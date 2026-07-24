2026年07月24日 12時00分 ピックアップ

GIGAZINE夏のプレゼント大放出企画「アンケートに答えて全部持っていってください！」、全部で60品目以上あり！



夏の暑い日にGIGAZINEから皆様へプレゼント！アンケートに答えるだけで応募できるプレゼント大放出企画がスタートします。キーボード、ゲーム、イヤホンなどさまざまなアイテムをドドンと61品目ご用意。プレゼントの番号を覚えて記事末尾にあるリンクから応募してください。普段の記事のアクセス解析だけではわからない「GIGAZINEを読んでいるのはどういう人たちなのか？」という点のリサーチも兼ねているので、「プレゼントはいらないけどアンケートには協力してもイイヨ！」という場合も回答してもらえると非常にありがたいです！



◆応募期間

2026年7月24日(金)から2026年8月9日(日)23時59分まで。



◆プレゼント番号リスト

◆01：Withings「ScanWatch Vitals 42mm(ブラック)」(1名様)

フランスのメーカー・Withingsのスマートウォッチです。心拍数、体温変化、血中酸素濃度などを追跡し、睡眠やワークアウトを記録できます。





裏面はこんな感じ。販売を手がけるSB C＆Sから提供してもらいました。





◆02：FlexiSpot「電動昇降式デスク・E7 Click グレーウッド天板+ブラックフレーム」(1名様)

FlexiSpotから提供してもらった電動昇降式デスクです。天板のサイズは120cm×60cm×2.5cm。





手元のコントローラーのボタンを押すだけで、635mm～1285mmの範囲で机を昇降させられます。





◆03：山善「ペルチェ式除湿機 YDC-AU25」(1名様)

幅13.5cm×奥行13cm×高さ26.5cm、重量約1.2kgのコンパクトサイズな除湿機です。山善から提供してもらいました。





USB Type-Cによる給電に対応し、出力電力36W以上のモバイルバッテリーでも動作します。除湿能力は1日当たり約250mLで、排水タンク容量は約800mLです。





◆04：PFU「HHKB Studio 日本語配列『墨』×『灰』特別セット」(1名様)

メカニカルスイッチを採用しマウスボタンやポインティングスティックを搭載したHHKBのキーボード「Studio」の「日本語配列/墨」と「キートップセット(灰)」をセットにした製品です。PFUから提供してもらいました。





「キートップセット(灰)」はこんな感じ。付属のキートップ引き抜き工具でキーボード本体のキートップを入れ替えることができます。





◆05：日本HP「HyperX Alloy Rise 75 ワイヤレスメカニカルゲーミングキーボード」(1名様)

ガスケットマウント搭載で打鍵音を軽減した75％キーボードです。日本HPから提供してもらいました。





キー配列など詳しくは以下の記事で確認できます。



ホットスワップ対応でガスケットマウント搭載の75％サイズワイヤレスゲーミングキーボード「HyperX Alloy Rise 75 Wireless」レビュー - GIGAZINE





◆06：エレコム「V custom VK520LL(TK-VK520LLBK) ブラック/ホワイト」(2名様)

エレコムから提供してもらった75％サイズ無線メカニカルゲーミングキーボードです。ブラックまたはホワイトがランダムで1点当たります。





キー配列はこんな感じ。右上にあるプログラマブルダイヤルには独自の動作を割当可能。キースイッチの交換が可能なホットスワップにも対応しています。





◆07：Xiaomi「Xiaomi Buds 6 ブラック/パープル」(2名様)

最大2.1 Mbpsの伝送速度に対応するQualcomm aptX Losslessオーディオ対応、イヤホン単体で最大6時間使用可能なワイヤレスイヤホンです。Xiaomiから提供してもらいました。ブラックまたはパープルがランダムで当たります。





◆08：Anker「Soundcore Liberty 5 Pro Max ミッドナイトブラック」(1名様)

2026年5月に発売されたAnkerの最新イヤホンです。オンデバイスAI機能を実現する独自チップ「Thus」を初めて搭載した製品で、前モデルの「Liberty 4 Pro」と比較して約2倍のノイズ低減を実現しています。Ankerから提供してもらいました。





