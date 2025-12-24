2025年12月24日 12時00分 ピックアップ

GIGAZINE冬のプレゼント大放出企画「アンケートに答えて全部持っていってください！」



アンケートに答えるだけでプレゼントに当たるチャンス！GIGAZINEからプレゼントをドドンと大放出する一大企画が始まります。今回のプレゼントは全部で67品目。GIGAZINEでレビューした機器、取材先で手に入れたグッズなどいろいろあります。「GIGAZINE読者は一体何者なのか？」というリサーチも兼ねているので、「プレゼントはいらないけどアンケートには協力してもイイヨ！」という人も回答してもらえると非常にありがたいです。なんと今回は読者がアンケートに回答しやすいよう、設問数を約12％減らしました！このページの下の方にリンクがあるのでぜひ回答してください。



◆応募期間

2025年12月24日(水)から2026年1月12日(月)23時59分まで。



◆プレゼント番号リスト

◆01：Roborock「Saros 10」(1名様)

Roborockから提供してもらったロボット掃除機です。本体高7.98cmの「薄型デザイン」が特徴で、四隅を検知して自動で伸びるサイドブラシや壁際0.51㎜まで近づいて水拭きを行う壁キワ用モップを搭載。本体を収納するドックはゴミ収集、モップの洗浄や乾燥、給水、洗剤の投入、高速充電などを行えます。





◆02：山善「デザインセラミックファンヒーター DSF-MR12」(1名様)

首振り対応のセラミックファンヒーターです。山善から提供してもらいました。





持ってみるとこんな感じ。幅18cm×奥行16cm×高さ29.1cm、重量約1.7kgです。





天面にタッチ式のボタンが付いていて、温風モード(弱/中/強)、首振り、温度設定などを調整できます。





◆03：PFU「ScanSnap iX110」(1名様)

幅273mm×奥行き47.5mm×高さ36mm、重量400gのコンパクトなスキャナーです。PFUから提供してもらいました。





スキャンスピードは1枚当たり5.2秒。レシートや名刺といった小さいサイズからA3用紙までの大きさに対応しています。





◆04：Synology「BeeStation Plus (8TB) 」(1名様)

サブスク不要のクラウドストレージです。スマートフォンやPCからファイルをアップロードし、複数のデバイス間で共有できます。Synologyから提供してもらいました。





正面に電源ボタンとリセットボタン、USB-A 3.2 Gen 1、USB-C 3.2 Gen 1、1GbE RJ-45、電源ポートがあります。





◆05：Seagate「アストロボット限定版ゲーム用ドライブ 5TB (STLW5000303)」(1名様)

ソニー・インタラクティブエンタテインメントのゲームに登場することでおなじみのキャラクター「アストロ」がデザインされたHDDです。12月25日発売の品を一足早くSeagateから提供してもらいました。PlayStation 4やPlayStation 5にも対応していて、PlayStation PlusプレミアムまたはPlayStation Plusデラックスの14日間の体験版が含まれます。





◆06：VAIO「Vision+ 14」(1名様)

PCのモニターを拡張する約325gのモバイルディスプレイです。VAIOから提供してもらいました。





映像出力「DisplayPort Alternate Mode」に対応したデバイスとVision+ 14をUSB Type-Cケーブルで接続すれば、デバイスの画面をそのまま映し出すことができます。専用カバースタンドも付いているので、ノートPCの上部へかぶさるようにディスプレイを置いたり、ノートPCの横に立てかけたりすることが可能。





ディスプレイ本体にもスタンドが付いているので、カバースタンドなしでの運用もできます。





◆07：SanDisk「microSD Expressカード 256GB (SDSQXFN-256G-JN4NP)」(2名様)

PCIe Gen 3-NVMe対応。シーケンシャル読み出し速度は880MB/s、シーケンシャル書き込み速度は650MB/sに達するmicroSDカードです。SanDiskから提供してもらいました。





◆08：キングジム「テプラ PRO SR-R560」(1名様)

テープに文字を印字できるラベルライターです。キングジムから提供してもらいました。ユニバーサルデザインフォント「UD書体」を新搭載しているのが特徴。そのほか、絵文字やバーコード印刷機能、翻訳機能なども搭載しています。





