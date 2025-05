2025年05月21日 11時55分 ソフトウェア

GoogleがChromeで直接Geminiを使える「Gemini in Chrome」を発表



Googleが、2025年5月21日から開催されている年次カンファレンスの「Google I/O」で、PC版のGoogle ChromeにGeminiを統合し、新しいページを開かなくてもブラウザから直接AIチャットボットにアクセスできるようにすることを発表しました。



Meet Gemini in Chrome - YouTube





Google I/Oに登壇したGoogle LabsおよびGemini担当バイスプレジデントのジョシュ・ウッドワード氏は、「GeminiはPCでインターネットを閲覧する際のAIアシスタントになります。驚くべき点は、これを使用すると現在表示しているページのコンテキストを自動的に理解してくれることです」と述べました。



「Gemini in Chrome」が有効になると、上部のバーやシステムトレイのGeminiアイコン、またはChromeのキーボードショートカットでGeminiを開き、テキストボックスに質問を入力することで、Geminiと会話できます。





デモムービーでは、レシピを閲覧しているタブからGeminiにアクセスして「このレシピをグルテンフリーにするには?」と尋ねる使い方が紹介されています。





Gemini Liveを起動して、音声での会話でGeminiを使用することもできます。





将来的には、Geminiに複数のタブをまたぐ処理を行わせたり、ユーザーに変わってウェブサイトを操作させたり、タスクを自動化させたりできると、Googleは述べています。



Gemini in Chromeは、Chromeの言語設定を英語にしているアメリカのWindowsおよびmacOSユーザーに向けてリリースが開始されており、使うには月額2900円のGoogle AI Proもしくは新たに発表された月額3万6400円のGoogle AI Ultraのサブスクリプションプランに加入する必要があります。



