2026年08月05日 19時45分 ハードウェア

アメリカ政府が中国製データセンター向け機器の輸入を禁止する方針



アメリカ政府が、AIブームを支えているインフラを安全保障上の脅威から守るため、光トランシーバーなど中国製のデータセンター向け機器の輸入を禁止する方向で検討していることがわかりました。



EXCLUSIVE: Trump administration drafting ban on Chinese data center devices, sources say | Reuters

https://www.reuters.com/world/trump-administration-drafting-ban-chinese-data-center-devices-sources-say-2026-08-04/



米政権、中国製データセンター部品の輸入禁止を検討＝関係筋 | ロイター

https://jp.reuters.com/economy/C4R4F6VYWJKITCWN4UHSXL5T4Y-2026-08-04/



With FCC ban on new Chinese-made optical transceivers for DCs likely, it may be time to stock up | CIO

https://www.cio.com/article/4205257/with-fcc-ban-on-new-chinese-made-optical-transceivers-for-dcs-likely-it-may-be-time-to-stock-up-2.html



Trump Admin Prepares Massive Ban On Chinese Data Center Tech

https://hothardware.com/news/trump-prepares-massive-ban-on-chinese-data-center-tech



アメリカのトランプ政権は2026年に入って、AI業界を守るために積極的な動きを見せるようになっており、中国製の人型ロボットなどの輸入を禁止。



トランプ政権はアメリカのAI開発を守るため中国製の新型人型ロボットやインバーターの輸入を禁止 - GIGAZINE





連邦通信委員会(FCC)が規制する「高度なロボット装置」は、センサーなどを搭載して自律して動作するロボット機器を広く定義しており、ロボット掃除機やロボット芝刈り機も含まれることが報じられています。



外国製のロボット掃除機やロボット芝刈り機がアメリカで新規販売禁止の対象に - GIGAZINE





2026年後半には、連邦通信委員会(FCC)または商務省から、中国製のデータセンター部品の輸入を停止する新たな政策が採用される予定となっていて、光トランシーバーなどが輸入禁止対象になるとみられています。



光トランシーバーは電気信号と光信号を相互に変換するための機器で、データを高速に送り出す必要のあるデータセンターには欠かせません。





世界の光トランシーバー市場は中国メーカーの中際旭創(Zhongji Innolight)が最大シェアの27％を握っていて、収益の90％を中国国外で生み出していることから、大きなダメージを受けることになるとみられます。ただし、アメリカに本拠を置くメーカーに切り替えるとして、中国メーカーほどの規模のものがないという問題が指摘されています。



また、Amazon Web Services(AWS)やMicrosoft Azure、Google Cloudといったクラウド事業者は安価な中国製品が使えなくなると設備投資のコストがかさむほか、調達にかかる時間も伸び、データセンターの構築が遅れる可能性も出てきます。



ただし、コンサルティング会社・Beacon Global StrategiesのAI政策専門家であるディヴィヤンシュ・カウシク氏は、光トランシーバーを「確実にリスクをもたらす存在」と表現し、データセンターのサプライチェーンを最初から確実に安全な状態にしておきたいという見解を示しました。



輸入禁止措置は早ければ2026年内に発効予定だとみられます。