◆09：Anker「Soundcore C50i イーブイモデル」(1名様)

耳を挟むイヤーカフ型ワイヤレスイヤホンです。ポケモンのイーブイをモチーフにしたデザインが特徴。





充電ケース背面にはモンスターボールがあしらわれています。





◆10：Anker「Soundcore P42i オフホワイト」(1名様)

ウルトラノイズキャンセリング 3.5に対応した完全ワイヤレスイヤホンです。Ankerから提供してもらいました。





イヤホン単体で最大8.5時間、ケース込みで最大40時間の音楽再生が可能。6つのマイクを使用し、周囲のノイズを除去するAIノイズリダクション機能を搭載しています。詳しくは以下の記事で確認できます。



人気モデルが軽量化＆ノイキャン性能も大幅に強化されたAnkerの完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore P42i」レビュー - GIGAZINE





◆11：Anker「Soundcore Space 2 ブラック」(1名様)

LDAC対応、ノイズキャンセリングON時最大50時間の長時間再生が可能なヘッドホンです。Ankerから提供してもらいました。





◆12：CIO「SMARTCOBY Pro SLIM SS ブラック」(1名様)

発火リスクを大幅に低減した「半固体系バッテリーセル」を採用したモバイルバッテリーです。CIOから提供してもらいました。USB Type-C×2、USB Type-A×1の3ポート構成で、単ポート最大35W出力が可能。容量は10000mAhです。





◆13：サンワサプライ「Bluetoothヘッドセット・充電ケース付き MM-BTMH74BK」(1名様)

通話用マイクとノイズキャンセル用マイクのデュアルマイク構成が特徴のヘッドセットです。サンワサプライから提供してもらいました。





◆14：サンワサプライ「防水Bluetoothスピーカー 400-SP127」(1名様)

約30分の水浸に耐えるIPX7防水仕様のスピーカーです。サンワサプライから提供してもらいました。





45mm径のデュアルドライバー構成。Bluetoothのほか、microSDカード・AUX入力にも対応しています。重量は約550gで持ち運びも容易です。





◆15：サンワサプライ「Bluetoothペンマウス 400-MAWB231BK」(1名様)

Bluetoothで接続できるペン型マウスです。サンワサプライから提供してもらいました。





ペン先を天板に接地させることでカーソル操作が可能で、ホイールなど5つのボタンでクリックや進む・戻る操作もできます。





◆16：サンワサプライ「USB Type-Cドッキングステーション USB-DKM3BKN」(1名様)

USB Type-Cポートを複数のポートに拡張できるドッキングステーションです。USB Type-Cポート×2、USB Type-Aポート×3、HDMIポート、LANポート、SD・microSDカードスロットを搭載。サンワサプライから提供してもらいました。





裏面に固定用アタッチメントがあり、付属の固定シートと併用して机などの平面に固定できます。取り外しも可能です。





◆17：サンワサプライ「ペルチェ冷却クーラー・タブレット/ノートPC 400-CLN043」(1名様)

ペルチェ素子で冷却を行うクーラーです。サンワサプライから提供してもらいました。





冷却面の角度が柔軟に動いて機器に密着するのが特徴。タブレットやノートPCを置いて冷却することができます。





◆18：サンワサプライ「半固体電池ハンディファン 400-TOY049W」(1名様)

燃えにくい半固体電池を採用したハンディファンです。サンワサプライから提供してもらいました。





ファンの中央にディスプレイがあり、風量とバッテリー残量を確認できるのが特徴。





ファンの角度は最大約135度まで調整可能です。





◆19：サンワサプライ「クランプ固定式電源タップ TAP-B115UC-2BK」(1名様)

AC差込口3口、USB Type-CポートとUSB Type-Aポートを各2口備えた電源タップです。





厚み4cmまでの天板にクランプで固定できます。





固定後はこんな感じ。





底面のロックを外して電源タップ本体を取り外すこともできます。





本体は90度ずつ回転して取り付け可能。配線の向きを柔軟に調整できます。





◆20：Anker「Anker Nano Power Strip (10-in-1, 70W, クランプ式)」(1名様)