重量は約755gで、持ち運びに便利な取っ手付き。対応テープ幅は4mm～24mmです。





◆09：Anker「Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Dock Stand)」(1名様)

マグネット式ワイヤレス充電、Apple Watch用ワイヤレス充電、ワイヤレス充電の3つを同時に利用できるワイヤレス充電器です。Ankerから提供してもらいました。





左にあるのがQi2対応の台座で、最大25W出力が可能。右はApple Watch専用で出力は最大5Wです。中央の台座はワイヤレスイヤホンの充電が可能で、出力は最大5Wです。スマホの温度上昇を防ぐ独自の自動冷却機能や、本体設定やモニタリングが可能なタッチ⁨⁩式ディスプレイを搭載しています。





◆10：Anker「Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル)」(1名様)

ケーブル一体型のモバイルバッテリーです。Ankerから提供してもらいました。





重さは約230g、容量は1万mAhで、USB Type-CポートとUSB Type-Cケーブルから最大45Wの出力が可能。入力は最大30Wです。巻取り式のケーブルは約70cmまで伸縮できます。





◆11：Anker「Anker Nano Charger (35W, 巻取り式 USB-Cケーブル)」(1名様)

最大出力35Wのケーブル一体型USB充電器です。





1つ上の景品とは違い、モバイルバッテリーではありません。重量は約110gで、伸縮式のUSB Type-CケーブルとUSB Type-Cポートが1つずつ付いています。





◆12：Anker「Anker Prime Charger (160W, 3 Ports)」(1名様)

単ポート利用時で最大140W、2ポートまたは3ポート利用時に合計最大160Wの出力が可能なUSB充電器です。





重さは約210g。ディスプレイのほかBluetoothも搭載していて、Ankerアプリに接続することで充電モードのカスタマイズが可能です。





◆13：Anker「Soundcore Liberty Buds パールホワイト」(1名様)

アクティブノイズキャンセリングやマルチポイント接続、ハイレゾに対応したワイヤレスイヤホンです。Ankerから提供してもらいました。イヤーチップのないインナーイヤー形状で、片耳約4.9gと軽量。最長30時間の連続再生が可能です。





◆14：Anker「Soundcore P31i ホワイト」(1名様)

アクティブノイズキャンセリング搭載、最長50時間の連続再生が可能なエントリーモデルのワイヤレスイヤホンです。Ankerから提供してもらいました。





重量は片耳約4.4g。IP55の防水・防じん規格に対応しています。





◆15：JVCケンウッド「Victor HA-S60W ワイヤレスヘッドホン カーキ」(1名様)

耳にフィットするオンイヤー型のワイヤレスヘッドホンです。電池持続時間は約50時間で、重量は約149g。2台の機器に同時接続できるマルチポイントにも対応しています。JVCケンウッドから提供してもらいました。





耳元のボタン類はこんな感じ。送り/戻し、再生ボタン、ヘッドホンジャック、USB Type-Cポート、電源ボタンがあります。





◆16：SB C＆S ワイヤレスイヤホン「GLIDiC TW-9100」(1名様)

マイクの音声をクリアにする「ノイズリダクション」、アクティブノイズキャンセリング、同時に2台のデバイスと接続する「マルチポイント」、イヤホンの音量を下げて周囲の音を取り込む「クイック外音取り込み」といった機能を備えるワイヤレスイヤホンです。SB C＆Sから提供してもらいました。連続音楽再生時間は最大で約8時間、通話は約5時間。対応コーデックはSBCとAACです。





◆17：サンワサプライ「完全ワイヤレスイヤーカフイヤホン (400-BTTWS6)」(1名様)

耳の穴に入れるのではなく、耳を挟むように装着するイヤーカフ形状のワイヤレスイヤホンです。片耳約5.5gで、音楽再生時間は最大約6.5時間です。サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」のみの限定販売商品。サンワサプライから提供してもらいました。





◆18：サンワサプライ「電動エアダスター 充電スタンド付き (200-CDADE004)」(1名様)

