラクターデザイン:平山寛菜

音楽:ヒャダイン

アニメーション制作:トムス・エンタテインメント

©宮島礼吏・講談社/「彼女、お借りします」製作委員会



・キャスト

水原千鶴:雨宮天

七海麻美:悠木碧

更科瑠夏:東山奈央

桜沢墨:高橋李依

木ノ下和也:堀江瞬

木ノ下和:野沢由香里

木部芳秋:赤坂柾之

栗林駿:梶原岳人



Twitter:@kanokari_anime

ハッシュタグ:#かのかり



OP:the peggies

ED:halca



TVアニメ『彼女、お借りします』ティザーPV|2020年7月10日放送開始









・放送情報

MBS・TBS系列28局:7/10(金) 25:50ごろ~

※「スーパーアニメイズム」枠末尾



・作品情報



お笑い養成所SSS(スーパースタースクール)で日夜、芸を磨くスターダスト、菊一文字、6-シックス-の3組。

ある日突然、講師に呼び出され、視聴者のSNS投票で優勝が決まる人気ネタ番組「バズネタファイル」のオーディションを受けることに。

ネタ時間はわずか1分。彼らの命運をわける1分間のお笑いショーが始まる。



MBSがプロデュースする声優×二次元芸人プロジェクト「GETUP! GETLIVE!」の一環として制作される、SDキャラクターが繰り広げるショートアニメ。企画者はお笑い芸人でアニメ関連番組のパーソナリティとしても活躍する天津・向。脚本は「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。」で知られる作家の渡航が担当しており、1st LIVEのノベル化も行われている。





・スタッフ

企画:天津向

ストーリー:渡航

アニメシリーズ構成:伊福部崇

監督:エイティーエイト

キャラクター原案:由良

劇伴:TAKA

アニメーション制作:スペルバウンド

© MBS/ゲラゲラ製作委員会



・キャスト

上原淳也:花江夏樹

東沢楓:西山宏太朗

町田瀬那:豊永利行

大野虎之助:石川界人

喜多見蓮:阿座上洋平

狛江一馬:熊谷健太郎



Twitter:@GETUP_GETLIVE

ハッシュタグ:#ゲラゲラ







・放送情報

フジテレビ:7/16(木) 24:55~

岩手めんこいテレビ:7/16(木) 24:55~

さくらんぼテレビジョン:7/16(木) 24:55~

福島テレビ:7/16(木) 24:55~

サガテレビ:7/16(木) 24:55~

テレビ愛媛:7/16(木) 25:15~

秋田テレビ:7/16(木) 25:20~

長野放送:7/16(木) 25:30~

テレビ静岡:7/16(木) 25:35~

新潟総合テレビ:7/16(木) 25:45~

テレビ熊本:7/16(木) 25:45~

仙台放送:7/16(木) 25:55~

テレビ新広島:7/16(木) 25:55~

テレビ西日本:7/16(木) 25:55~

鹿児島テレビ:7/16(木) 26:00~

東海テレビ:7/16(木) 26:15~

関西テレビ:7/16(木) 26:25~

高知さんさんテレビ:調整中

TSKさんいん中央テレビ:調整中



・作品情報



ケタ外れの資産をもつ神戸家の御曹司・大助が赴任したのは、警視庁で問題を起こした人間だけが送り込まれる「現代犯罪対策本部準備室」、通称「現対本部」。

そこで大助は情に厚い男・加藤春とバディを組まされる。

人の命すら値踏みする大助に対して「世の中金じゃねぇ」と反発する加藤。

対立する2人の前に立ちはだかる、様々な事件と謎。

常識を超えた捜査が今、始まる――!