クランプ式で机に固定して使う電源タップです。





裏面に高さ調節用のアジャスターが存在。





アジャスターをくるくると回して机に固定できます。





前方から見るとこんな感じ。USB Type-CポートとUSB Type-Aポートを各2口、AC差込口を6口備えています。





◆21：Anker「Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable)」(1名様)

Qi2充電に対応したワイヤレス充電器です。Ankerから提供してもらいました。スマートフォン、Apple Watch、ワイヤレスイヤホンの3種類を1台で同時に充電できます。





詳しくは以下の記事でレビューしています。



3アイテム同時にワイヤレス充電可能＆折りたたんでコンパクトに持ち運びもできるAnkerの「Prime Wireless Charging Station(3-in-1, MagGo,AirCool,Foldable)」レビュー - GIGAZINE





◆22：Anker「Anker Nano Charger (45W, Display, スイングプラグ) ブラック」(1名様)

最大45W出力に対応したUSBアダプターです。Ankerから提供してもらいました。





USB Type-Cポートを1個搭載。「スイングプラグ」の名の通り、プラグは折りたたんだ状態から90度と180度の位置で固定できます。以下は90度で固定。





ディスプレイが付いていて、電力やデバイス温度などを確認できます。





◆23：DJI「Osmo Mobile 8P クリエイターコンボ」(1名様)

スマートフォン用ジンバル「Osmo Mobile 8P」にMic Mini 2トランスミッターとモバイルレシーバーが付いたセットです。DJIから提供してもらいました。





◆24：SwitchBot「見守りカメラ Plus 3MP」(1名様)

水平方向360度、垂直方向115度に回転できる屋内用カメラです。SwitchBotから提供してもらいました。300万画素・2Kの映像を撮影できます。





◆25：SwitchBot「見守りカメラ Plus 5MP」(3名様)

SwitchBotから提供してもらった屋内用カメラです。500万画素・3Kの映像を撮影可能で、画質以外の性能は「見守りカメラ Plus 3MP」と同じです。





◆26：SwitchBot「AIハブ」(1名様)

AIエージェントシステム「OpenClaw」を導入することで家電操作などを可能にするデバイスです。SwitchBotから提供してもらいました。





◆27：SwitchBot「カーテン 3」(1名様)

カーテンレールに取り付けてカーテンを自動開閉するデバイスです。SwitchBotから提供してもらいました。





◆28：SwitchBot「ハブミニ」「温湿度管理パネル」「開閉センサー」(1名様)

赤外線リモコンの信号を学習して代わりに発信するほか、SwitchBot各種デバイスと接続して管理できるようにする「ハブミニ」、温湿度センサー付きで室内の温度を管理しつつ本体のボタンでエアコンの温度を上げ下げできる「温湿度管理パネル」、ドアや窓に付けて開閉状態をスマートフォンで把握する「開閉センサー」をセットにして1名にプレゼントします。いずれもSwitchBotから提供してもらいました。





◆29：山善「センサー付きゴミ箱40L ESTW-40 ステンレス」(1名様)

幅23cm×奥行31cm×高さ65.5cmのゴミ箱です。山善から提供してもらいました。





フタ裏面に別売の単3乾電池2本を入れてスイッチをオンにしたらセンサーが起動。





手をかざすだけでフタが開くようになります。手動でボタンを押すことでも開閉できます。



山善の「センサー付きゴミ箱」を開閉してみた - YouTube





◆30：BenQ「コンパクトデスクモニターライト Screen Bar」(1名様)

8段階の色温度と15段階の明るさ調節が可能なライトです。BenQから提供してもらいました。





モニターの上に置き、付属のUSB Type-Cケーブルから給電して光らせることができます。





◆31：エレコム「ECLEAR 体組成計 HCS-FS010シリーズ ブラック/ホワイト」(2名様)

筑波大学とエレコムが共同で開発した、MRI測定データに基づき腹部全体の内臓脂肪を算出する「体積推定方式」でより正確に内臓脂肪レベルの評価ができる体組成計です。エレコムから提供してもらいました。ブラックまたはホワイトのどちらかが当たります。





◆32：キングジム「ツイップ ブラック/ブルー/ホワイト」(3名様)