無段階で風量を調節できるUSB充電式のエアダスターです。





風速は約6m/秒～約27m/秒。「細口ノズル」と「ワイドノズル」の2種類を付け替えて用途に合わせた使い方ができます。





専用のケースも付属します。サンワサプライから提供してもらったサンワダイレクト限定販売商品です。





◆19：サンワサプライ「USB-C モバイルドッキングステーション 8-in-1 (400-DKMP5GM)」(1名様)

PCのポートを拡張し、ディスプレイへの出力も可能にするドッキングステーションです。





USB Type-A(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB 5Gbps×1)、USB Type-C(USB PD専用ポート×1)、HDMI×2ポート、SDカードスロット×1、microSDカードスロット×1が搭載されています。サンワダイレクト限定の品。サンワサプライから提供してもらいました。





◆20：サンワサプライ「木製Bluetoothサウンドバー スピーカー 20W (400-SP120)」(1名様)

Bluetooth・有線・microSD/USB再生に対応した20Wのスピーカーです。リチウムイオン電池を内蔵していて、充電なしで最長約6時間の使用が可能。サンワサプライから提供してもらったサンワダイレクト限定販売商品です。





裏面はこんな感じ。木目調のデザインが特徴的です。





◆21：サンワサプライ「USB Type-C 拡張アダプタ (AD-ALCCPD01)」(1名様)

USB Type-Cポートを拡張するアダプタです。映像出力に対応するデバイスにつないで映像出力を行うことができます。サンワサプライから提供してもらいました。





デバイスのUSB Type-Cポートが1つしかない場合は給電しながらの映像出力は困難ですが、この拡張アダプタを使えば給電しながらの出力が可能です。





◆22：サンワサプライ「回転式アルミタブレットスタンド (PDA-STN87S)」(1名様)

台座部分が360度回転するアルミ製のタブレットスタンドです。耐荷重は1kg。サンワサプライから提供してもらいました。





◆23：サンワサプライ「TAP-SLIM6UC-15W(USB PD充電機能搭載スリム電源タップ) ホワイト・1.5m」(1名様)

穴をまたぐようにプラグを挿すことができる電源タップです。サンワサプライから提供してもらいました。





実際にどのように挿せるのかは以下のレビュー記事で確認できます。



縦も横も間も自由自在に差し込める電源タップ「TAP-SLIM6UCシリーズ」が非常に便利 - GIGAZINE





◆24：日本HP「HyperX Alloy Rise 75 Wirelessメカニカル ゲーミング キーボード」(1名様)

バックライトオフ時には最大1500時間、バックライトオン時でも最大80時間の長時間駆動が可能なワイヤレスキーボードです。日本HPから提供してもらいました。





テンキーレスの75％サイズで、基本的なキーのほかに再生、停止、早送り、早戻しの操作が可能なコントロールキーが右上に配置されています。キーのタイプはリニアスイッチ(赤軸)。





ホットスワップ対応でキーを付け替えられるほか、フレームも取り替えられます。





フルサイズ版は以下でレビューしています。



ホットスワップ対応で光るフルサイズキーボード「HyperX Alloy Rise メカニカル ゲーミング キーボード」レビュー - GIGAZINE





◆25：PFU「HHKB Professional Classic Type-S」(1名様)

重量540g、テンキーレス・日本語配列のワイヤレスキーボードです。PFUから提供してもらいました。





裏面に制御キーの割り当てを変更できる「DIPスイッチ」があるのが特徴。専用のソフトウェアを使用したキーマップカスタマイズにも対応しています。





◆26：エレコム「V custom VM800L(Lサイズ) M-VM800LWH」(1名様)

「かぶせ持ち」と「つかみ持ち」に最適化されたハーフエルゴ形状のワイヤレスゲーミングマウスです。エレコムから提供してもらいました。





重量は約64gで、100～3万DPIに対応。USB Type-Cで充電でき、連続動作時間は最大約100時間になります。





◆27：SB C＆S「Turtle Beach ワイヤレスゲーミングマウス Burst Ⅱ Pro」(1名様)

SB C＆Sから提供してもらった左右対称デザインのマウスです。





本体は約57gと軽量。専用ソフトウエアを使ったマウス感度やボタン配置などのカスタマイズが可能で、最長150時間の連続使用ができます。





◆28：Maxevis「スマート耳かき QE-1 (IOT-QP-01-BK)」(1名様)

