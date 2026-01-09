2026年01月09日 10時36分 スマホ

iPhoneユーザーの過半数が古いiOS 18を使い続けている



2025年9月にiOS 26がリリースされてから約4カ月が経過しましたが、StatcounterによるOSシェア分析によってiPhoneユーザーの半数以上がiOS 18を使い続けていることが明らかになりました。



Mobile & Tablet iOS Version Market Share Worldwide | Statcounter Global Stats

https://gs.statcounter.com/ios-version-market-share/mobile-tablet/worldwide/#monthly-202601-202601-bar



Statcounterはウェブトラフィックの分析を行っている企業で、分析データから得られたOSシェア情報を定期的に公開しています。2026年1月の全世界におけるiOSシェア率を示したグラフが以下。iOS 18.7が33.83％、iOS 18.6が25.23％で、iOS 18ユーザーが半数以上を占めていることが分かります。一方で、iOS 26.1は10.59％、iOS 26.2は4.58％です。





日本だけで見てもiOS 18.6が26.34％、iOS 18.7が25.18％で、やはりiOS 18が過半数を占めています。





Statcounterの集計ではiOS 18のシェアが高いですが、アプリ分析サービスのTelemetryDeckが公開しているOS使用実態レポートでは2026年1月1日8時の時点でiOS 26のシェアが59.82％に達しています。





iOS 26ではLiquid Glassが採用されてOS全体やアプリの見た目が大きく変化しました。このLiquid Glassについては「視認性が低下した」という意見が多く寄せられており、iOS 26へのアップデートを避ける要因にもなっているようです。



「iOS 26の画面見にくい問題」を解決する方法、Liquid Glassの透明効果を抑えてiPhoneの視認性を改善できる - GIGAZINE





なお、Androidの全世界シェア率は以下の通り。シェア率が高いのはAndroid 15の22.93％で、2025年6月にリリースされたAndroid 16は15.09％でした。





日本の場合はAndroid 16が20.13％を占めて1位となっています。