折りたたみできるブッククリップ「ツイップ」です。キングジムから提供してもらいました。カラーはランダムです。





展開して伸縮すればA6～B5判の本まで対応可能。





こんな感じで本の両側を挟んでページを固定しておけます。





◆33：サンスター文具「スタンプセット 和さんぽん わふうがら/どうぶつがら」(4名様)

9種類の絵柄のスタンプが詰まったセットです。「わふうがら」または「どうぶつがら」のうち1点がランダムで当たります。





印面はこんな感じ。左がわふうがらで、右がどうぶつがらです。サンスター文具から提供してもらいました。





◆34：サンスター文具「ノクフリーメタル」(10名様)

書くときにペンが紙に当たる力を利用して自動で芯を繰り出すシャープペンシルです。サンスター文具から提供してもらいました。ランダムなカラーが1本当たります。





◆35：サンスター文具「富士山クリップ ブルー・ライトブルー セット」(3名様)

クリップの角が透明になったクリップです。





白い紙を挟むと富士山になります。サンスター文具から提供してもらった品で、ブルーとライトブルー(各2個入り)を1セットにして計3名にプレゼントします。





◆36：富士通クライアントコンピューティング「『ふくまろ』とFMV夏のおでかけセット」(3名様)

富士通クライアントコンピューティングから提供してもらった「FMV」ブランドの非売品グッズです。「FMVロゴトートバッグ(黒)・FMVロゴタンブラー・ふくまろ ぬいぐるみ」「FMVロゴトートバッグ(黒)・FMVロゴ手ぬぐい・ふくまろ ぬいぐるみ」「FMVロゴトートバッグ(白)・FMVロゴスポーツタオル・ふくまろ ぬいぐるみ」の3セットのいずれかがランダムで当たります。





トートバッグはこんな感じのサイズ感。





ポケットも付いています。





タンブラーは飲み口と注ぎ口の栓が分かれているタイプ。





手ぬぐいには全面にFMVのロゴがあしらわれています。





スポーツタオルは以下のようなデザインです。





◆37：Engames「マリー・キュリー：キュリー夫人の軌跡を辿って」(1名様)

女性科学者マリー・キュリーの助手となり、マリー・キュリーの生涯をたどりながら資源管理を行うボードゲームです。Engamesから提供してもらいました。プレイ人数は2〜4人、プレイ時間は20～40分、対象年齢は10歳以上です。





◆38：すごろくや「タッグチーム」(1名様)

12種類のキャラクターから2人を選び、各キャラクター固有のカードでデッキを作って相手を倒す2人対戦型カードゲームです。山札の並び替えができず、めくったカードをそのまま使う「オートバトル」形式が特徴ですが、途中でカードを山札に追加できるため単純な運ゲーにならないのが特徴。対象年齢は10歳以上、所要時間は15分です。すごろくやから提供してもらいました。





◆39：ジーピー「カタン 都市と騎士版 2026年版」(1名様)

人気ボードゲーム「カタン」の拡張版で、都市に「科学」「政治」「交易」の3つの発展分野を追加するなど新要素で遊べるようにする製品です。ジーピーから提供してもらいました。2026年に発売されたリニューアル版で、遊ぶには同じく2026年発売のリニューアル版「カタン スタンダード版」か、別売り予定のスタンダード版用カードセットが必要です。





◆40：インフィニットループ「Desktop Mate 初音ミク＋ディスプレイアクリルスタンド 初音ミク」(2名様)

PCのデスクトップにいろいろなキャラクターを召喚できるソフトウェア「Desktop Mate」のDLC第1弾として登場した「初音ミク」を入手できるダウンロードカードと、「Desktop Mate 初音ミク」の寝そべりを再現したアクリルスタンドをセットにして2名にプレゼントします。インフィニットループから提供してもらいました。





DLC用のSteamキーがダウンロードカードの裏面に記載されています。Desktop Mateの使い方やキャラクターの変更方法は以下の記事で確認できます。



PCの中に初音ミクなどのキャラクターを召喚できるアプリ「Desktop Mate」レビュー、タスクバーに寝転がったりマウスポインタとじゃれ合ったり多彩な動きがグッド - GIGAZINE





