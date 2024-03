iOSとiPadOSにも対応＆操作性もリニューアルした片手デバイス「CLIP STUDIO TABMATE 2」をiPad Proと接続して使ってみたレビュー

・関連記事

ついにiPad・iPhoneに対応してあらゆるデバイスで使用可能になったCLIP STUDIO PAINT用片手デバイス「CLIP STUDIO TABMATE 2」開封の儀 - GIGAZINE



ついに「CLIP STUDIO PAINT(クリスタ)」で画像生成AI「Stable Diffusion」を動かすプラグインが登場 - GIGAZINE



4万円台の液タブ「Wacom One」は無料のデザインソフトがセットになったイラスト制作やムービー編集入門にぴったりな液晶ペンタブレット - GIGAZINE



プロに「いつも以上の描き心地」と言わしめるワコムの4K・27インチ液タブ「Wacom Cintiq Pro 27」でイラストレーターさんにお絵描きしてもらったレビュー - GIGAZINE



大画面でどこでもお絵描きできるWindows 10搭載の4K対応15.6インチ液タブ「Wacom MobileStudio Pro 16」レビュー - GIGAZINE



紙とペンで描いたイラストをレイヤー分けしてPCに取り込めペンタブとしても有能な「Wacom Intuos Pro Paper Edition」レビュー - GIGAZINE



2024年03月10日 21時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.