原作は筒井康隆の小説。





2005年には主人公・神戸大介を「神戸美和子」として女性化し、深田恭子主演でドラマ化された。





もともとは2020年春の作品だったが、新型コロナウイルスの影響で第3話以降の放送が延期となっていた。



・スタッフ

原作:筒井康隆

ストーリー原案:TEAM B.U.L

監督:伊藤智彦

シリーズ構成・脚本:岸本卓

キャラクターデザイン:佐々木啓悟

サブキャラクターデザイン:田辺謙司

美術設定:藤瀬智康、曽野由大、末武康光

美術監督:佐藤勝、柏村明香

色彩設計:佐々木梓

メカデザイン:寺尾洋之

CG監督:那須信司

撮影監督:青嶋俊明

編集:西山茂

音楽:菅野祐悟

音響監督:岩浪美和

音響制作:ソニルード

スタイリングアドバイザー:高橋毅

ガジェットコーディネート:ギズモード・ジャパン

アニメーション制作:CloverWorks

©筒井康隆・新潮社/伊藤智彦・神戸財閥



・キャスト

神戸大助:大貫勇輔

加藤春:宮野真守

清水幸宏:塩屋浩三

仲本長介:神谷明

亀井新之助:熊谷健太郎

佐伯まほろ:上田麗奈

湯本鉄平:高橋伸也

武井克弘:小山力也

星野涼:榎木淳弥

???:坂本真綾



Twitter:@fugoukeiji_bul

ハッシュタグ:#富豪刑事BUL



ED:OKAMOTO'S「Welcome My Friend」



TVアニメ「富豪刑事 Balance:UNLIMITED」本PV









・作品情報



東京、池袋の西口公園。通称“池袋ウエストゲートパーク”近くにある果物屋の息子・真島誠は、ヤクザ絡みの犯罪やギャングの縄張り争いなど、警察では手出しできない難事件を次々に解決する“池袋のトラブルシューター”と呼ばれていた。

有象無象な人間が集まる池袋の中で、組織に属さず、誰にでもフラットに付き合うマコトの元には、常に危険で刺激的な依頼が舞い込む。

「誰にでも優しい街、愛と平和の池袋。…そう、池袋は最高だ」

今日も池袋の秩序を守っていた彼のもとに、街の平和を揺るがす厄介な事件が持ち込まれる――。



・スタッフ

原作:石田衣良

監督:越田知明

シリーズ構成:志茂文彦

キャラクターデザイン:谷口淳一郎

アニメーション制作:動画工房

©石田衣良/文藝春秋/IWGP製作委員会



・キャスト

マコト:熊谷健太郎

タカシ:内山昂輝

キョウイチ:土田玲央



Twitter:@iwgp_anime

ハッシュタグ:#IWGPアニメ







・作品情報



静かなキャンパスライフを満喫する大学3年生・桜井真一。

一人で過ごしたいだけなのに、“ぼっち”扱いしてくる後輩・宇崎花に絡まれ平穏な生活は一変!

いじられ、けなされ、からかわれ……。

毎日毎日、宇崎ちゃんのウザ絡みに振り回されることに!

騒がしい日常はうんざりだけど、でも、一緒に過ごす時間はなんだか退屈しなくて――。

「ぼっちより、2人のほうが絶対に楽しいッスよ!」

生意気なのに、どこか憎めない“ウザカワ系”後輩との青春ドタバタラブコメついにスタート!



・スタッフ

原作:丈

監督:三浦和也

シリーズ構成:あおしまたかし

キャラクターデザイン:栗原学

美術設定・美術監督:渡邊聡

色彩設計:相原彩子

撮影監督:松向寿

編集:小口理菜(IMAGICA Lab.)

音響監督:えびなやすのり

音響効果:川田清貴

アニメーション制作:ENGI

製作:宇崎ちゃん製作委員会

©2020 丈/KADOKAWA/宇崎ちゃん製作委員会



・キャスト

宇崎花:大空直美

桜井真一:赤羽根健治

亜細亜実:竹達彩奈

榊逸仁:髙木朋弥

亜細亜紀彦:秋元羊介



Twitter:@uzakichan_asobi

ハッシュタグ:#宇崎ちゃん



TVアニメ「宇崎ちゃんは遊びたい!」PV第2弾









・作品情報

メディアミックスプロジェクト「ウマ娘 プリティーダービー」をベースにした、「サイコミ」連載の4コママンガ。



・スタッフ

原作:Cygames

漫画:熊ジェット(作画)、伊藤仁(脚本)

アニメーション制作:Dmm.futureworks、ダブトゥーンスタジオ

© Cygames, Inc.



