GIGAZINE春のプレゼント大放出企画「アンケートに答えて全部持っていってください！」

グッズは「映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021」「仮面ライダー4号」「映画ドラえもん のび太の月面探査記」「映画すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ」「マジカパーティ」「劇場版 シルバニアファミリー フレアからのおくりもの」「名探偵ピカチュウ」「仮面ライダーギーツ×リバイス MOVIEバトルロワイヤル」「ひつじのショーン ムービー・フェスティバル with ウォレスとグルミット」「ストールンプリンセス:キーウの王女とルスラン」「パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー」「mofusand」「爆竜戦隊アバレンジャー20th 許されざるアバレ」「劇場版 仮面ライダーリバイス/暴太郎戦隊ドンブラザーズ THE MOVIE」「仮面ライダーギーツ」「デジタルモンスター」「ポケモン GO」「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」のハガキやバッジ、フィギュアなど。

グッズは「フルーツバスケット -prelude-」「劇場版 抱かれたい男1位に脅されています。~スペイン編~」「新封神演義・楊戩」「黒執事 Book of the Atlantic」「特『刀剣乱舞-花丸-』~華ノ巻~」「はいからさんが通る」「劇場版 Free!-the Final Stroke-」「劇場版アルゴナビス 流星のオブリガート」「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」「ハケンアニメ!」「ホリック xxxHOLiC」「北極百貨店のコンシェルジュさん」「映画 バクテン!!」「劇場版ツルネ はじまりの一射」「ストールンプリンセス:キーウの王女とルスラン」「カゲロウデイズ-in a day's-」「劇場版『Re:STARS 〜未来へ繋ぐ2つのきらぼし〜』」関連のもの。

その他グッズには「モービウス」「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」「ゼーガペインADP」「マクロスF」「かがみの孤城」「劇場版マクロスΔ 絶対LIVE!!!!!!」「宇宙戦艦ヤマト2199」「庵野秀明展」「スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース」「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3」「銀河英雄伝説」「機動戦士ガンダムSEED」「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」「A KITE」「男たちの挽歌」「デヴィッド・リンチ:アートライフ」「ゴーストバスターズ/アフターライフ」「機動戦士ガンダムNT」「メディコム・トイ」「ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー」「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」「JUNK HEAD」「機動戦士ガンダム サンダーボルト BANDIT FLOWER」「逢瀬アキラ」「破裏拳ポリマー」「シチリアを征服したクマ王国の物語」「ワンダーフェスティバル2022[夏]」「魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸 -再会-」のものが含まれています。

◆68:アニメセットC (1名様) 「機動戦士ガンダム 水星の魔女」「コブラ」「ガンダムビルドダイバーズ」「鉄血のオルフェンズ」「機動戦士ガンダム00」「甲鉄城のカバネリ」「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」「シン・エヴァンゲリオン劇場版」「BLOODY ESCAPE -地獄の逃走劇-」「Infini-T Force」関連のポスター、チラシ、クリアファイル、その他グッズ約50点セットです。

グッズは「RE:cycle of the PENGUINDRUM」「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」「スターバックス」「雨を告げる漂流団地」「アニメミライ2014」「バーテンダー 神のグラス」「鷹の爪GO~美しきエリエール消臭プラス~」「特別編 響け!ユーフォニアム アンサンブルコンテスト」「orange -未来-」「フラ・フラダンス」「君の名は。」「オッドタクシー イン・ザ・ウッズ」「青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない」「バーガーキング&SPY×FAMILY 紙エプロン」「バーガーキング&ディアブロ Ⅳ ステッカー」「宇宙兄弟」「かぐや様は告らせたい-ファーストキッスは終わらない」「おへんろ。」「ゆるキャン△」「リズと青い鳥」「上海アリス幻樂団」関連のものです。

◆53:ASUS「Republic of Gamers ノベルティセット」 (1名様) ASUSのゲーミングブランド「Republic of Gamers(ROG)」に関連した非売品のグッズです。ASUS JAPANから提供してもらいました。ROGのロゴが作れるプラモデル「MODEL KIT SET」、タオル、バスケットボールとボールスタンド、ボールケース、ストラップ、カードケース、ステッカー、ROGのロゴが作れるブロック「ROG BUILDING BLOCK」のセットです。

2024年04月02日 00時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ハードウェア, 動画, アニメ, ゲーム, 食, ピックアップ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.