アメリカでは10％以上のデスクトップPCでLinuxが採用されている
オンライン分析サービスのStatcounterはOSなどの利用シェアをまとめたStatcounter Global Statsを定期的に更新しています。2026年7月にはアメリカのデスクトップPCにおいてLinuxのシェアが10％を超えたことが明らかになりました。
Desktop Operating System Market Share Worldwide | Statcounter Global Stats
https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/worldwide
アメリカのデスクトップPCにおける各OSのシェアは以下の通り。Windowsが57.54％、OS Xが21.14％、Linuxが10.65％、macOSが8.6％、Chrome OSが2.06％、OpenBSDが0％で、Linuxが1割を超えるシェアを獲得しています。
シェアの推移は以下の通り。Windowsのシェア(青線)が2026年4月頃から減少傾向にあり、反対にLinuxのシェア(赤線)が増加傾向にあることが分かります。
世界全体のデスクトップPCにおけるOSシェアが以下。Linuxは7.53％です。
日本のデスクトップPCにおけるLinuxのシェアは5.04％でした。
ゲームプラットフォームのSteamもユーザーのOSやデバイスの使用率をまとめた「Steamハードウェア＆ソフトウェア 調査」を毎月更新しています。2026年7月版の調査では、Linuxのシェアが4.01％となっていました。2026年3月にはLinuxが5％を超えていたので、少し減少したことになります。ディストリビューション別に見ると、SteamOS Holoが0.89％と最も高く、2位がCachyOS(0.57％)、同率3位がArch LinuxとLinux Mint(0.33％)でした。なお、SteamOSとCachyOSはどちらもArch LinuxベースのOSです。
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in ソフトウェア, Posted by log1o_hf
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