2026年05月20日 12時28分 AI

GoogleがAIエージェント「Gemini Spark」発表、Google Cloud上の仮想マシンを使用して24時間365日バックグラウンドで動作



Googleは、2026年5月19日に開催された「Google I/O 2026」において、バックグラウンドで24時間いつでも稼働し続けるパーソナルAIエージェントプラットフォーム「Gemini Spark」を発表しました。Gemini SparkはAIエージェントフレームワークのOpenClawに対するGoogle独自の対抗策として登場したもので、スマートフォンやパソコンの電源が切れている状態でもクラウド上の仮想マシンを活用して自律的にタスクを処理します。



Gemini Spark – Your 24/7 personal AI agent for productivity

https://gemini.google/overview/agent/spark/



Google is launching its own version of OpenClaw | The Verge

https://www.theverge.com/tech/932996/google-gemini-spark-antigravity-io-2026



Gemini Sparkの基盤にはGoogle I/O 2026で同じく発表された最新のAIモデルであるGemini 3.5 Flashが採用されています。



Googleが「Gemini 3.5」シリーズを発表、まずは軽量版の「Gemini 3.5 Flash」から - GIGAZINE





Gemini Sparkはユーザーが指定したタスクをGoogle Cloud上の仮想マシンを使用して実行する仕組み。従来のチャットボットがユーザーの指示を待って回答するのに対し、Gemini Sparkはプロアクティブに複数ステップのタスクを実行できる点が異なります 。プログラミングの知識は一切不要であり、日常の言葉で対話しながら複雑な自動化設定を行うことが可能です。





操作や接続先の選定はすべてユーザーの指示の下で行われるように設計されており、重要なアクションを実行する前にはユーザーに確認を求める仕組みが取り入れられています。ユーザーは進捗をリアルタイムで監視することも、完全にバックグラウンドでの処理を任せることも可能です。



機能の根幹はTasks(タスク)、Skills(スキル)、Schedules(スケジュール)という3つの要素で構成されています。タスク機能でアプリケーションと連携し、スキル機能で頻出する作業の処理方法を定義し、スケジュール機能で時間や条件に応じた自動実行トリガーを設定するというわけです。





Gemini Sparkを応用することで、例えばGmailの受信トレイ内にある購読コンテンツを監視して週ごとの重要なテーマを数秒で要約したり、散らかったメールのやり取りから旅行の計画を立てて領収書をスプレッドシートに記録したりできます。また、請求書を調査して住宅のメンテナンスに必要な項目を予測し、Googleカレンダーに定期的なリマインダーを追加したり、Google Keepの備品リストを更新したりすることも可能です。



連携面では、Gmail、Docs、Sheets、SlidesといったGoogleのWorkspaceアプリと接続します。さらに、Model Context Protocol(MCP)というオープンスタンダードを導入することにより、外部システムとの統合を拡大し、Canva、OpenTable、Instacartといったサードパーティー製のアプリともデータを繋ぐことができます。



Gemini Sparkは記事作成時点で信頼できるテスター向けに順次展開されており、アメリカ国内の18歳以上のGoogle AI Ultraサブスクリプション登録者などを対象に提供される予定。Google AI Ultraは月額250ドル(約3万9700円)から200ドル(約3万1800円)へ値下げされ、日本国内ではGoogle AI Ultraが月額1万4500円のプラン「Google AI Ultra 5x」と月額3万2000円の最上位プラン「Google AI Ultra 20x」という2つにわかれます。





また、2026年夏にはmacOS版のGeminiアプリを通じてローカルファイルと相互作用する機能が提供される予定です。さらに、メッセージングアプリのようにテキストやメールで直接Gemini Sparkと対話する機能、Google Chromeとの接続、そしてAndroid Haloと呼ばれる新しいユーザーインターフェース上でライブアップデートを確認できる機能の実装が計画されています。





なお、Gemini Sparkが発表されたGoogle I/O 2026の基調講演は以下から見ることができます。



Google I/O '26 Keynote - YouTube

