PC版「MARVEL Tōkon: Fighting Souls」が132カ国で販売ブロックされる、原因はPlaystation Networkの要件か
ギルティギアシリーズの開発元として知られるアークシステムワークスが開発を担当した、マーベル・コミックの人気キャラクターによる格闘ゲーム「MARVEL Tōkon: Fighting Souls」は2026年8月7日発売予定です。Playstation 5(PS5)およびWindows向けにリリース予定の同作ですが、PC版は132カ国で販売がブロックされていることが明らかになり話題を呼んでいます。
PlayStation Reportedly Blocks Marvel Tokon PC in 132 Countries Over PSN Requirement
https://www.vice.com/en/article/playstation-blocks-marvel-tokon-pc-132-countries/
Marvel Tokon Blocked in 132 Countries as Players Blame PSN Requirement
https://www.ign.com/articles/marvel-tokon-blocked-in-132-countries-and-it-looks-like-psn-requirements-are-to-blame
Valveが運営するPCゲームストア・Steamの非公式データベースがSteam DBです。このSteam DBに掲載されている情報から、「MARVEL Tōkon: Fighting Souls」のPC版は132カ国で販売がブロックされていることが明らかになっています。
ブロック対象となっている132カ国のリストは以下の通り。
この地域制限は、2024年にPC版HELLDIVERS 2で起きたものと同様です。PC版HELLDIVERS 2はゲームにおける安全性とセキュリティ維持を名目に、ユーザーのSteamアカウントとPlaystationアカウントの連携を必須化しました。これに合わせ、Playstationサービスが提供されていない国と地域でPC版HELLDIVERS 2の販売が一時停止する事態となりました。
なお、ユーザーからの反発を受け、PlaystationはPC版HELLDIVERS 2に課していた地域制限を撤廃しています。しかし、PlayStationは「MARVEL Tōkon: Fighting Souls」で再びこの地域制限を復活させたということのようです。
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ブロックされている132カ国のユーザーからは、Steamの「MARVEL Tōkon: Fighting Souls」ページにアクセスすると、エラーメッセージが表示されるという報告も寄せられています。ただし、ソーシャル掲示板のReddit上では「30日前は自分の地域じゃ利用できなかったのに、Steamで利用できるようになっている」という声もありました。
テクノロジーメディアのViceは「Steam DBが正しければ、2026年8月の発売時にPlaystation Networkにアクセスできない132カ国では、PC版『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』は事実上販売禁止となります」「ただし、『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』の発売はまだ1カ月先なので、状況が変わる可能性があります。ソニーも地域制限については公式に認めていません」と報じました。
ソーシャル掲示板のReddit上でも「MARVEL Tōkon: Fighting Souls」のPC版が132カ国でブロックされる件が話題となっており、「ソニーがPC移植をわざと邪魔しているんじゃないかとまで感じる」「Playstationは自分のプラットフォームをどんどん魅力的ではなくしています」「ソニーは自分がナンバーワンのコンソールだと思ったとたん、どんどん反消費者寄りになる」などの批判的なコメントが殺到していました。
PlayStation Reportedly Blocks Marvel Tokon PC in 132 Countries Over PSN Requirement
by
u/Gorotheninja in
pcgaming
なお、ゲームメディアのIGNは開発元のアークシステムワークスにコメントを求めていますが、記事作成時点で返答は得られていません。
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in ゲーム, Posted by logu_ii
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