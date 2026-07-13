2026年07月13日 11時22分 サイエンス

水に溶けたウランを微生物が安定した化合物に変換できると判明



ドイツのヘルムホルツ・ツェントルム・ドレスデン・ロッセンドルフ(HZDR)やスペインのグラナダ大学などの研究チームが、ウラン鉱山に生息する微生物に特定の栄養源を与えることで、水中のウランの状態が大きく変化することを明らかにしました。ウラン鉱山跡などで生じる汚染水は長期的な処理が必要となる環境問題であり、今回の研究は微生物を利用した新たな処理法につながる可能性があります。



Pentavalent and tetravalent uranium formation via glycerol-stimulated bacteria in mine water | Nature Communications

https://www.nature.com/articles/s41467-026-72560-z



Bacteria turn dissolved uranium into stable compound in 130 days, study finds

https://phys.org/news/2026-07-bacteria-dissolved-uranium-stable-compound.html



ウラン汚染は、過去の採掘活動やリン酸肥料などに由来する世界的な環境問題です。特に鉱山跡地では、地下水や坑内水に含まれるウランが生態系や人体に悪影響を及ぼす可能性があり、長期的な処理が必要になります。



研究チームが注目したのは、ドイツ・ザクセン州のエルツ山地にあるシュレーマ・アルベローダのウラン鉱山跡です。この鉱山は1990年まで世界有数のウラン採掘拠点の1つでしたが、閉鎖後に坑道が水で満たされ、現在も坑内水の処理が続けられています。既存の化学的処理によって汚染物質は減少しているものの、坑内水には依然として約1mg/Lの6価ウラン、つまりU(VI)が含まれており、ザクセン州の排出基準である0.20～0.50mg/Lを上回っています。



by Radioactive Rosca



水中に酸素が多い環境だと、ウランは主にU(VI)という水に溶けやすい形で存在します。一方、微生物などによって4価ウラン、すなわちU(IV)へ還元されると、ウラニナイト(UO 2 )のような水に溶けにくい鉱物として沈殿しやすくなります。そのため、微生物の働きでウランを水中から動きにくい形へ変える「バイオレメディエーション」は、汚染水処理の有力な選択肢として研究されてきました。



今回の研究では鉱山の坑内水にもともと存在する微生物群集を利用し、酸素のない条件下でグリセロールを加えました。グリセロールは動植物の脂肪の基本成分であり、自然界では菌類による木材分解などでも生じる物質です。研究チームは、約2000mの深さにある鉱山内部では酸素がほとんどないため、実験でもそれに近い条件を再現したと説明しています。





微生物がグリセロールを栄養源として利用できる環境を整えたところ、130日後には水中に溶けたウランの濃度が初期値の1mg/Lから約96％減となる0.04mg/Lまで低下しました。また、グリセロールを加えない対照実験や滅菌した対照実験でも一定の減少は見られましたが、その減少幅は25％から36％程度で、グリセロールによって刺激された微生物活動が大きく寄与したと研究チームは論じています。



さらに研究チームは形成された黒い沈殿物を詳しく調べるため、高分解能X線吸収分光や電子顕微鏡観察などを行いました。その結果、沈殿物にはU(IV)のウラニナイトナノ粒子だけでなく、5価ウランであるU(V)を含むFeU(V)O 4 ナノ粒子や、U(V)の炭酸錯体が含まれていることが判明したとのこと。



以下の画像は細菌を含む黒い沈殿物から見つかったウランナノ粒子を電子顕微鏡で観察したもの。緑の円はウラニナイト粒子、オレンジの円は5価ウランを含むFeU(V)O 4 粒子を示しています。





以下のグラフは、黒い沈殿物中のウランがどの酸化状態で存在していたかを示したグラフ。水中のウラン濃度が低下するにつれてU(VI)が減少し、U(IV)が増加しましたが、U(V)も一定の割合で確認されています。

