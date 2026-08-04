2026年08月04日 22時50分 サイエンス

60年前に「死んだサンゴ礁」と判断された海域で豊かなサンゴ生態系が発見される



1960年代初頭に行われた調査で西アフリカ・ベナン沖のサンゴ礁と思われる構造物は「死滅している」と結論付けられていましたが、最新技術による再調査で、多様なサンゴや魚類が生息する豊かな生態系が確認されました。



Rediscovery of mesophotic coral ecosystems on the continental shelf of the Gulf of Guinea (Benin, West Africa) after 60 years | Frontiers in Marine Science

https://www.frontiersin.org/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2026.1848226/full



Coral Reefs Presumed Dead Have Been Found Teeming With Life | ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/coral-reefs-presumed-dead-have-been-found-teeming-with-life



研究対象となったのは、西アフリカのベナン沖水面下約54メートルの海底です。この海域では1960年代に漁業調査が行われた際、当時は海の底をさらって土砂などを調べる浚渫(しゅんせつ)調査や初期のソナー観測しか利用できず、研究者らは「サンゴ礁は存在するものの既に死滅している」と結論付けていました。その後約60年間、この海域で詳細な調査は行われていませんでした。





ベナン海洋水産研究所のジェラール・ザンザンドウエ氏らの研究チームは、2025年4月から12月にかけて最新の「サイドスキャンソナー」を使って海底の地図を作成しました。サイドスキャンソナーは音波を使って海底地形を広範囲に可視化する装置で、海底の堆積物の相対的な区分や広域の魚礁分布などが把握できます。



調査の結果、岩礁とみられる2カ所の有力候補を発見し、研究チームは水中カメラと遠隔操作ドローンを現場調査に使用しました。これにより、生きたサンゴ礁の生態系が発見されています。





研究チームは少なくとも6種類の八放サンゴの形態と2種類の黒サンゴの形態タイプを確認したほか、ブラックバーソルジャーフィッシュやギニアエンゼルフィッシュなど少なくとも8種の魚類がサンゴの周囲で生活している様子も撮影しています。





研究チームによると、このサンゴ礁はギニア湾大陸棚で初めて確認された生きた水深30～150mほどの薄暗い海域に形成されるサンゴ群集「メソフォティックサンゴ生態系」です。また、1960年代の調査記録では海岸線に沿って約40kmにわたりサンゴ礁が続いている可能性も示されていましたが、今回調査できたのはその一部だけでした。そのため研究チームは、未発見のサンゴ礁が周辺海域にさらに存在する可能性があると考えています。



ザンザンドウエ氏は「初めてあの映像を見た時のことは今でも鮮明に覚えています。興奮と信じられない気持ちが入り混じった感情でした。長い間このサンゴ礁のことを考えてきたのに、突然目の前に現実のものが現れたのです」と語りました。





ザンザンドウエ氏によると、オーストラリア・カリブ海地域・ブラジルといった地域と比較すると、西アフリカの水中生物多様性の多くは依然として十分に記録されていないそうです。そのため、今回の発見は例外的なものというより、西アフリカをはじめとする沿岸地域について未発見のまま調査されていないサンゴ礁がいくつもある可能性を今回の発見が示唆しているとザンザンドウエ氏は主張しました。



一方で、今回の調査では予算と物流上の制約から、ソナーで特定された2つのサンゴ礁域のうち1つしか目視調査できませんでした。また、研究チームは今回の調査でサンゴの採取を行っていないため、種の同定は映像に基づく暫定的なものであると説明しています。また、この海域のサンゴ礁が1960年代に「死礁」と判断されたのは当時の観測ツールが限られていたためと考えられますが、今回確認できたサンゴ礁が当時から生き続けていたのか、それとも一度衰退した後に回復したのかは現時点では判断できないそうです。



研究チームは中光層生息地を地域評価や海洋空間計画に含める必要性を強調しているほか、今後の研究では、より広範囲な音響マッピング・体系的なビデオトランセクト・物理的サンプリングを組み合わせて、発見されたサンゴ礁の空間的範囲や構造、および起源に焦点を当てるべきと述べています。