先端に300万画素の超小型レンズが付いていて、耳の中の様子をアプリで確認することができる耳かきです。SB C＆Sからの提供です。





◆29：yoose「Mini シェーバー2.0 シルバー」(1名様)

パーソナルケアブランド「yoose(ユーセー)」の回転式電気シェーバーです。販売代理店のSB C＆Sから提供してもらいました。毎分最大8000回転の高速なブラシレスモーター、IPX7の防水性を備え、約60分の充電で最長30日間利用できるのが特徴。持ち運び用のケースも付いています。





◆30：EcoFlow「Qi2 15Wワイヤレス充電対応 EcoFlow RAPID Mag Power Bank(10,000mAh) ホワイト」(1名様)

EcoFlowから提供してもらったワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーです。





容量は1万mAhで、ワイヤレスで最大15W出力の充電が可能。





側面のUSB Type-Cポートからは最大36Wの有線充電ができます。





◆31：Samsung「Samsung Galaxy SmartTag2 ホワイト」(5名様)

Samsungから提供してもらったスマートトラッカーです。SamsungのSmartThings Findで探すことができます。





◆32：インフィニットループ「Desktop Mate NEEDY GIRL OVERDOSE 超絶最かわてんしちゃん DLC」(2名様)

PCのデスクトップ上にキャラクターを登場させるソフトウェア「Desktop Mate」のDLC。「NEEDY GIRL OVERDOSE」でデビューしたキャラクター「超絶最かわてんしちゃん」を登場させます。Desktop Mate専用に新規制作された3Dモデル、配信者をイメージした「キラキラとした専用モーション」が特徴。専用ボイスもあります。インフィニットループから提供してもらいました。



【PV公開】NEEDY GIRL OVERDOSE 超絶最かわてんしちゃん・あめちゃん DLC リリース！| Desktop Mate - YouTube





◆33：インフィニットループ「Desktop Mate ずんだもん DLC」(2名様)

人気キャラクター「ずんだもん」をデスクトップ上に登場させるDesktop MateのDLCです。インフィニットループから提供してもらいました。



【🎥PV公開🎉】ずんだもんがあなたのPCに登場！🌱 - YouTube





◆34：インフィニットループ「Desktop Mate 初音ミク DLC」(2名様)

Desktop MateのDLC第一弾として登場した「Desktop Mate 初音ミク DLC」です。インフィニットループから提供してもらいました。



デスクトップに初音ミクを召喚してサイズを変えたりアラーム機能を使ったり【Desktop Mate】 - YouTube





◆35：インフィニットループ「Desktop Mate 巡音ルカ DLC」(2名様)

クールでミステリアスなバーチャルシンガー「巡音ルカ」を登場させるDesktop MateのDLCです。インフィニットループから提供してもらいました。



巡音ルカがデスクトップで応援してくれる【Desktop Mate 巡音ルカ DLC】 - YouTube





◆36：クリムゾンテクノロジー「Voidol3R」(3名様)

リアルタイムボイスチェンジャー「Voidol3」にAI声質変換方式の「RVC」を追加してアップグレードしたソフトウェアです。クリムゾンテクノロジーから提供してもらいました。Voidol3Rを使ってみた記事は以下から確認できます。



AIでリアルタイムに高精度かつ自然なボイチェンができる「Voidol3R」用のRVC変換モデル「Megpoid」「音街ウナ」を使ってみた - GIGAZINE





◆37：アクロニス「Acronis True Image アドバンス 1年分ライセンス」(3名様)

個人向けバックアップサービス「Acronis True Image」の1年分ライセンスです。アクロニスから提供してもらいました。





「アドバンス」は50GBのクラウドストレージが利用可能。そのほか、マルウェア対策や自動バックアップ等も利用できます。





◆38：タイトー「バブルボブル シュガーダンジョン Steamキー」(3名様)

2025年11月27日にリリースされた「バブルボブル」シリーズの新作。足を踏み入れる度に変化する「ダンジョン」がシリーズ初登場します。タイトーから提供してもらいました。



『バブルボブル シュガーダンジョン』公式トレーラー - YouTube





◆39：アトラス「ペルソナ3 リロード Nintendo Switch 2 パッケージ版」(1名様)