Twitter:@uma_musu

ハッシュタグ:#ウマ娘







・作品情報



この「国」は、何かを隠している──。

“地下(ネザー)”での激戦を終え、シンラたちは「伝導者」の野望を知る。

その目的は、特殊な炎「アドラバースト」の使い手を集めて弐佰伍拾年前の大災害を再び起こし、世界を滅ぼすことだった。

自らもアドラバーストを持つシンラは、伝導者に追われる身ながら、その策略を潰すべく奔走を続ける。

新たなアドラバーストを持つ少女との出会い、そして、ひた隠しにされてきた皇国の要たる天照(アマテラス)の大いなる秘密。

炎に狂わされ、炎に導かれし少年は、一歩ずつ、真実へと近づいていく。



・スタッフ

監督・シリーズ構成:南川達馬

キャラクターデザイン・総作画監督:守岡英行

総作画監督:小堺能夫、徳田夢之介

キーアニメーター:三輪和宏

メインアニメーター:大梶博之、松浦力、廣原寧人

色彩設計:佐藤直子

美術監督:高峯義人、宮里和誉

撮影監督:元木洋介

CGディレクター:高野慎也

VFX:大橋遼

編集:廣瀬清志

音響監督:明田川仁

音楽:末廣健一郎

アニメーション制作:david production

©大久保篤・講談社/特殊消防隊動画広報課



・キャスト

森羅日下部:梶原岳人

アーサー・ボイル:小林裕介

秋樽桜備:中井和哉

武久火縄:鈴村健一

茉希尾瀬:上條沙恵子

アイリス:M・A・O

環古達:悠木碧

ヴァルカン・ジョゼフ:八代拓

ヴィクトル・リヒト:阪口大助

レオナルド・バーンズ:楠大典

カリム・フラム:興津和幸

フォイェン・リィ:日野聡

オニャンゴ:宝亀克寿

グスタフ本田:土師孝也

武能登:小西克幸

蒼一郎・アーグ:チョー

プリンセス火華:Lynn

トオル岸理:河西健吾

火代子黄:大原さやか

アサコ・アーグ:金元寿子

新門紅丸:宮野真守

相模屋紺炉:前野智昭

ヒカゲ&ヒナタ:赤尾ひかる

象日下部:坂本真綾

アロー:内山夕実

ハウメア:釘宮理恵

ヨナ:松岡禎丞

フレイル:乃村健次

ミラージュ:千葉進歩

アサルト:小林親弘

Dr.ジョヴァンニ:青山穣

カロン:安元洋貴

ハラン:山本格

烈火星宮:関智一

ジョーカー:津田健次郎

因果春日谷:島袋美由利

リサ漁辺:朝井彩加

ユウ:千葉翔也



Twitter:@FireForce_PR

ハッシュタグ:#fireforce



OP:Aimer「SPARK-AGAIN」



TVアニメ『炎炎ノ消防隊 弐ノ章』本PV|2020年7月放送開始









・作品情報



アイドルを志して上京してきた高校一年生・桜衣乃は、 ネズミ荘の住民の売れない(元)子役のロコやミュージシャンのはゆ、モデルのニナとともに、新人アイドルユニット「フルーツタルト」を結成!

取り壊しの危機に瀕するネズミ荘を救うため、芸能界のおちこぼれ達がアイドル活動に七転び八起き!?



