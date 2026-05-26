2026年05月26日 12時12分 サイエンス

博物館に数十年展示されていた化石が新種の巨大肉食獣だったことが判明



アメリカのテキサス州ダラスにあるペロー自然科学博物館で約50年収蔵されていた「ティロサウルス・プロリゲル」の化石が、よく調べると同種の化石とは骨格に大きな違いがあることが発見されました。



A gigantic new species of Tylosaurus (Squamata, Mosasauridae) from Texas : and a revised character list for phylogenetic analyses of Mosasauridae (Bulletin of the American Museum of Natural History, no. 482)

https://digitallibrary.amnh.org/items/dbbf9dc2-f0cb-40fc-87b2-a92791f3c3cc



Fossil Kept in a Museum For Decades Turns Out to Be a Fearsome New Predator : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/fossil-kept-in-a-museum-for-decades-turns-out-to-be-a-fearsome-new-predator



問題となった化石は1979年にテキサス州で発見されたもので、約50年間ティロサウルス・プロリゲル(通称：ヒース・モササウルス)として分類されていました。「モササウルス類」は白亜紀後期の海に生息していた大型海生爬虫(はちゅう)類のグループで、恐竜時代の海で頂点捕食者として繁栄したとされています。



アメリカ自然史博物館の古生物学者であるアメリア・ジートロー氏は、比較生物学の博士号取得の一環としてペロー自然科学博物館にあるヒース・モササウルスの標本を調べていました。標本は全長約12m以上で、頭がい骨だけでも約170cmあります。以下はジートロー氏が頭がい骨の標本の一部と並んでいる様子で、その大きさがよく分かります。





化石の頭がい骨を3Dスキャンなどで再調査した結果、鼻先部分の形状や口蓋骨、下あごの構造などが、モササウルス類の特徴とは大きく異なることが発見されました。以下は調査した化石の写真。





ペロー自然科学博物館の化石とヒース・モササウルスを比較すると、頭がい骨、アゴ、口、歯に大きな違いが見られました。特にアゴと首が強力になっているほか、歯が細かくノコギリ状になっているのはモササウルス類にはあまり見られない特徴で、ティラノサウルスのかむ力に近い捕食能力を持っていたと考えられています。論文では、これらの特徴が異なる獲物への適応を示している可能性があると指摘されています。



新しく発見された新種は「ティロサウルス・レックス」と名付けられました。「レックス(rex)」はラテン語で「王」を意味する言葉で、「ティラノサウルス・レックス」のように巨大捕食者へ用いられる名称です。





ペロー自然科学博物館の古生物学者であるロン・ティコスキ氏は「ティロサウルス・レックスは、体長が最大級のホホジロザメの約2倍もある巨大な動物であるだけでなく、他のモササウルス類よりもはるかに凶暴な動物だったようです。北テキサス地域全体で収集された保存状態の良い化石の研究と調査を通して、この種にはこれまで他のティロサウルス標本では見られなかったほどの暴力性があったという証拠が得られました」と説明しています。



研究者らはこれまでティロサウルス・プロリゲルに分類されていた他の大型モササウルス類の化石も詳しく調べ、ティロサウルス・レックスとして再分類できる標本を合計12点確認しました。



標本の違いを発見したジートロー氏は「今回の発見は、単に新種に名前を付けるというだけではありません。モササウルスの進化に関する長年の定説を見直し、これらの象徴的な海洋爬虫類を研究するために用いるツールを現代化する必要性を浮き彫りにしているのです」と語りました。

