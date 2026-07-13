EUの規制により2027年初頭に「バッテリー交換可能なApple Pencil」が登場か
欧州連合(EU)は2027年2月中旬から、スマートフォンを含む家電製品全般に含まれるバッテリーを取り外しできるようにすることを義務付けるバッテリー規制を施行予定です。この規制に従うため、Appleが「バッテリー交換可能なApple Pencil」を計画していると、Appleの内部情報に精通しているBloombergのマーク・ガーマン記者が報じています。
Apple’s Chip Plans: M6, M7 Pro, M7 Max, M7 Ultra, M8 Details; Touch MacBook Pro - Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2026-07-12/apple-s-chip-plans-m6-m7-pro-m7-max-m7-ultra-m8-details-touch-macbook-pro
Apple developing new Apple Pencil models for release next year, possibly with replaceable batteries - 9to5Mac
https://9to5mac.com/2026/07/12/apple-pencil-ipad-new-battery-replacement/
EU regulations could force an Apple Pencil upgrade in early 2027
https://appleinsider.com/articles/26/07/12/eu-regulations-could-force-an-apple-pencil-upgrade-in-early-2027
ガーマン記者によると、AppleはApple Pencilで2つの新モデルを開発しており、ひとつはコードネーム「B582」と呼ばれる低価格帯のApple Pencilのアップデートバージョンだそうです。B582はワイヤレス充電非対応で、USB-Cポートを使って有線接続してバッテリーを充電する必要があるというモデル。
もうひとつのモデルが「B632」で、2024年にM4搭載iPad Proと同時に登場したApple Pencil Proの改良版モデルです。
「握る」と「回す」でますます使いやすくなった「Apple Pencil Pro」をM4搭載iPad Proで使ってみたレビュー - GIGAZINE
AppleはEUのバッテリー規則に対応するため、この2つのApple Pencilをバッテリー交換可能にする予定であるとガーマン記者は報じています。現行モデルのApple Pencilはパーツが接着剤で固定されているため修理可用性が低いのが特徴です。しかし、Apple Pencilがバッテリー交換可能となれば、修理は非常に容易になります。
「Apple Pencil」がバラバラに分解されて自力で修理不可能なレベルの精密構造が明らかに - GIGAZINE
なお、EUのバッテリー規制に対応するため、任天堂はすでに「バッテリー交換可能なNintendo Switch 2」を投入すると発表しています。
任天堂が交換可能バッテリー搭載のNintendo Switch 2などを欧州で順次投入、初代Nintendo Switchシリーズは2027年2月に販売終了 - GIGAZINE
・関連記事
バッテリーを搭載する製品について「バッテリーを交換可能にすること」を義務づける規則を欧州議会が採択 - GIGAZINE
スマホのバッテリー交換をガラケー並みに簡単にする法案がEUで可決、スマホの使用可能期間延長に期待 - GIGAZINE
スマートフォンは2027年までに交換可能なバッテリーを搭載する必要があるという規制案を欧州理事会が採択、世界中のスマートフォンに影響を与える可能性 - GIGAZINE
任天堂がEUの修理する権利に対応してNintendo Switch 2をバッテリー交換可能に - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ハードウェア, Posted by logu_ii
You can read the machine translated English article EU regulations may lead to the release o….