世界を救う戦いに身を投じる高校生を主人公とした青春RPGです。2006年に発売された「ペルソナ3」のフルリメイク作品で、後の「ペルソナ5」で好評を博したゲームデザインを継承し、ビジュアル、UI、バトル、日常パートのすべてが再構築されています。アトラスから提供してもらいました。



『ペルソナ３ リロード』Nintendo Switch 2 版「ファーストトレーラー」 - YouTube





◆40：イマジニア「マジカルクラフト 猫と魔法のドレス Nintendo Switch パッケージ版」(1名様)

美しい街並みと緑豊かな自然に囲まれた村「フルーヌ」を舞台に、裁縫の魔法を操る女の子の生活を描いたシミュレーションゲームです。イマジニアから提供してもらいました。



Nintendo Switch『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス』ティザームービー - YouTube





◆41：イマジニア「Fit Boxing 3 Nintendo Switch パッケージ版」(1名様)

Joy-Conを握って曲に合わせてパンチを繰り出しトレーニングするゲームソフトです。イマジニアから提供してもらいました。





シリーズ3作目となる今作は、リズムを気にせずパンチに集中できる「ミット打ち」や、上半身のエクササイズだけに絞れる「チェアフィット」といった新エクササイズで遊べます。



【Fit Boxing 3】「３」でしかできないこと - YouTube





◆42：PLAYISM「Million Depth Steamキー」(3名様)

時間を制御する技術「ビオトープジャマー」を活用し、自分が動きを止めれば敵の動きも停止するシステムでゲームをクリアしていくアクションストラテジーです。PLAYISMから提供してもらいました。



『Million Depth』ゲームプレイトレーラー - YouTube





◆43：PLAYISM「MotionRec Steamキー」(2名様)

プレイヤーの動きを記録・再生することでダンジョンを進んでいくパズルアクションゲームです。PLAYISMから提供してもらいました。



「記録」した動きを「再生」することで先を進むパズルアクション「MotionRec」の心地良い世界観とパズルを解く気持ちよさを味わってみた - YouTube





◆44：PLAYISM「いのちのつかいかた Steamキー」(3名様)

プレイヤーの選択に応じてストーリーやパラメータが変化するゲームブック風マルチエンディング式RPGです。PLAYISMからの提供で、実際に遊んでみた記事は以下から確認できます。



「自分の命か報復の力か」の選択がストーリーや能力に影響していくゲームブック風RPG「いのちのつかいかた」プレイレビュー - GIGAZINE





◆45：PLAYISM「BREAK ARTS III Steamキー」(3名様)

メカをカスタマイズしてレースやバトルに挑めるアクションゲームです。PLAYISMから提供してもらいました。



『BREAK ARTS III』リリーストレーラー - YouTube





◆46：PLAYISM「Cling to Blindness Steamキー」(3名様)

必ず「目隠し」をしてプレイしなければならないというユニークな特徴を持つゲームです。「あしおとさん」という存在に追いつかれないようにするホラーゲームですが、怖がりな人のために「あしおとさん」の足音が可愛いペンギンの足音に変わる「ペンギンさんモード」もあるそうです。



『Cling to Blindness』発売発表トレーラー - YouTube





◆47：PLAYISM「Mind Diver / マインドダイバー Steamキー」(3名様)

「リナ」という女性の潜在意識「マインドオーシャン」を探索し、記憶を修復しながら行方不明事件を解決するパズルゲームです。PLAYISMから提供してもらいました。



『Mind Diver / マインドダイバー』トレーラー vol.1 - YouTube





◆48：PLAYISM「NIDANA Steamキー」(2名様)

「彼女」と呼ばれる存在の夢を探索するウォーキングシミュレーターです。PLAYISMから提供してもらいました。



NIDANA 発売日発表トレーラー - YouTube





◆49：PLAYISM「こふんは生きている ーマホロヴァ・クラブの死体さがしー Steamキー」(2名様)

自分を古墳だと思い込んでいる主人公「こふんくん」を操作し、自分の中に入ってくれる理想の死体を探すアドベンチャーゲームです。PLAYISMから提供してもらいました。



