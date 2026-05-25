2026年05月25日 19時00分 ソフトウェア

動画ダウンローダー「yt-dlp」でBunが非推奨化される、BunのAIコーディング偏重にリスクありとの判断



動画ダウンロードツールの「yt-dlp」でYouTubeの動画をダウンロードする場合は、「Deno」や「QuickJS」などのJavaScriptランタイムを導入することが強く推奨されています。これまでは「Bun」もサポート対象だったのですが、2026年5月21日にBunを非推奨とすることが発表されました。



[Announcement] Bun support is now limited and deprecated · Issue #16766 · yt-dlp/yt-dlp

https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/issues/16766



yt-dlpはWindows、macOS、Linuxなどで利用可能な動画ダウンロードツールで、簡単なコマンド操作で各種ウェブサイトの動画をダウンロードすることができます。2025年までは追加のソフトウェア不要でYouTubeの動画をダウンロードできていたのですが、旧来の方法ではYouTubeへの対応が困難となり、DenoなどのJavaScriptランタイムを用意してダウンロードする仕組みへと変化しました。



ついにyt-dlpのYouTubeダウンロード機能をフル活用するにはDenoなどのJavaScriptランタイムが必要に、インストール手順はこんな感じ - GIGAZINE





yt-dlp開発チームは推奨ランタイムとしてDenoを指定していますが、QuickJSやBunなどのランタイムもサポート対象としてきました。ところが、2026年5月21日にGitHubリポジトリに「現在、Bunのサポートは制限されており、非推奨である」と題したアナウンスが投稿されました。開発チームによると、今後はBunのバージョン1.2.11～1.3.14のみがサポート対象となり、旧バージョンや新バージョンのBunはサポート対象外となるとのこと。また、Bunはランタイムとして非推奨となります。



開発チームはBunのサポートを制限する理由として「セキュリティ上の懸念事項に対する対応」と「Bunの開発方針への憂慮」を挙げています。





Bunは高速なJavaScriptランタイムとして注目されており、2025年12月に開発チームがAI企業のAnthropicによって買収されました。その後、2026年5月にはZigベースのコードをRustベースへと移行中であることが発表されました。記事作成ではRust版のBunはリリース段階ではありませんが、yt-dlp開発チームは「BunはClaudeによってRustへと書き直され、開発体制は完全にバイブコーディングに移行したようです。率直に言って、Bunの方針転換は将来的に私たちの頭痛の種となりそうです。このため、Zigベースの醍醐のバージョンをサポート上限とします」とコメントし、AIによって書かれたコードが将来的なコストなることを懸念してサポートを制限したことを明らかにしています。



また、開発チームの一員であるbashonly氏は「これまで、大規模なFOSSプロジェクトのメンテナーとしてLLMで作成されたコード提出を扱ってきましたが、それらに対して私は完全に否定的です」「yt-dlpはBunとは異なり、完全に無償のボランティアによって開発・維持されています」「今回の決定が問題になることはないと考えています。yt-dlpのユーザーの大部分は『Bunを使用しておらず』、『Bunのサポート廃止に異を唱える人ほど関心がない』のどちらかです。また、Rustに置き換わった後のBunをサポートすることはリスクが高く、サポート中止にはリスクがありません」とコメントしています。



なお、BunのRust移行の進行状況は以下のリンク先で確認できます。



Bun's unreleased Rust port has 13,365 unsafe blocks. Most can be removed.

https://bun.com/bun-unsafe-audit

