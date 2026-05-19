2026年05月19日 10時29分 ゲーム

PlayStationは今後PC向けにストーリー重視の独占タイトルを販売せずPlayStation独占タイトルのままにする



ソニーのゲームブランドであるPlayStationは、近年PlayStation独占タイトルとしてリリースしたゲームをPCにも移植するという戦略を採用してきました。しかし、今後はストーリー重視の独占タイトルはPCに移植せず、PlayStation独占タイトルのままにする方針であることが明らかになっています。



Sony Pulls Back From PlayStation Games on PC - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-04/sony-pulls-back-from-playstation-games-on-pc







SCOOP: PlayStation studio business CEO Hermen Hulst told staff in a town hall Monday morning that the company's narrative single-player games will now be PlayStation exclusive, confirming Bloomberg's reporting from earlier this year.



Original story from March: www.bloomberg.com/news/article...



[image or embed] — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2026年5月19日 3:47



PlayStation confirms it will no longer bring narrative exclusives to PC

https://www.polygon.com/sony-playstation-exclusives-officially-ending-pc/



ソニーはこれまで数々の独占タイトルを抱えてきましたが、2017年にPlayStation 4向けにリリースされた「Horizon Zero Dawn」のPC版を2020年にリリースしてから、さまざまな独占タイトルをPCに移植してきました。



ソニーによるPC移植については、ソニー・インタラクティブエンタテインメント・ワールドワイド・スタジオの元CEOがその戦略を語っています。



元ソニー幹部が「PlayStationヒット作をPC向けにリリースする」戦略について語る - GIGAZINE





しかし、2025年に発売された「Ghost of Yotei」などのPlayStation独占タイトルについてはPC移植を行わず、PlayStation独占タイトルのままにする計画であることが報じられていました。



「Ghost of Yotei」などPS5向けゲームのPC移植をソニーが断念したとの報道、今後は自社ハード専売として展開か - GIGAZINE





新たにBloombergが報じたところによると、ソニーはこの人気独占タイトルのPC移植を止め、PlayStation独占タイトルとして保持する戦略に立ち返るそうです。



Bloombergがソニーの関係者から入手した情報によると、PlayStation独占タイトルの「Marathon」や「MARVEL Tōkon: Fighting Souls」といったオンラインゲームについては、引き続きPCを含む複数のプラットフォームでのリリースを計画しています。



一方で、「Ghost of Yotei」や「SAROS」といったシングルプレイヤーゲームは、PC移植を行わずPlayStation独占タイトルのままにする計画のようです。





ただし、外部の開発スタジオが制作し、PlayStationがパブリッシングを担当する「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」や「Kena: Scars of Kosmora」といったタイトルについては、2026年中にPC移植が行われる予定です。



PlayStation独占タイトルのPC移植戦略が撤回されることについて、Bloombergは「戦略転換の理由として考えられることのひとつは、PlayStationゲームのいくつかがPCで売れ行きが芳しくない点です。また、ソニーの内部事情に詳しい関係者は、PlayStation社内の一部ではPC版のリリースがPlayStationブランドのイメージを損ない、PlayStation 5とその後継機の販売に悪影響を与える恐れがあるという懸念を表明していました。

