2023年03月06日 14時00分 ハードウェア

Appleは2023年後半にM3搭載のiMacを発売するとの報道



Apple関連メディアの9to5Macによると、2023年には15インチMacBook Airや新型Mac Proといった新しいMacの登場がウワサされています。そんな中で、特にウワサがなかったのがiMacです。しかし、Apple関連の詳細なリーク情報を取り扱うBloombergのマーク・ガーマン氏によると、2023年後半にはM2の次世代チップとなるM3を搭載したiMacが登場するようです。



When Is Apple (AAPL) Releasing New Mac Pro, 15-inch MacBook Air, New iMac, M3? - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2023-03-05/when-is-apple-aapl-releasing-new-mac-pro-15-inch-macbook-air-new-imac-m3-levgn4yc



New M3 iMac could launch 2H 2023 - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2023/03/05/new-imac-2023-m3-and-new-macbook-air/



Apple will reportedly launch an M3-equipped iMac later this year - The Verge

https://www.theverge.com/2023/3/5/23625972/apple-new-imac-launch-m3-chip



ガーマン氏がAppleユーザーから受け取る質問の中で最も多いもののひとつが「新しいiMacはいつ発売されますか?」というものだそうです。この新型iMacに関するリーク情報を、ガーマン氏が共有しています。



ガーマン氏によると、次世代iMacのコードネームは「J433」と「J434」で、開発はエンジニアリング検証テスト(EVT)の高度な段階にあり、すでに生産テストを行っている段階にあるとのこと。開発中のiMacのディスプレイサイズ(24インチ)および本体カラ―は既存モデルのM1搭載のiMacと同じになる模様。







また、新型iMacに搭載されるチップはより強力なものになるとウワサされており、ガーマン氏は「M3チップを搭載する」と指摘。なお、Apple関連メディアの9to5Macも「独立した別のソースで裏付けに成功した」と報じており、新型iMacにはM3チップが搭載されるとしています。



加えて、ガーマン氏は「M3搭載iMacがApple初のM3搭載Macのひとつになるだろう」と報じました。なお、2022年のWWDCでM2チップが発表されたことから、2023年6月開催予定のWWDCの中でM3チップが発表される可能性を9to5Macは指摘しています。



ただし、リーク情報をベースに「少なくとも3カ月は大量生産に入る見込みがない」とガーマン氏は指摘しているため、M3搭載iMacは早くとも2023年後半の登場となる見込みです。この他、新型iMacでは内部コンポーネントの一部が再配置および再設計されているとのこと。なお、具体的には「iMacのスタンドを取り付ける製造プロセスが変化する」とガーマン氏は指摘しています。





iMacの他、Appleは晩春から夏にかけて3台の新型Macを発売する予定だとガーマン氏は共有しました。この3つのモデルは、「15インチMacBook Air」(コードネームJ515)「Mac Pro」(コードネームJ180)「13インチMacBook Air」(J513)で、Mac Proはアメリカ産のMシリーズチップを搭載した最初のMacになるとのこと。



この3つのMacがどのチップを積むことになるのかについてすでに明らかになっているのは、Mac ProがM2 Ultraを搭載するという情報のみ。なお、M2 Ultraは最大24コアのCPU、76コアのGPU、192GBのメモリを搭載したハイスペックなチップになると予想されています。



13インチと15インチの新型MacBook Airについては、M3の発表時期を考えるとM3チップが発表された直後に発表されることになるのではとガーマン氏は推測しています。



M2チップは5nmプロセスで製造されたSoCですが、M3チップは次世代の3nmプロセスでの製造を予定されている模様。これにより、M3チップはパフォーマンスと電力効率が大幅に向上することが期待できます。



なお、M3チップの搭載を予定している端末にはiPad Proもあり、これは2024年前半に登場することが期待されています。