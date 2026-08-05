2026年08月05日 11時10分 スマホ

AppleがiPhoneとWindows PC間でコピー＆ペーストを可能にする新機能を開発中



AppleがiPhoneとWindows PCの間で、コピーしたテキストなどを相互に貼り付けられる機能の開発を進めていると報じられています。これはEUのデジタル市場法「DMA」に基づいてMicrosoftが相互運用性を求めたことを受けて開発されているもので、Appleは2027年秋までに開発を完了し、その後に開発者向けベータ版を提供する計画です。



Interoperability Requests in the EU

https://s3.documentcloud.org/documents/28534430/eu-interoperability-apple-developer.pdf



Apple Plans iPhone-to-Windows Copy and Paste in EU After Microsoft Request - MacRumors

https://www.macrumors.com/2026/08/03/apple-iphone-windows-copy-paste/



Apple is working on iPhone-to-Windows copy-paste | The Verge

https://www.theverge.com/tech/975020/apple-windows-pc-copy-paste-eu



Appleはすでに「ユニバーサルクリップボード」を通じて、iPhoneやiPadでコピーした内容をMacに貼り付ける機能を提供しています。しかし、同等の機能をWindowsなどの他社製プラットフォームから利用するための仕組みは公開されていません。



Microsoftは2026年3月25日、AppleがEU向けに設けた相互運用性リクエスト制度を通じて、iOSとWindowsの間でクリップボードを共有できる仕組みを求めました。Microsoftによると、iOS上のアプリがクリップボードを読み取るには、原則としてアプリを前面で動作させ、コピーや貼り付けのたびにユーザーの許可を得る必要があるため、バックグラウンドで継続的に同期する機能を実現できないとのことです。





Microsoftが想定しているのは、iPhoneでコピーしたテキストなどをWindows PCへ直接貼り付けたり、反対にPCでコピーした内容をiPhoneへ貼り付けたりできる機能です。これによって、専用アプリを毎回開いたり転送操作を繰り返したりすることなく、通常のコピー＆ペーストと同じ感覚で利用できるようになります。



Appleは2026年6月26日、Microsoftの要請に応じるための開発計画を提示しました。新しい仕組みでは、開発者が拡張機能を作成し、iPhoneのクリップボードに項目が追加された際に通知を受け取り、ペアリング済みのPCなどへ内容を送信できるようになります。



この機能を利用するには、Appleの「AccessorySetupKit」を採用し、ユーザーがクリップボードの共有を許可する必要があります。許可は接続する機器ごとに初回のみ求められる設計で、いったん承認すれば、コピーするたびに確認操作を繰り返す必要はない見通しです。





Appleは今回の仕組みを開発するには「大規模なエンジニアリング作業を要する」と説明しています。開発完了の目標は2027年秋で、その後に開発者向けベータ版を公開し、テストを経て正式提供する予定ですが、一般利用者が実際に使える時期はまだ示されていません。



Microsoftの申請では、提供地域はEUとされています。そのため、当初はEUのiPhoneとWindows PCに限定される可能性がありますが、Appleが将来的に同じ機能を他地域へ広げるかどうかは現時点では不明です。