◆41：インフィニットループ「Desktop Mate 結月ゆかり＋ディスプレイアクリルスタンド 結月ゆかり」(2名様)

VOCALOMAKETSが展開するキャラクター「結月ゆかり」を追加できるDesktop MateのDLC用キーが記載されたダウンロードカードと、結月ゆかりのアクリルスタンドのセットです。





DLC「Desktop Mate 結月ゆかり」の使用感は以下から確認できます。



「結月ゆかり」と「紲星あかり」をデスクトップ上に表示してモーションやボイスを楽しめるDesktop MateのDLCを使ってみた - GIGAZINE





◆42：インフィニットループ「Desktop Mate 紲星あかり＋ディスプレイアクリルスタンド 紲星あかり」(2名様)

VOCALOMAKETSが展開する「紲星あかり」をデスクトップに召喚するDesktop MateのDLCと、ディスプレイアクリルスタンドをセットにして2名にプレゼントします。





◆43：クリムゾンテクノロジー「Voidol3R Windows版コード」(3名様)

入力した声をリアルタイムで別の声に変換する声質変換ソフト「Voidol3R」のコードです。クリムゾンテクノロジーから提供してもらいました。特定のキャラクターの声に変換可能な「AIモード」と、パラメーターを調整して好みの声を制作する「SYNTHモード」の同時使用が可能で、声質変換の幅が広がっているのが特徴です。詳しくは以下の記事で確認できます。



AIでリアルタイムに高精度かつ自然なボイチェンができる「Voidol3R」用のRVC変換モデル「Megpoid」「音街ウナ」を使ってみた - GIGAZINE





◆44：PLAYISM「Dyping Escape Steam版キー」(3名様)

打ち込んだ言葉がそのまま自身の身に降りかかるタイピングゲームです。PLAYISMから提供してもらいました。



『Dyping Escape』リリーストレーラー - YouTube





◆45：PLAYISM「LOVE ETERNAL(ラブエターナル) Nintendo Switch版キー」(3名様)

重力を反転させながらステージを踏破するアクションゲームで、サイコホラー要素のあるストーリーを楽しめます。PLAYISMから提供してもらいました。



『LOVE ETERNAL（ラブエターナル）』日本語版リリーストレーラー - YouTube





◆46：PLAYISM「MotionRec Nintendo Switch版キー」(3名様)

プレイヤーの動きを記録・再生してステージを攻略するパズルゲームです。PLAYISMから提供してもらいました。



『MotionRec』リリーストレーラー - YouTube





ゲーム内容など詳しくは以下の記事で確認できます。



動きを「記録」して「再生」することで先を目指すパズルアクション「MotionRec」はパズルを解けた快感や独特の世界観と音楽で心地よさが詰まっていました - GIGAZINE





◆47：PLAYISM「こふんは生きている ーマホロヴァ・クラブの死体さがしー Nintendo Switch版キー」(3名様)

埴輪の形をした「埴輪族」が住む都市で、人間とも埴輪族ともちょっと違う古墳の形をした不思議な少年「こふんくん」を操作して街中を探索するアドベンチャーゲームです。PLAYISMから提供してもらいました。



Nintendo Switch版『こふんは生きている ーマホロヴァ・クラブの死体さがしー』発売日発表トレーラー - YouTube





◆48：PLAYISM「クロノアーク デラックスエディション Nintendo Switch版キー」(3名様)

スキルと能力のデッキで最強のパーティーを編成するデッキ構築型のローグライクRPGです。PLAYISMから提供してもらいました。



Nintendo Switch版『クロノアーク デラックスエディション』発売中！ - YouTube





◆49：PLAYISM「炎姫 Steam版キー」(3名様)

アニメ調の3D表現が特徴的なアクションゲームです。PLAYISMから提供してもらいました。



炎姫 ゲームプレイトレーラー - YouTube





◆50：PLAYISM「電気街の喫茶店 Nintendo Switch版キー」(3名様)

