2025年10月18日 10時28分 取材

「マチ★アソビ Vol.29」全記事一覧まとめ



"徳島から広がる進化型アニメイベント"「マチ★アソビ Vol.29」が開幕しました。会期は2025年10月18日(土)・19日(日)でアニメ、ゲーム、マンガなど、ありとあらゆるエンタメが詰め込まれ、ライブやトーク、物販、展示、スタンプラリーのほか、「サウナ」や「グルメハント」なども実施されます。



マチ★アソビ Vol.29

https://www.machiasobi.com/



◆イベントスケジュール

ステージイベントのスケジュールは公式サイトに掲載されているほか、各会場のタイムラインを以下の記事にまとめています。



「マチ★アソビ vol.29」イベントスケジュール一覧まとめ - GIGAZINE





◆徳島阿波おどり空港アニメジャック

徳島阿波おどり空港では『鬼滅の刃』『僕のヒーローアカデミア』『SPY×FAMILY』『Re:ゼロから始める異世界生活』『【推しの子】』の5作品が空港を「アニメジャック」しています。



鬼滅・ヒロアカ・SPY×FAMILY・リゼロ・【推しの子】で彩られたマチ★アソビ Vol.29の徳島阿波おどり空港アニメジャックはこんな感じ - GIGAZINE





◆グルメハント

鯛塩ラーメン・しらす丼・スパイスカレー・本格ハンバーガーなど多種多様なメニューが出揃ったマチ★アソビ Vol.29のグルメハントに挑んできた - GIGAZINE





◆前夜祭

マチ★アソビ Vol.29前夜祭開催、新たな取り組みの「オフィシャルサポーター」名入れ式を実施 - GIGAZINE





◆白滝製麺の半田手延べそうめん

ボードウォークで白滝製麺の半田手延べせいめんを販売するブースを発見。









開会直後から長蛇の列で賑わっており、その場でそうめんに出汁(だし)をかけて振る舞われていました。





おへんろ。スペシャル(800円)と皆谷スペシャル(800円)





おへんろ。スペシャルは、まおさんのピンクソルトがかかったちわさんの金時豚チャーシュー、たまご。そして肉厚のしいたけの天ぷらが2つトッピングされていました。





皆谷スペシャルは鯛の昆布締めとすだち、わかめ、上からすじ青のりがトッピングされています。





注文すると、1品につき「おへんろ。」のコラボコースターを、以下の3種類から1枚もらえます。





半田そうめんのスペシャルメニューはマチ★アソビならではのメニューで、かなりの人気。多くの人が行列を待っていたのですが、そこに白滝製麺のスタッフがそうめんの端材を揚げて作ったお菓子を販売していました。1つ500円。





サクサクした食感で、塩味がしっかりついていて、油の香りも効いていて深いうま味もあります。ポリポリと食べる手が止まらず、軽食に最適。お酒のつまみにも合いそうな味でした。

