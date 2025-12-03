2025年12月03日 15時30分 メモ

AnthropicがJavaScriptランタイム「Bun」を買収、Claude Codeはわずか6カ月で約1500億円の収益を上げる



2025年12月2日、開発者のジャレド・サムナー氏は自身のブログにて、同氏が開発したJavaScriptランタイムの「Bun」がAnthropicに買収されたことを発表しました。これに続き、Anthropicも翌12月3日に公式声明を出し、同社のAIコーディングツールである「Claude Code」が一般公開からわずか6カ月で年換算の収益が10億ドル(約1500億円)という大きな節目に達したこととあわせて、Bunの買収を報告しています。



Anthropic acquires Bun as Claude Code reaches $1B milestone \ Anthropic

https://www.anthropic.com/news/anthropic-acquires-bun-as-claude-code-reaches-usd1b-milestone



Bun is joining Anthropic | Bun Blog

https://bun.com/blog/bun-joins-anthropic



Bunは2021年にサムナー氏によって開発されましたが、そのきっかけはサムナー氏がブラウザ向けゲームを作っていた際、コードを変更してから結果を確認するまでの待ち時間が45秒もかかり、その遅さに苛立ちを感じたことだそうです。待ち時間の多くは、既存の開発ツールが変更を反映する処理に費やされていたことから、サムナー氏は別のプログラミング言語で書かれたトランスコンパイラーを、より高速な言語であるZigに移植しました。Bunはわずか3週間で開発されましたが、既存の主要なツールと比較して3倍から197倍という圧倒的な高速化を実現しました。



Early benchmark from a new JavaScript bundler. It transpiles JSX files:

- 3x faster than esbuild

- 94x faster than swc

- 197x faster than babel pic.twitter.com/NBRt9ESu2d — Jarred Sumner (@jarredsumner) May 5, 2021



サムナー氏によれば、Bunはランタイム、パッケージマネージャー、バンドラー、テストランナーを1つにまとめたオールインワンのツールキットとして月間700万回以上ダウンロードされ、GitHubでは8万2000以上のスターを獲得するまでに成長したとのこと。MidjourneyやLovableといった企業でも、開発の生産性を高めるためにBunを採用しています。





今回、AnthropicがBunを買収した背景には、開発者向けのAIモデルとして世界で最も賢明かつ有能とされるClaudeのさらなる高速化を図る狙いがあります。Claude CodeはBunの実行ファイルとして数百万人のユーザーに配布されており、Bunに不具合が生じればClaude Codeも動かなくなるという依存関係にあります。Anthropicは、「信頼性と速度に最適化されたBunは、AI主導のソフトウェアエンジニアリングを支える不可欠なインフラとなっています」と述べています。



サムナー氏によれば、買収後もBunはオープンソースであり続け、MITライセンスの下で提供されるとのこと。開発は引き続き同じチームによって行われ、GitHub上で公開された状態で進められます。また、JavaScriptツールの高速化や「Node.js」との互換性向上、そしてサーバーサイドJavaScriptの標準ランタイムとしてNode.jsを置き換えるというロードマップに変更はないそうです。



この買収により、Bunの開発チームはClaude CodeやClaude Agent SDKといったツールをより高速かつ軽量にするための支援を行うことになります。同時に、AIコーディングツールの最先端に触れることで、今後の技術トレンドをいち早く把握し、その知見をBun自体の改良に役立てることが可能になります。





Anthropicのチーフプロダクトオフィサーであるマイク・クリーガー氏は、Bunの開発チームがゼロからJavaScriptのツールチェーンを再考し、実用シーンに焦点を当ててきた技術力を高く評価しており、今回の買収がAIの普及に伴うインフラ構築をさらに加速させると述べました。



なお、買収金額など具体的な条件については、記事作成時点では明らかにされていません。また、経済メディアのFinancial Timesは、Anthropicは2026年に上場する準備を整えており、大手投資銀行ともIPO(新規公開株式)を発行する可能性について協議を始めたと報じています。