ひょんなことから電気街の片隅にあるメイド喫茶の雇われ店長として働くことになるアドベンチャーゲームです。PLAYISMから提供してもらいました。



『電気街の喫茶店』Nintendo Switch版 トレーラー - YouTube





詳しくは以下の記事でレビューしています。



大阪日本橋のメイドカフェで店長となって店を盛り上げながら個性的なメイドたちと過ごすADV「電気街の喫茶店」プレイレビュー - GIGAZINE





◆51：ビサイド「Memory of Memorie : A Chill Story Steam版キー」(2名様)

ポモドーロタイマーを起動して放置すると物語が進行する「作業用BGM」ならぬ「作業用アドベンチャーゲーム」です。PLAYISMから提供してもらいました。



『Memory of Memorie : A Chill Story』公式PV - YouTube





◆52：ビサイド「どこでもいっしょ ポーズぬいぐるみ ＜トロ＞」(2名様)

「どこでもいっしょ」の27周年記念日である2026年7月22日に発売されたぬいぐるみです。ビサイドから提供してもらいました。





後ろはこんな感じ。手足が動く可動式で、立ちポーズ時の身長は15cmです。





◆53：タイトー「バブルン ぬいぐるみ」(2名様)

タイトーのゲームシリーズ「バブルボブル」に登場するキャラクター「バブルン」のぬいぐるみです。タイトーから提供してもらいました。





◆54：タイトー「タイトーマイルストーン4 Nintendo Switch パッケージ版」(2名様)

アーケードゲームをデジタルに移植するゲームシリーズ「タイトーマイルストーン」のシリーズ第4弾です。タイトーから提供してもらいました。「アルカノイド」「ウォータースキー」「女三四郎」など10作品が収録されています。





◆55：タイトー「悠久幻想曲リバイバル Nintendo Switch パッケージ版」(2名様)

1997年に発売された友情育成シミュレーションゲーム「悠久幻想曲」のグラフィックを大幅にリニューアルしてNintendo Switchに移植した作品です。タイトーから提供してもらいました。





◆56：イマジニア「Fit Boxing 3 Nintendo Switch 2 Edition パッケージ版」(1名様)

Joy-Conを握ってエクササイズができるゲーム「Fit Boxing」シリーズの第3弾です。Nintendo Switch 2 Editionでは、エフェクトやJoy-Conの振動が変化する「アドバンス判定モード」、エクササイズ速度が段々と速くなる上級者モード「ブーストアップ」、別売りのUSBカメラを使って自分のフォームをチェックしながらプレイできる「カメラプレイ」などが新たに搭載されています。イマジニアから提供してもらいました。





◆57：イマジニア「メダロット カードロボトルRB カブトVer/クワガタVer」(2名様)

イマジニアのゲームシリーズ「メダロット」をカードゲームに落とし込んだ新作ゲームです。イマジニアから提供してもらいました。カブトVerまたはクワガタVerがランダムで当たります。





◆58：游藝舎「日本の現場力が輝く、人中心のDX」(1名様)

戦略コンサルタントとしてローランド・ベルガーで勤務し、後にSaaSベンチャーのスマートショッピング(現エスマット)を立ち上げた林英俊氏の著作。「デジタルがアナログに歩み寄る」といった考え方や、製造業の現場にデジタル技術を持ち込む方法などが紹介されています。





◆59：KFC「カード5000円分」(3名様)

ケンタッキーフライドチキン(KFC)で使える5000円分のプリペイドカードです。500円単位で追加チャージすることも可能。KFCから提供してもらいました。





◆60：アニメ・映画・その他グッズ(1名様)

編集部員が取材で手に入れたグッズ、鑑賞した映画の入場特典など複数の品をまとめて1名様にプレゼントします。内容は以下の通りです。

・マチ★アソビvol.30で手に入れたグッズの数々

・ミニッツメイド オリジナルクリアバッグ

・バーガーキング「二代目ベビーボディーバーガー」購入時にもらったステッカー





◆61：Amazonギフトカード 1万円分(1名様)

Amazonで使える1万円分のギフトカードです。





すべての景品は基本的に一度開封して撮影しています。



◆応募用アンケートフォーム

ということで、プレゼントへの応募は以下のアンケートフォームからどうぞ！



2026年夏プレゼントアンケートフォーム

