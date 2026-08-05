2026年08月05日 17時00分 試食

人気ドラマ「VIVANT」とコラボした湖池屋のポテトチップス「乃木ののり塩」「野崎のケバブ」試食レビュー



TBS系日曜劇場「VIVANT」と湖池屋がコラボした「VIVANTポテトチップス 乃木ののり塩／野崎のケバブ」が2026年7月27日に新登場しています。「VIVANT」を象徴する「日本」と「世界」に着目したフレーバーになっているとのことなので、実際に食べてどんな味わいなのか確かめてみました。



【TBS系日曜劇場『VIVANT』と湖池屋がコラボレーション】 「VIVANTポテトチップス 乃木ののり塩／野崎のケバブ」 続編放送記念コラボポテトチップス2品を発売！

https://koikeya.co.jp/news/detail/1810.html



「VIVANTポテトチップス 乃木ののり塩」のパッケージ。





原材料には食塩や青のり、あおさといった「ポテトチップス のりしお」でおなじみの材料のほか、通常ののりしおでは「ほたてエキスパウダー」が入っている一方で、「VIVANTポテトチップス 乃木ののり塩」には乃木ゆかりの地をイメージした「しじみエキスパウダー」が入っています。





カロリーは1袋55g当たり310kcal。





「VIVANTポテトチップス 乃木ののり塩」をお皿に出してみました。





基本的には塩味＆あおさの風味が広がるのりしおの味わいですが、じっくり味わうとしじみのうまみが感じられて、海鮮っぽい味わいが濃くなっている印象があります。「和」のうまみがよく感じられるポテトチップスになっているので、おやつとしてはもちろん、おつまみとしてもよさそう。





「VIVANTポテトチップス 野崎のケバブ」のパッケージ。





原材料には香辛料やビーフエキスパウダー、トマトパウダーが入っています。





1袋55g当たりのカロリーは309kcal。





「VIVANTポテトチップス 野崎のケバブ」をお皿に出してみると以下のような感じ。





ビーフ＆トマトとスパイスの風味で、ケバブにかぶりついているような味わいが感じられます。辛さはあまり強くありませんが、食べた後に熱がこみ上げてくるような心地良いピリ辛です。濃い味＆スパイシーな風味で、食べ始めると手が止まらなくなる味わいでした。





「VIVANTポテトチップス 乃木ののり塩／野崎のケバブ」は2026年7月27日から全国のコンビニエンスストア先行、8月3日から全国のスーパーマーケット他で販売しています。価格は公式オンラインストアで12袋入り税込1529円。



楽天市場では12袋入りが送料別2668円で取り扱われています。





湖池屋 VIVANTポテトチップス 野崎のケバブ 12袋（8月上旬頃入荷予定）



湖池屋 VIVANTポテトチップス 乃木ののり塩 12袋（8月上旬頃入荷予定）