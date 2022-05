2022年05月27日 13時00分 ゲーム

ソニーがゲームリリースの半分をPC向けとモバイル向けに行うことを計画中

ソニーはこれまでPlayStationブランドで独占タイトルをリリースすることでユーザーの囲い込みを行ってきましたが、2021年にはPlayStation PCというパブリッシャーを立ち上げ、PlayStationの独占タイトルをPC向けに移植してきました。それでもPlayStationブランドからリリースされたゲームのうち、PCあるいはモバイルといったプラットフォーム向けにリリースされたタイトルは、2022年時点では全体の2~3割程度です。PlayStationはこれを拡大し、2025年には全タイトルの約半分をPS5のリリースに、もう半分をPC・モバイル向けにリリースできるようにするという計画を、2022年5月26日に行われた事業説明会の中でソニー・インタラクティブエンタテインメントのジム・ライアンCEOが語りました。



PlayStation says half of its releases will be on PC and mobile by 2025 | VGC

https://www.videogameschronicle.com/news/playstation-says-half-of-its-releases-will-be-on-pc-and-mobile-by-2025/



Sony wants around half its games to be on PC and mobile by 2025 - The Verge

https://www.theverge.com/2022/5/26/23142569/sony-playstation-pc-mobile-game-releases-first-party-portfolio



Sony Business Segment Briefings 2022 Game & Network Services Segment_J - GNS_J.pdf

(PDFファイル)https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/irday/pdf/2022/GNS_J.pdf



2022年5月26日に行われたソニーのビジネスブリーフィングで、ゲーム&ネットワークサービス分野における2021年度の売上高&営業利益がプラットフォーム移行期における過去最高を記録したことや、PS5が高い需要を保っていたこと、次世代VR「PlayStation VR2」についての情報のほか、自社開発ゲームのPC移植についても触れられました。



その中でソニーは以下のようなスライドを公開しました。2019年にはPS4が9割、2022年にはPS5とPS4を合わせて7割あったゲームのリリースを、2025年にはPlayStation向けはPS5のみで5割、残りの5割はPC向けのゲームとモバイル向けのゲームのリリースを行うことを示しています。





ライアン氏は「私たちのビジネスに変革をもたらします」と語り、「PlayStation Studiosは歴史的に、物語が豊富でグラフィックが美しい強力なシングルプレイヤーゲームの提供において素晴らしい成果を上げてきました。しかし、ゲーム市場のかなり狭い部分に限定しているのは確かです」と今後の重要な変化について展望を述べています。



PCとモバイル向けにも積極的にゲームをリリースしていくことに伴い、PlayStation向けの買い切りゲームではなく、長期的にプレイヤーにコンテンツを提供し続けるライブサービスゲームをPlayStation Studiosで12タイトル開発中とのこと。





ライアン氏はまた、「PCとモバイルへ力を入れることで、ゲームをプレイする人の数、ゲームを楽しむ人の数、ゲームにお金を使う人の数の大幅な増加につながる可能性があります」と顧客範囲の拡大についてもアピールしています。プレゼンによると、すでにPC向けに移植している「Death Stranding」や「Horizo​​n Zero Dawn」などのタイトルで大きなメリットを享受していると発表しており、2021年には8000万ドル(約10億円)だったPlayStation PCプラットフォームの純売上高が、2022年には3億ドル(約380億円)になると予測されています。