Steam版『こふんは生きている ーマホロヴァ・クラブの死体さがしー』発売日発表トレーラー - YouTube





◆50：ビサイド「フルーツマウンテン パーティ Steamキー＋フルーツマウンテン パーティ 特製クリアファイル＋どこでもいっしょカレンダー2026」(2名様)

「フルーツマウンテン パーティ」は、フルーツをくっつけて大きくする3Dパズルゲーム「フルーツマウンテン」に対戦要素を取り入れた続編です。オンラインPVPのほか、1台のPCでローカル対戦ができます。「フルーツマウンテン パーティ」のSteamキー1本とクリアファイル1枚、そしてビサイドが開発した「どこでもいっしょ」のキャラクターを描いた2026年度のカレンダー1つをセットにして2名様にプレゼントします。いずれもビサイドから提供してもらいました。





◆51：ハーゲンダッツ「2026年 卓上カレンダー」(1名様)

ハーゲンダッツから提供してもらった2026年1月始まりのカレンダーです。





◆52：ホビージャパン「6輌の密室～夢の国行きクルーズトレイン～」(1名様)

ホビージャパンから提供してもらった「マーダーミステリー」のプレイセットです。マーダーミステリーとは、プレイヤーが殺人事件の登場人物になりきり、犯人役や探偵役などをこなしつつ推理を行う会話型パーティーゲームのこと。この作品では、北海道を目指す豪華クルーズトレインで起きた事件を解明することになります。対象年齢は15歳以上、プレイ時間は4時間～、プレイ人数は6～7人(推奨7人)。GM(ゲームマスター)不要でプレイできます。





◆53：ホビージャパン「さいころ民主主義 デメクラシー」(1名様)

14個のさいころを振り、3カウントの間に「最も多く出ている目」と「最も少なく出ている目」を確認して投票するパーティーゲームです。「大事なことは真実を見抜くことではなく、投票結果で多数派になること」ということで、実際に目を当てる必要はないというのが面白いポイント。投票を覆すかもしれない「異議申し立て」という要素もあります。プレイ時間は約15分、プレイ人数は3-6人、対象年齢は8歳以上。ホビージャパンから提供してもらいました。





◆54：ホビージャパン「はい、ポウズ！」(1名様)

動物をテーマにしたカードゲームです。ホビージャパンから提供してもらいました。プレイヤーは動物が大好きなインフルエンサーになりきり、肉球が描かれたカードを手札から出してポイントを稼ぎます。プレイ時間は約15-30分、プレイ人数は2-5人、対象年齢は8歳以上です。





◆55：ホビージャパン「インク：色彩の画工」(1名様)

「インク」を使い自分の「絵画」を広げて「インク瓶」を置いていき、最終的にすべてのインク瓶を絵画上に配置したプレイヤーが勝者となるリソース管理型ボードゲームです。プレイ時間は約30-45分、プレイ人数は1-4人、対象年齢は8歳以上。ホビージャパンから提供してもらいました。





◆56：ホビージャパン「レフュージ」(1名様)

タイルを出しつつ「ハイキング」を行い勝利点を稼ぐバッグ構築型ボードゲームです。プレイ時間は約30分、プレイ人数は2-4人、対象年齢は8歳以上、ホビージャパンから提供してもらいました。





◆57：ジーピー「HITSTER」(2名様)

実在する曲の名前が書かれたカードを並べ、スマートフォンアプリで音楽を再生してリリースされた年を予想するパーティーゲームです。ジーピーから提供してもらいました。昭和の懐メロから2024年の最新楽曲まで、日本でヒットしたあらゆる年代の曲を300曲以上収録しています。





◆58：Engames「フリップ7 日本語版」(1名様)

山札から順番にカードをめくり、合計値を得点とするカードゲームです。既に持っている数字カードと同じ数字カードをもう1枚引いてしまった場合「バースト」して脱落してしまうので、運を頼りにカードを引き続けるか、いいところで終えてポイントを確定させるかを選択する必要があります。Engamesから提供してもらいました。





◆59：山善「防災バッグ 18L YBG-30R」(1名様)

防災士の資格を持つ担当者が作ったという、災害時に必要なものを取りまとめた防災グッズ30点セットです。山善から提供してもらいました。





中身は以下の通りです。





◆60：サーモス「真空断熱ケータイマグ JPB-500 ソフトブルー」(2名様)

