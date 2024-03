2024年03月02日 15時00分 モバイル

Appleが「iOS 17.4でのPWA廃止」を撤回すると発表



2024年2月の頭頃から、AppleがiOS 17.4のベータ版で「プログレッシブウェブアプリ(PWA)」のサポートを廃止していることが明らかになっています。AppleはPWAのサポート廃止について、欧州連合(EU)のデジタル市場法に準拠するためと説明していたのですが、多くの批判にさらされた末、サポート廃止を撤回すると発表するに至りました。



iOS 17.4 won't remove Home Screen web apps in the EU after all - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2024/03/01/apple-home-screen-web-apps-ios-17-eu/





iPhoneは長らくPWAをサポートしており、これによりモバイルアプリと同じようにウェブ上のアプリをホーム画面に追加して利用することができるようになっています。iOSでのPWAサポートが、iOS 17.4のベータ版で削除されていることが明らかになり、Appleはこれを認めています。なお、AppleはiOSでのPWAサポート廃止について、「EUのデジタル市場法(DMA)に準拠するため」と説明していました。



AppleがiOSからPWAのサポートを削除したことを認める、デジタル市場法への対応で影響はEU圏のユーザーに限定 - GIGAZINE





AppleのPWAサポート廃止については開発者やオープンウェブの未来のために戦う非営利組織のOpen Web Advocacyなどから批判の声が上がっており、2024年2月末にはEUの規制当局が調査に乗り出したことも報じられています。



Appleの「iPhoneでのPWA廃止」についてEUの規制当局が調査を開始したとの報道 - GIGAZINE





しかし、Appleは新たにiOS 17.4でもPWAのサポートを続けるよう方針転換したことを明らかにしました。Appleの方針転換は、開発者向けサポートページの「Why don't users in the EU have access to Home Screen web apps?」という項目で記されています。



Update on apps distributed in the European Union - Support - Apple Developer

https://developer.apple.com/support/dma-and-apps-in-the-eu/





Appleは、「以前、AppleはDMAに準拠する取り組みの一環として、EUでPWAのサポートを廃止する計画を発表しました。この機能を削除する必要があるのは、ウェブアプリが代替ブラウザエンジンをサポートするには、現在iOSに存在しない新しい統合アーキテクチャを構築する必要があるという、セキュリティとプライバシーに関する複雑な懸念からでした。iOSでのPWAのサポートを継続して提供してほしいというリクエストをいただいているため、EUでも既存のPWAサポートを引き続き提供します。このサポートはPWAがが引き続きWebKitとそのセキュリティアーキテクチャ上で直接構築され、iOS上のネイティブアプリのセキュリティとプライバシーモデルに適合することを意味します。EUにおけるiOS 17.4のベータ版でPWAサポートが削除されたことにより影響を受けた可能性のある開発者およびユーザーは、3月初旬のiOS 17.4の提供により、PWAの既存の機能が復活することを期待できます」と説明しています。