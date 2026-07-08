女性の吐き気や嘔吐の原因となっていた胃石を「ダイエットコーラ」で溶かしたという事例
約1カ月にわたり女性の吐き気や嘔吐(おうと)の原因となっていた胃石を「ダイエットコーラ」で溶かしたという事例が、医学誌のNew England Journal of Medicineで報告されています。
A Fizzy Fix | New England Journal of Medicine
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMimc2502450
Diagnostic dilemma: Huge mass in woman's stomach was likely caused by Ozempic-style drug — and dissolved with diet soda | Live Science
https://www.livescience.com/health/diagnostic-dilemma-huge-mass-in-womans-stomach-was-likely-caused-by-ozempic-style-drug-and-dissolved-with-diet-soda
アメリカのマサチューセッツ州に住む63歳の女性は、約1カ月にわたって吐き気や嘔吐、食欲不振が続いたため救急外来を受診しました。女性は医師に対し、上腹部と右半身に焼けるような痛みがあり、それが背中まで広がっていると訴えたとのこと。
この女性は2型糖尿病と肥満の既往歴があり、受診の前年からセマグルチド(オゼンピック)というGLP-1受容体作動薬を服用していました。オゼンピックは2型糖尿病や肥満の治療に用いられる薬で、女性は薬の服用以来18kgも体重が減少し、特にこの1カ月で減量が加速していたそうです。
医療チームが女性の腹部や骨盤のCTスキャンを行ったところ、肝臓で作られる胆汁を十二指腸や胆のうに運ぶ管である胆管が、わずかに拡張していることが判明。また、女性の胃は「半固形物」によってわずかに膨張していることもわかりました。
さらに詳しく調べるため、医療チームは胆管・胆のう・膵臓(すいぞう)・膵管を調べる非侵襲的なスキャンに加え、内視鏡を用いて食道から小腸上部をチェックしました。その結果、女性の胃の中に「胃石」と呼ばれる大きな塊があることが確認されました。
胃石は部分的に消化された、あるいは未消化の物質が固まってできた塊のことです。オゼンピックをはじめとするGLP-1受容体作動薬には、胃の内容物が腸に送られるのを遅延させ、より長く満腹感を持続させるという働きがあります。これによって未消化の食物がより長く胃の中にとどまり、胃石ができたのではないかと考えられます。
医療チームは女性を入院させると、すぐにGLP-1受容体作動薬の投与を中止しました。その後、医療チームは女性の体内にある胃石を溶かす方法として、「炭酸飲料を飲ませて胃石を溶かす」という方法を選択したと報告されています。
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in 無料メンバー, サイエンス, 食, Posted by log1h_ik
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