保冷・保温に対応した容量500mlのマグボトルです。サーモスから提供してもらいました。





サーモスのケータイマグにおいて初めて水筒内面にセラミック加工を施した「セラクリーンコート」を採用しており、汚れが落ちやすく乾きやすい特長を持っているとのことです。





◆61：貝印「カーブキッチンバサミ 赤」(2名様)

刃の部分がカーブしていて、食材を切ることに適したキッチンバサミです。貝印から提供してもらいました。





◆62：Denny's Table「チーズにこだわったカルボナーラ」「ほろほろお肉の欧風ビーフカレー」(3名様)

レンジでチンするだけで「デニーズ」の料理を味わえるレトルト食品、2種セットです。





以下左がカルボナーラ、右がビーフカレーです。





◆63：Google「ボトル、モバイルバッテリー、ポーチ、バッグ」(1名様)

Google公式イベント「Search Central Live Tokyo: The 2025 Return」に登壇したGIGAZINE編集長がもらってきたお土産です。





それぞれにGoogleの印字があるのが特徴。





モバイルバッテリーの定格容量は6000mAh。USB Type-CポートとUSB Type-Aポートが1つずつ、本体に一体化されたUSB Type-CケーブルとLightningケーブルが1本ずつ備わっています。





◆64：tl;dv「帽子」(3名様)

会議用AIツール「tl;dv」開発元から提供された非売品のノベルティです。「ミュートですよ」と書かれていて、オンライン会議中にかぶると相手がミュートになっていることをさりげなく伝えることができます。





裏面はこんな感じ。





◆65：Anker「Ankerミニチュアコレクション 4種類」(15名様)

Ankerの6製品をミニチュアで再現した「Anker ミニチュアコレクション」です。2024年6月より全国のガシャポン自販機シリーズで展開されている品。Ankerから提供してもらいました。





ラインナップは以下4種類です。

・「Anker Nano Power Bank(30W, Built-In USB-C Cable)」と「Anker Prime Wall Charger(100W, 3 ports, GaN)」のセット

・「Anker 535 Portable Power Station(PowerHouse 512Wh)」

・「Soundcore 3」と「Soundcore Space Q45」のセット

・「Nebula Capsule 3 Laser」



◆66：アニメ・映画・その他グッズ(1名様)

編集部員が取材で手に入れたグッズ、鑑賞した映画の入場特典など複数の品をまとめて1名様にプレゼントします。内容は以下の通りです。

・「ブラックサンダー」クリアファイル

・インターリンク30周年記念AirTag

・「漢方精霊」オリジナルコースターほかサイバーダイングッズ

・おもちゃ函2025関連グッズ(おもちゃ函チラシ、グルメカードアートラリー飲食店MAP、グルメカードアートラリーでもらったカード4種5枚(異世界マンチキン×2、おもちゃ函、うしろの正面カムイさん、村人A)、劇場版 遠井さんは青春したい！「バカとスマホとロマンスと」ジェルお面、会場飲食配布のコースター＆ステッカー(もふる×クロス、Re:blossom))

・バーガーキング「にんにく・ガーリック ワンパウンダー」特製ステッカー

・バーガーキング「オンザビーフ」ステッカー

・バーガーキングとカグラバチのコラボ「フレームスモークバーガー」アクリルキーホルダー

・マチ★アソビ Vol.29関連グッズ(「わたなれ」クリアファイル、沖縄アニメーションフェスティバル 2026 ステッカー、『運命の巻戻士』アニメ化記念試し読み小冊子、アズールレーン うちわ)

・阪急オアシスで手に入れた阪神タイガースのクリアファイル





◆67：Amazonギフトカード 1万円分(1名様)

Amazonで使えるギフトカードです。





◆応募用アンケートフォーム

ということで、プレゼントへの応募は以下のアンケートフォームからどうぞ！



2025年冬プレゼントアンケートフォーム



◆GIGAZINEへのプレゼント

毎日記事を掲載するため全力を出してヘロヘロになっているGIGAZINE編集部のために、以下のAmazon欲しいものリストからプレゼントを贈ってもらえるとうれしいです！



GIGAZINE編集部の欲しいものリスト

