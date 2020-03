ゲーム業界は少しずつ「プラットフォームの壁」を乗り越えようとしている

ゲーム市場における家庭用ゲーム機の競争は、ゲーム機ごとに存在する根強いファンを巻き込み、「コンソール戦争」という概念が生まれるほど激化しました。しかし技術の進歩によって、複数のプラットフォームでゲームがリリースされる「マルチプラットフォーム」が当たり前になり、違うゲーム機を使っているユーザー同士がオンラインで対戦できる「クロスプラットフォーム」機能を搭載したゲームも登場。ゲーム業界全体がプラットフォームの束縛から解き放たれようとしていると、ゲーム系ニュースサイトのPolygonが指摘しています。



Xboxという巨大ゲームブランドを抱えているMicrosoftは、マルチプラットフォームに積極的な姿勢を見せています。実際、Xboxはゲーム機でありながら、ゲームの所有権やセーブデータの管理をPCと共有するエコシステム上で市場戦略を展開しています。





またMicrosoftは、Nintendo Switch版とPC版、Xbox版、スマートフォン版といった異なるプラットフォームでリリースされている「マインクラフト」でクロスプラットフォームを可能にすべく、任天堂とパートナーシップを結び、話題となりました。また、建築しながら最後の1人になるまでバトルする「フォートナイト」も、Nintendo Switch版とPlayStation 4版、Xbox One版、PC版、スマートフォン版でクロスプラットフォームによる対戦が可能となっています。



一方、PlayStationブランドを抱えるソニーは、「PlayStation 4でしか遊べないゲーム」をいくつもリリースしていましたが、近年では少しずつプラットフォームの壁を乗り越えようとしているとPolygonは指摘しています。実際、一番遅いタイミングでの対応だったものの、「フォートナイト」ではPlayStation 4版もクロスプラットフォームに対応しています。



また、ソニーが「Marvel’s SPIDER-MAN」の開発スタジオInsomniac Gamesを買収した際、Sony Worldwide Studiosの前会長だったショーン・レイデン氏は「もちろん私たちはPlayStationプラットフォームをサポートする必要がありますが、私が買収したスタジオから、より多くのプラットフォームでリリースされるようなタイトルが登場するでしょう」とコメントしています。



実際、PlayStation 4専用の大型タイトルとしてリリースされた「Death Stranding(デス・ストランディング)」は2020年6月2日にPC版が発売されることが発表されています。



また、2017年にPlayStation 4専用ソフトとしてリリースされたオープンワールド型アクションRPG「Horizo​​n Zero Dawn」の完全版が、PC向けのゲーム配信プラットフォームであるSteamで、2020年夏に配信されることが明言されました。





Death StrandingやHorizo​​n Zero Dawnなど、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが発売元を務めるPlayStation 4専売タイトルが、他プラットフォームでもリリースされるのは非常に珍しいことです。



Horizo​​n Zero Dawnの開発元であるゲリラゲームズがPC版発売を公表した後、PlayStation 4版の熱心過ぎるファンが激怒のあまりに部屋中の家具をひっくり返した様子をツイート。これに対し、Horizo​​n Zero DawnのプロデューサーであるSam Sharma氏は「私たちはゲームを作りました。あなたはそのゲームを楽しみました。そして今度はさらに多くの人がゲームを楽しむことになります。そしてそれがなぜあなたの楽しみを奪ったのですか?自分に優しくしてください。多くの人がプレイするようになってもゲームの楽しみは減りませんよ」とたしなめました。Polygonは「ソニーはプラットフォーム独占を取り巻くゲーム市場の変化に対応するのが遅かったため、一部のファンは不安になっているのかもしれません」と述べています。



What the hell is wrong with you people.



We made a game, you enjoyed it. Now some more people get to enjoy it. And somehow that takes away from YOUR enjoyment?!



Please be kind to yourselves. Your enjoyment of the game has not diminished because some more people get to play it. https://t.co/UrJXniLBYI