・スタッフ

原作:浜弓場双

監督:川口敬一郎

シリーズ構成:川口敬一郎、髙橋龍也

キャラクターデザイン:木野下澄江

メインアニメーター:佐藤元昭、山本篤史

美術監督:海野よしみ

美術設定:長澤順子

美術背景:プロダクション アイ

色彩設計:田川沙里

撮影監督:難波史

編集:丸山流美

音響監督:納谷僚介

音響制作:スタジオマウス

音楽:MONACA

音楽制作:KADOKAWA

アニメーション制作:feel.

製作:おちこぼれフルーツタルト製作委員会

©浜弓場 双・芳文社/おちこぼれフルーツタルト製作委員会



・キャスト

桜衣乃:新田ひより

関野ロコ:久保田梨沙

貫井はゆ:白石晴香

前原仁菜:近藤玲奈

緑へも:守屋亨香

梶野穂歩:日笠陽子

関野チコ:佐倉薫

中町ぬあ:篠原侑

中町るあ:田中貴子

東リリ:前田玲奈

本町利音:巽悠衣子



Twitter:@ochifuru_anime

ハッシュタグ:#ochifuru



TVアニメ「おちこぼれフルーツタルト」第1弾PV









・作品情報



自称最強の高校生「ジン・モリ」。

彼の人生は、最強の高校生を決める大会、「ゴッドオブハイスクール」に招待されることで一変する。

優勝すればどんな願いも叶えられるという……それぞれの願いを胸に出場する強敵手たち。

闘いの果てに待ち受けるものとは?

ハンパない高校生たちのハチャメチャバトル開幕!!



・スタッフ

原作:Yongje Park

監督:朴性厚

シリーズ構成:????村清子

キャラクターデザイン:秋田学

美術監督:岩谷邦子、西口早智子

色彩設計:忽那亜実

撮影監督:浅川茂輝

編集:相原聡

音楽:桶狭間ありさ

音響監督:小泉紀介

音響効果:中野勝博

音楽プロデューサー:小林健樹

アニメーション制作:MAPPA

企画プロデュース:SOLA ENTERTAINMENT

製作:Crunchyroll Production

© 2020 Crunchy Onigiri, LLC

Based on the comic series The God of High School created by Yongje Park and published by WEBTOON



・キャスト

ジン・モリ:橘龍丸

ハン・デイ:熊谷健太郎

ユ・ミラ:大橋彩香

パク・ムジン:浪川大輔

カン・マンソク:杉田智和

審判員O:甲斐田ゆき

審判員P:田野アサミ

審判員Q:浜田賢二

審判員R:小林親弘

実況T:関智一



Twitter:@GohAnimeJP

ハッシュタグ:#goh_anime



OP:KSUKE「Contradiction feat. Tyler Carter」

ED:CIX「WIN」



アニメ『THE GOD OF HIGH SCHOOL ゴッド・オブ・ハイスクール』PV









・作品情報



舞台は2030年の日本。地球全土にあるウイルスが広まっていた。

ウイルスの感染者は怪物になり、年齢、性別、人種により姿が変化する。そのウイルスは、変化する多様な種類から「ジビエ(ジビエのようにバラエティに富んでいる)」と呼ばれた。

そんな荒廃した日本に現れた、一組の侍と忍び。

江戸時代初期からタイムスリップしてきた二人は、ジビエを治す研究をしている博士に協力し、行動を共にすることになる。

時を置かず襲い来る数多のジビエ、食糧を求めて旅人を襲う無法者、周囲を敵に囲まれた命懸けの旅が始まる……。



日本のクリエイターたちが「和」をテーマに世界へ発信する「ジビエート プロジェクト」の中心企画として制作されるアニメ。参加するクリエイターは「ファイナルファンタジー」シリーズのキャラクターデザイン・イメージイラストなどで知られる天野喜孝、「猿ロック」「ルシフェルの右手」などを描いた漫画家の芹沢直樹、「イース」や「世界樹の迷宮」シリーズなどの音楽を手がけた作曲家の古代祐三ら。



