「マチ★アソビ Vol.29」全記事一覧まとめ
"徳島から広がる進化型アニメイベント"「マチ★アソビ Vol.29」が開幕しました。会期は2025年10月18日(土)・19日(日)でアニメ、ゲーム、マンガなど、ありとあらゆるエンタメが詰め込まれ、ライブやトーク、物販、展示、スタンプラリーのほか、「サウナ」や「グルメハント」なども実施されます。
マチ★アソビ Vol.29
https://www.machiasobi.com/
◆イベントスケジュール
ステージイベントのスケジュールは公式サイトに掲載されているほか、各会場のタイムラインを以下の記事にまとめています。
「マチ★アソビ vol.29」イベントスケジュール一覧まとめ - GIGAZINE
◆徳島阿波おどり空港アニメジャック
徳島阿波おどり空港では『鬼滅の刃』『僕のヒーローアカデミア』『SPY×FAMILY』『Re:ゼロから始める異世界生活』『【推しの子】』の5作品が空港を「アニメジャック」しています。
鬼滅・ヒロアカ・SPY×FAMILY・リゼロ・【推しの子】で彩られたマチ★アソビ Vol.29の徳島阿波おどり空港アニメジャックはこんな感じ - GIGAZINE
◆グルメハント
鯛塩ラーメン・しらす丼・スパイスカレー・本格ハンバーガーなど多種多様なメニューが出揃ったマチ★アソビ Vol.29のグルメハントに挑んできた - GIGAZINE
◆前夜祭
マチ★アソビ Vol.29前夜祭開催、新たな取り組みの「オフィシャルサポーター」名入れ式を実施 - GIGAZINE
◆白滝製麺の半田手延べそうめん
ボードウォークで白滝製麺の半田手延べせいめんを販売するブースを発見。
スペシャルメニューは今日か明日に試作品作って画像アップするけど、だいたいメニューはこんな感じです。— 白滝製麺 森岡さん (@shirataki_co) October 16, 2025
【おへんろ。スペシャル】は天恵菇と金時豚のマリアージュ
【皆谷スペシャル】はわらびが鳴門わかめにチェンジ pic.twitter.com/c4ImIML28Q
開会直後から長蛇の列で賑わっており、その場でそうめんに出汁(だし)をかけて振る舞われていました。
おへんろ。スペシャル(800円)と皆谷スペシャル(800円)
おへんろ。スペシャルは、まおさんのピンクソルトがかかったちわさんの金時豚チャーシュー、たまご。そして肉厚のしいたけの天ぷらが2つトッピングされていました。
皆谷スペシャルは鯛の昆布締めとすだち、わかめ、上からすじ青のりがトッピングされています。
注文すると、1品につき「おへんろ。」のコラボコースターを、以下の3種類から1枚もらえます。
半田そうめんのスペシャルメニューはマチ★アソビならではのメニューで、かなりの人気。多くの人が行列を待っていたのですが、そこに白滝製麺のスタッフがそうめんの端材を揚げて作ったお菓子を販売していました。1つ500円。
サクサクした食感で、塩味がしっかりついていて、油の香りも効いていて深いうま味もあります。ポリポリと食べる手が止まらず、軽食に最適。お酒のつまみにも合いそうな味でした。
・関連記事
「マチ★アソビ vol.28」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
「プレマチ★アソビ」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
恐竜・愛媛のアルル・ステラーカイギュウのステラーちゃん・ヴォルタくんなどが集まった「ぷち★アソビ vol.10」レポート - GIGAZINE
「マチ★アソビ vol.27」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
「マチ★アソビ vol.26」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
「マチ★アソビ vol.25」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
「チャレンジ！マチ★アソビ vol.3」開幕、「鬼滅の刃」ご当地イラストスタンプラリーや徳島県内全域に広がるグルメハントなど - GIGAZINE
煉獄さんの圧が強いラッピングバスなど「チャレンジ！マチ★アソビ」情報まとめ - GIGAZINE
「ぷち★アソビ vol.8」開催、警官・中村繪里子の交通安全教室＆「おへんろ。」クイズ＆ボードゲーム対決などで盛り上がる - GIGAZINE
「マチ★アソビ vol.23」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
「マチ★アソビ vol.22」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
ベジータ＆フリーザとの「太鼓の達人」対決や豚汁＆納経帳をみんなで協力して作った「ぷち★アソビ vol.7」レポート - GIGAZINE
「マチ★アソビ vol.21」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
「マチ★アソビ vol.20」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
なると金時スイーツを中村繪里子＆山下七海＆江原裕理が作って食べた「ぷち★アソビ vol.6」レポート - GIGAZINE
「マチ★アソビ vol.19」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
「マチ★アソビ vol.18」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
マチ★アソビの聖地・すだち農園を作る植樹ツアーも行われた「第5回ぷち★アソビ」 - GIGAZINE
「マチ★アソビ vol.17」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
「マチ★アソビ vol.16」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
リニア四国初上陸・Fate/ゼロカフェ上映などがあった「ぷち★アソビ Vol.4」レポート - GIGAZINE
「マチ★アソビ vol.15」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
「マチ★アソビ vol.14」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
ジバニャン・歩き遍路・いちご狩りと謎イベントが揃った「ぷち★アソビ Vol.3」レポート - GIGAZINE
「マチ★アソビ vol.13」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
「マチ★アソビ Vol.12」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
地元出身アイドル声優の卵が凱旋した「ぷち★アソビ Vol.2」レポート - GIGAZINE
「マチ★アソビ vol.11」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
「マチ★アソビ vol.10」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
プリキュアとマヴェルがコラボし山本正之がファンと熱唱した「ぷち★アソビ」レポート - GIGAZINE
「マチ★アソビ vol.9」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
「マチ★アソビ vol.8」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
「マチ★アソビ vol.7」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
「マチ★アソビ vol.6」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
「マチ★アソビ vol.5」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
「マチ★アソビ vol.4」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
巨大高坂桐乃と並んで写真が撮れる「マチ★アソビ＜番外編＞ COS-MODE 2010」の会場内詳細レポート - GIGAZINE
「マチ★アソビ vol.3」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
「マチ★アソビ vol.2」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
「マチ★アソビ vol.1」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 取材, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article 'Machi★Asobi Vol.29' Complete Article ….