人気ドラマ「VIVANT」とコラボした湖池屋のポテトチップス「乃木ののり塩」「野崎のケバブ」試食レビュー
TBS系日曜劇場「VIVANT」と湖池屋がコラボした「VIVANTポテトチップス 乃木ののり塩／野崎のケバブ」が2026年7月27日に新登場しています。「VIVANT」を象徴する「日本」と「世界」に着目したフレーバーになっているとのことなので、実際に食べてどんな味わいなのか確かめてみました。
【TBS系日曜劇場『VIVANT』と湖池屋がコラボレーション】 「VIVANTポテトチップス 乃木ののり塩／野崎のケバブ」 続編放送記念コラボポテトチップス2品を発売！
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「VIVANTポテトチップス 乃木ののり塩」のパッケージ。
原材料には食塩や青のり、あおさといった「ポテトチップス のりしお」でおなじみの材料のほか、通常ののりしおでは「ほたてエキスパウダー」が入っている一方で、「VIVANTポテトチップス 乃木ののり塩」には乃木ゆかりの地をイメージした「しじみエキスパウダー」が入っています。
カロリーは1袋55g当たり310kcal。
「VIVANTポテトチップス 乃木ののり塩」をお皿に出してみました。
基本的には塩味＆あおさの風味が広がるのりしおの味わいですが、じっくり味わうとしじみのうまみが感じられて、海鮮っぽい味わいが濃くなっている印象があります。「和」のうまみがよく感じられるポテトチップスになっているので、おやつとしてはもちろん、おつまみとしてもよさそう。
「VIVANTポテトチップス 野崎のケバブ」のパッケージ。
原材料には香辛料やビーフエキスパウダー、トマトパウダーが入っています。
1袋55g当たりのカロリーは309kcal。
「VIVANTポテトチップス 野崎のケバブ」をお皿に出してみると以下のような感じ。
ビーフ＆トマトとスパイスの風味で、ケバブにかぶりついているような味わいが感じられます。辛さはあまり強くありませんが、食べた後に熱がこみ上げてくるような心地良いピリ辛です。濃い味＆スパイシーな風味で、食べ始めると手が止まらなくなる味わいでした。
「VIVANTポテトチップス 乃木ののり塩／野崎のケバブ」は2026年7月27日から全国のコンビニエンスストア先行、8月3日から全国のスーパーマーケット他で販売しています。価格は公式オンラインストアで12袋入り税込1529円。
楽天市場では12袋入りが送料別2668円で取り扱われています。
湖池屋 VIVANTポテトチップス 野崎のケバブ 12袋（8月上旬頃入荷予定）
湖池屋 VIVANTポテトチップス 乃木ののり塩 12袋（8月上旬頃入荷予定）
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in 試食, Posted by log1e_dh
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