・スタッフ

企画・原作:青木良

監督:小美野雅彦

キャラクターデザイン:天野喜孝

モンスターデザイン:芹沢直樹

作曲家:古代祐三

音楽アーティスト:吉田兄弟

©「GIBIATE PROJECT」製作委員会



・キャスト

神崎千水:柿原徹也

船田キャスリーン:藤井ゆきよ

真田兼六:東地宏樹

鬼倉雪之丞:羽佐間道夫

ヨシナガ博士:池田秀一

鳩波彩愛:七海ひろき

美樹本伊佐夫:崎本大海

船田ユリカ:伊藤えみ



Twitter:@gibiateproject

ハッシュタグ:#ジビエート



ED:SUGIZO feat.大黒摩季「ENDLESS〜時を超えて〜」



「ジビエート」アニメーションPV 第3弾









・作品情報



突如として姿を現した未知の生命体《ガドル》により、人類が滅亡の危機に陥ってから、長い年月が過ぎた。

生き残った人々は《ガドル》の脅威から身を護るため、全高3,000Mの巨大な移動要塞《デカダンス》を建造し、日々を暮らしていた。

《デカダンス》に住まうのは、日夜《ガドル》と戦う戦士たち《ギア》と、戦う力を持たない《タンカー》たち。

ガドルと戦う戦士《ギア》に憧れ、自らも《ギア》になることを夢見る《タンカー》の少女・ナツメは、ある日、無愛想なデカダンスの装甲修理人・カブラギと出会う。

夢を諦めない前向きな少女と夢を諦めたリアリストの男。一見正反対のように見える二人の出会いは、やがてこの世界の未来を大きく揺るがすことになる。



「デス・ビリヤード」「デス・パレード」「モブサイコ100」の立川謙監督と「幼女戦記」制作のNUTによるオリジナルアニメ。



・スタッフ

原作:DECA-DENCE PROJECT

監督:立川譲

構成・脚本:瀬古浩司

キャラクターデザイン・総作画監督:栗田新一

キャラクターコンセプトデザイン:pomodorosa

サイボーグデザイン:押山清高(スタジオドリアン)

デカンダンスデザイン:シュウ浩嵩

ガドルデザイン:松浦聖

サブキャラクターデザイン:谷口宏美、緒方歩惟

バトルコンセプトデザイン:増田哲弥

プロップデザイン:月田文律、秋篠Denforword日和(Aki Production)

ビジュアルコンセプト:村上泉

美術監督:市倉敬

色彩設計:中村千穂

撮影監督:魚山真志

3DCGIディレクター:高橋将人

編集:神宮司由美

音楽:得田真裕

音響監督:郷文裕貴

アニメーション制作:NUT

製作:DECA-DENCE PROJECT

©DECA-DENCE PROJECT



・キャスト

カブラギ:小西克幸

ナツメ:楠木ともり



Twitter:@decadence_anime

ハッシュタグ:#デカダンス #DECA_DENCE



OP:鈴木このみ「Theater of Life」

ED:伊東歌詞太郎



TVアニメ「デカダンス」ティザーPV









・作品情報



ここは、剣と魔法の世界――

ヤケッパチ戦士ギルド所属のピーター・グリルは、見事に武闘祭を勝ち抜き、地上最強の男の称号を手に入れた!

これで、恋人ルヴェリアとの結婚も認めてもらえるだろう。

しかし、大いなる力には大いなる代償がともなう…。

オーガ。エルフ。オーク。

地上最強の遺伝子を狙う様々な異種族の女たちが、ピーターの子種を狙い、今まさに蠢きだそうとしていた。

なぜ人は、事が終わってからこんなにも冷静になるのだろうか。

かつて誰も見た事がない、地上最強の賢者タイムがやってくる!



