最悪のスタートを切ったはずのサイバーパンク2077がSteamのトップセラー&最もプレイされたゲームの1つに



ウィッチャーシリーズの開発元であるCD Projekt Redの最新タイトルとして、2020年12月に発売されたのが「サイバーパンク2077」です。全世界のゲーマー注目作としてリリースされたものの、バグやクラッシュが多発して公式が謝罪&返金対応を行うなど散々なスタートを切ることとなったのですが、地道な修正対応とSteamでの50%オフセールのおかげで人気が回復。ついにSteamで2021年のトップセラー&最もプレイされたゲームとなりました。



2020年12月10日に発売されたサイバーパンク2077は、「一部の機種で解像度が720pしか出ずフレームレートもガタ落ちする」といった問題や、「バグでゲームが進行不可能になる」など多数の不具合が報告されました。これを受け、CD Projekt RedはPlayStation 4版およびXbox One版を購入したユーザーに対し、返金を受け付けると発表。さらに、バグだらけという状況を受け、PlayStation向けの公式オンラインゲームストアであるPlayStation Store上からサイバーパンク2077は削除される事態に。





2021年6月にPlayStation Storeでの販売が復活したサイバーパンク2077ですが、PlayStation Storeの販売ページには「重要なお知らせ:本ゲームで継続的にパフォーマンスの問題が発生しているお客様へ。PS4での使用は推奨されておりません。『サイバーパンク2077』を最大限お楽しみいただくには、PS4 ProまたはPS5でプレイしてください」と明記されており、PS4でのプレイは非推奨となっています。



バグだらけでPlayStation Storeから削除された「サイバーパンク2077」が復活、ただしPS4版は「パフォーマンスの問題あり」と注意事項に明記 - GIGAZINE





その後、地道な修正対応とSteam上で行われていた50%オフセールのおかげで、Steam上でのユーザーレビューがついに好評に転じたと2021年11月には報じられています。



不具合多発で酷評だらけだった「サイバーパンク2077」のSteam上の評価が好評に転じる - GIGAZINE





Steamは毎年年末に「年間ベスト」という売上上位のゲームや最もプレイされたゲームなどを取り上げる特集を公開しています。2021年の年間ベストによると、総収益に基づく年間トップ100ゲームのうち、サイバーパンクはシルバー(25~40位)にランク付けされているのですが、ゲームメディアのKotakuによるとこれは「ゲーム内課金やDLCも含めた収益」であるとのこと。ゲーム内課金要素が少なくDLCもないサイバーパンク2077のようなゲームの収益を、課金要素がてんこ盛りなゲームの収益と比較するのは「難しい」とKotaku。課金要素の多い基本プレイ無料のゲームや上位に多数存在する中で、サイバーパンク2077が上位にランクインしていることは驚くべきこととしています。



また、Steamによると同時接続プレイヤー数のピークが20万人以上に到達している10タイトルのうちひとつがサイバーパンク2077であるとのことで、売上・プレイヤー数の両方でサイバーパンク2077は高い水準を保っているとKotakuは指摘。



なお、サイバーパンク2077は記事作成時点でもSteam上で50%オフのセールを実施中。通常販売価格は8778円ですが、50%オフだと4389円で購入可能です。



