Gmailで「Geminiがメールを集約して回答してくれる機能」や「Geminiがメール文面を高度に添削する機能」をGoogleが発表、まずは有料ユーザーから



GooglがGmailにAIチャットボットのGeminiを導入し、Geminiにメールの内容を集約させる「AI Overviews(AIによる概要)」や、メールの文面をGeminiが高度に添削する「Proofread(校正)」を試験的に搭載したと発表しました。これらの機能は2026年1月9日から有料ユーザー向けに提供されるほか、これまで有料会員限定だった機能が順次無料ユーザー向けにも提供されるとのことです。



「AIによる概要」は長いメールスレッドの主要なポイントを簡潔にまとめる会話の要約機能で、ユーザーの検索クエリに対してAIに回答を自動生成させる機能です。





「AIによる概要」自体は2025年から有料会員向けに提供されていましたが、あくまでも長いメールスレッドをAIが要約する機能に限定されていました。今回発表された新しい「AIによる概要」はGeminiと統合することで、自然言語による質問に対してメール内の情報を精査し、直接的な回答を生成するのがポイント。たとえば、｢昨年の浴室リフォームの見積もりを出した配管工は誰か｣と尋ねると、AIは関連する複数のメールから見積もりを提示した特定の業者名などの詳細を即座に抽出してまとめることができるようになります。





「AIによる概要」は、記事作成時点で有料サブスクリプションプランであるGoogle AI ProおよびUltraのアメリカユーザー向けに提供されます。



また、文章作成を支援する「校正」は、Gemini 3を活用して、スペルチェック以上の高度な校正を行う機能で、これも記事作成時点ではGoogle AI ProおよびUltraのアメリカユーザー向けに提供されています。



「校正」によって、メール本文内の改善が必要な箇所に点線の下線が表示され、文脈に応じたトーンやスタイルの修正、文章の明確化が提案されるとのこと。たとえば、家族の集まりを計画する際などのやり取りにおいて、自分の文体を保ちながらも、より洗練された内容に整えることができるそうです。





さらに、信頼できるテスター向けに、「AI Inbox(AI受信トレイ)」が試験的に公開されています。



「AI受信トレイ」はGeminiが受信トレイを整理し、最上部に優先すべきメールを並べる「Priorities(優先事項)」セクションを、その下に重要度の低いメッセージを要約した「Catch me up」セクションを配置します。Geminiは頻繁に連絡を取る相手やメッセージの内容から、支払期限や予約のリマインダーなどの重要な項目を特定して上位に表示します。





これらのGeminiによる機能は、Gmailの既存の設定項目である「スマート機能」の一部として組み込まれており、個別にオフにすることはできないとのこと。Geminiによる機能を停止したい場合は、Gmailの内容に基づいた荷物の配送追跡やGoogleカレンダーとの連携、Googleウォレット内のポイントカードの表示など、スマート機能全体を無効にする必要があります。



なお、以前の「AIによる概要」や、ゼロからの下書き作成や推敲を助ける「Help me write」、会話の文脈やユーザー自身の文体を反映した返信案をワンクリックで提示する「Suggested replies」は、これまでは有料ユーザー限定の機能でしたが、今後は無料ユーザー向けにも提供されます。