・スタッフ

原作:檜山大輔

監督:辰美

脚本:毛利のら

キャラクターデザイン:石毛るい

アニメーション制作:ウルフズベイン

©檜山大輔/双葉社・「ピーター・グリルと賢者の時間」製作委員会



・キャスト

ピーター・グリル:下野紘

ティム・ロビンソン:浅水健太朗

ルヴェリア・サンクトゥス:二ノ宮ゆい

ミミ・アルパカス:竹達彩奈

リサ・アルパカス:山村響

ビーガン・エルドリエル:上原あかり

ピグリット・パンチェッタ:千本木彩花



Twitter:@petergrillanime

ハッシュタグ:# #賢者タイムアニメ



OP:ニノミヤユイ「つらぬいて憂鬱」

ED:Hilcrhyme「ヨリドコロ」



アニメ『ピーター・グリルと賢者の時間』PV第1弾









・作品情報



ここは魔族と人が共に暮らす街“リンド・ヴルム”。

新米医師のグレン先生、今日もキワドイ診察中――!?

マーメイドのエラを奥まで診察したりフレッシュゴーレムの太ももを縫合したりハーピーの産卵をお手伝いしたりドラゴンの鱗を隅々まで触診したり

見た目も構造も性質も異なる彼女達を救うため、全力で診察しているだけなのに、なぜかいつもアブナイ♥雰囲気に……?

でも大丈夫、100%医療行為だから問題なし!

ラミア族の助手・サーフェの尻尾の締め付けに窒息しかける時もあるけれど、今日も診療所は開かれる!

史上初!モンスター娘の生態に迫る、メディカルファンタジー開幕!!



・スタッフ

原作:折⼝良乃

原作イラスト:Zトン

監督:岩崎良明

シリーズ構成:⽩根秀樹

キャラクターデザイン:加藤裕美

美術監督:桑原悟

プロップデザイン:岩永悦宜

⾊彩設計:勝⽥綾太

撮影監督:國重元宏

編集:⽊村祥明

⾳楽:TO-MAS

⾳響監督:明⽥川仁

⾳響制作:マジックカプセル

アニメーション制作:アルボアニメーション

©折口良乃・Zトン/集英社・リンドヴルム医師会



・キャスト

グレン・リトバイト:土岐隼一

サーフェンティット・ネイクス:大西沙織

ティサリア・スキュティアー:ブリドカットセーラ恵美

ルララ・ハイネ:藤井ゆきよ

アラーニャ・タランテラ・アラクニダ:嶋村侑



Twitter:@mon_isha_anime

ハッシュタグ:#モン医者 #m_doctor



OP:ARCANA PROJECT「カンパネラ響く空で」

ED:鈴木愛奈「やさしさの名前」



TVアニメ『モンスター娘のお医者さん』PV第1弾









・作品情報



コンビニからの帰り道、突如として異世界へと召喚されてしまった少年、菜月昴。

頼れるものなど何一つない異世界で、無力な少年が手にした唯一の力……それは死して時間を巻き戻す《死に戻り》の力だった。

大切な人たちを守るため、そして確かにあったかけがえのない時間を取り戻すため、少年は絶望に抗い、過酷な運命に立ち向かっていく。​



原作は長月達平の小説で、既刊22巻。





アニメは第1期が2016年4月~9月に放送されていて、この内容を調整した「新編集版」が2020年1月から放送された。本来、第2期は新編集版の放送に続けて2020年4月から放送される予定だったが、新型コロナウイルスの影響で2020年7月開始に延期された。



放送開始にあたり、2020年6月11日(木)21時からスバル役・小林裕介とエミリア役・高橋李依出演の「TVアニメ第2期情報 世界初公開スペシャル」がYouTubeで配信される。



『Re:ゼロから始める異世界生活』TVアニメ第2期情報 世界初公開スペシャル - YouTube





・スタッフ

原作:長月達平

キャラクター原案:大塚真一郎

監督:渡邊政治

シリーズ構成:横谷昌宏

キャラクターデザイン・総作画監督:坂井久太

プロップデザイン:鈴木典孝、岩畑剛一

美術設定:金城沙綾(美峰)

