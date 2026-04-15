2026年04月15日 10時43分 AI

GoogleがGemini in Chromeに「Skills(スキル)」機能を追加、ワンクリックでプロンプトを実行可能



GoogleがChrome向けのAI機能「Gemini in Chrome」に、よく使うプロンプトを保存して再利用できる「Skills(スキル)」を追加しました。これにより、ユーザーはお気に入りのAI指示をワンクリックで呼び出し、表示中のページや選択した複数タブに対してすぐ実行できるようになります。スキルは4月14日から順次展開されており、対象はChromeの表示言語を「英語(米国)」に設定したWindows・macOS・ChromeOSのデスクトップ版。有料のAIプランに加入していなくても利用可能とのことです。



Turn your best AI prompts into one-click tools in Chrome

https://blog.google/products-and-platforms/products/chrome/スキル-in-chrome/





Google introduces "スキル" in Chrome to make Gemini prompts instantly reusable - Ars Technica

https://arstechnica.com/google/2026/04/google-introduces-スキル-in-chrome-to-make-gemini-prompts-instantly-reusable/



これまでGemini in Chromeで同じAI作業を何度も繰り返すには、ページを移動するたびに同じプロンプトを打ち直すか、保存しておいた文章を貼り付け直す必要がありました。新しいスキルでは、一度作成したプロンプトをチャット履歴からそのまま保存でき、次回以降はGemini in Chromeで「/」を入力するか「+」ボタンを押して即座に呼び出せます。





保存したスキルはその場で編集でき、新しいスキルを追加することも可能。早期テスターは、レシピのたんぱく質量や栄養情報の計算、複数タブをまたいだ製品スペックの比較、長文ドキュメントやWebページの要点抽出といった用途で活用しているとGoogleは述べています。



さらに、一般的な作業向けの既製スキルを集めた「スキル library」も提供され、ユーザーはそこから気になるものを追加して、自分向けに書き換えて使うこともできます。





Googleは、スキルは新しいAI能力そのものを追加するというより、すでにGemini in Chromeで可能だった処理をより素早く繰り返せるようにする仕組みと位置付けています。保存したスキルは同じGoogleアカウントでChromeにログインしているほかのデスクトップ端末でも利用できるため、よく使うAI作業を個人用のワークフローとして使い回しやすくなります。



セキュリティ面では、スキルはGemini in Chromeの通常のプロンプトと同じ保護策の上で動作し、カレンダーへの予定追加やメール送信のような操作を行う場合には確認を求める仕組みが維持されるとのこと。Googleは「Chromeの多層的な保護、自動レッドチーミング、自動更新機能の恩恵を受ける」と説明しています。