美術監督:高峯義人(美峰)

色彩設計:坂本いづみ

撮影監督:峰岸健太郎(T2studio)

3Dディレクター:軽部優(T2studio)

編集:須藤瞳(REAL-T)

音響監督:明田川仁

音響効果:古谷友二(スワラ・プロ)

音楽:末廣健一郎

音楽制作:KADOKAWA

アニメーション制作:WHITE FOX

製作:Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会

©長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会



・キャスト

ナツキ・スバル:小林裕介

エミリア:高橋李依

パック:内山夕実

レム:水瀬いのり

ラム:村川梨衣

ベアトリス:新井里美

ロズワール・L・メイザース:子安武人

フェルト:赤﨑千夏

ラインハルト・ヴァン・アストレア:中村悠一

クルシュ・カルステン:井口裕香

フェリックス・アーガイル:堀江由衣

ヴィルヘルム・ヴァン・アストレア:堀内賢雄

アナスタシア・ホーシン:植田佳奈

ユリウス・ユークリウス:江口拓也

プリシラ・バーリエル:田村ゆかり

アルデバラン:藤原啓治

エルザ・グランヒルテ:能登麻美子

ペテルギウス・ロマネコンティ:松岡禎丞



Twitter:@Rezero_official

ハッシュタグ:#rezero #リゼロ



OP:鈴木このみ「Realize」

ED:nonoc「Memento」



『Re:ゼロから始める異世界生活』TVアニメーション《第2期》製作決定









・作品情報

トレーディングカードゲーム「バトルスピリッツ」を題材にしたアニメの新作。「バトルスピリッツ」全体としては10作目だが、このうち2009年~2010年放送の「バトルスピリッツ 少年激覇ダン」、2010年~2011年放送の「バトルスピリッツ ブレイヴ」、2019年配信の「バトルスピリッツ サーガブレイヴ」に続くシリーズの第4弾にあたる。



作品詳細は6月配信予定の番組で明かされる。



Twitter:@bs_animation

ハッシュタグ:#バトスピ #赫盟のガレット







・作品情報



《最終負荷実験》という名の、アンダーワールド全土を巻き込んだ《人界》軍と闇の軍勢の戦争。戦局は、《光の巫女》アリスの奪取を目論む《ダークテリトリー》軍ガブリエル一派と、アンダーワールドを守ろうとする《人界》軍アスナたちとの戦いへと様相を変えつつあった。

未だキリトが精神世界の奥深くで眠り続ける中、《暗黒神ベクタ》ことガブリエルは、現実世界から幾万もの米国プレイヤーたちをログインさせ、《人界》軍の一挙殲滅を狙う。対するアスナたちは、アンダーワールド創世の神の名を冠する3つのスーパーアカウントで抗戦する。

《創世神ステイシア》のスーパーアカウントを得たアスナは、《人界》軍とともに米国プレイヤーと死闘を繰り広げ、《太陽神ソルス》のスーパーアカウントを得たシノンは、アリスを拉致したガブリエルを追う。そして、《地神テラリア》のスーパーアカウントを得たリーファも、アンダーワールドへとたどり着く。

それだけではない。リズベットの気迫こもった檄に応じた《ALO》のプレイヤーたちが、鍛えあげたキャラクターを、コンバートし《人界》軍側へ参戦する!

この大戦はアンダーワールドの存続だけではない。究極のAIであるボトムアップ型人工知能、さらには人類の未来をかけた戦いでもある。そしてその行く末は、 今は深く眠る一人の少年――《黒の剣士》が握っている。



原作は川原礫によるライトノベルで、既刊23巻。





2012年7月~12月にアニメ第1期、2014年7月~12月に第2期が放送され、2018年10月から第3期として「アリシゼーション編」のアニメ化が進んでおり、本作はその最終章の後半にあたる。本来は2020年4月から放送される予定だったが、新型コロナウイルスの影響により、放送・配信が延期となっていたもの。



・スタッフ

原作:川原礫

原作イラスト・キャラクターデザイン原案:abec

監督:小野学

キャラクターデザイン:足立慎吾、鈴木豪、西口智也、山本由美子、戸谷賢都

助監督:佐久間貴史

総作画監督:鈴木豪、山本由美子、戸谷賢都

プロップデザイン:早川麻美 伊藤公規

モンスターデザイン:河野敏弥

アクション作画監督:菅野芳弘

美術監督:小川友佳子、渡辺佳人

美術設定:森岡賢一、谷内優穂

色彩設計:中野尚美

撮影監督:脇顯太朗、林賢太

モーショングラフィックス:大城丈宗

CG監督:雲藤隆太

編集:近藤勇二

音響監督:岩浪美和

効果:小山恭正

音響制作:ソニルード

音楽:梶浦由記

プロデュース:EGG FIRM、ストレートエッジ

制作:A-1 Pictures

製作:SAO-A Project

©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project



・キャスト

キリト:松岡禎丞

アスナ:戸松遥

アリス:茅野愛衣



Twitter:@sao_anime

ハッシュタグ:#sao_anime



「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」最終章PV









・放送情報

TBSほか:7月~



・作品情報



ベリューレン社により戦時中開発された新技術「身体機能拡張技術」。その技術により身体の一部、もしくは全部を機械化された者は、拡張者(エクステンド)と呼ばれていた。

拡張者と生身の人間の非拡張者が混在する社会では常にいざこざが絶えず、それらの問題を解決する「処理屋」を、乾十三(いぬいじゅうぞう)は生業としていた。そして、十三自身も、頭部が巨大な銃の「拡張者」だった。

ある日、十三は、全身拡張者の大男から一人の少年の保護を依頼される。

その少年の名は荒吐鉄朗(あらはばきてつろう)。ベリューレン社から誘拐された少年だった。

だが、十三は依頼を受けたもののベリューレン社からの追手に、鉄朗を奪われてしまう。

十三はなりゆきで街を牛耳るベリューレン社と事を構えることになるのだが…

鉄朗を誘拐した全身拡張者の男は何者なのか?

ベリューレン社と鉄朗の関係は?



・スタッフ

原作:カラスマタスク

監督:伊藤尚往

シリーズ構成:菅原雪絵

キャラクターデザイン:筱雅律

メカニックデザイン:出雲重機

プロップデザイン:竹内杏子

総作画監督:筱雅律、土屋圭

色彩設計:堀川佳典

CG制作:サイクロングラフィックス

映像演出・VFXスーパーバイザー:加藤道哉

CG監督:設楽友久

撮影監督:川下裕樹、井関大智

編集:木村佳史子

音楽:川井憲次

音響監督:郷文裕貴

音響効果:山谷尚人

音響制作:grooove

音楽制作:グッドスマイルフィルム

プロデュース:EGG FIRM

アニメーション制作:マッドハウス

製作:NGL PROJECT

©カラスマタスク/集英社・NGL PROJECT



・キャスト

乾十三:諏訪部順一

荒吐鉄朗:山下大輝

メアリー・シュタインベルグ:沼倉愛美

オリビエ・ファンデベルメ:日笠陽子

クローネン・フォン・ヴォルフ:内田夕夜

ヴィクター・シュタインベルグ:興津和幸

ジョン・D・功木:櫻井孝宏

メガアームド斎時定:堀内賢雄

ペッパー:水瀬いのり

セブン:三瓶由布子

ヒュー・カニンガム:上田燿司

クリスティーナ松崎:江原正士

スカーレット・ゴズリング:高野麻里佳



Twitter:@noguns_anime

ハッシュタグ:#ノーガンズ



OP:SawanoHiroyuki[nZk]:Jean-Ken Johnny「Chaos Drifters」

ED:THIS IS JAPAN「new world」



TVアニメ「ノー・ガンズ・ライフ」PV第3弾 - YouTube