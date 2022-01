YouTubeやニコニコ動画などのムービーを最高画質・高音質でダウンロード可能な「yt-dlp」の使い方まとめ、年齢制限ムービーも一発ダウンロード可能

例えば、2020年に大流行した「」をダウンロードする場合は「yt-dlp https://www.nicovideo.jp/watch/sm36210300」と入力して「Enterキー」を押すだけです。Twitchでも同様に「yt-dlp」に続けてURLを入力して「Enterキー」を押せばダウンロード可能です。Vimeoの場合も以下のコマンドでダウンロード可能。yt-dlpではTwitterに投稿されたのムービーのダウンロードも可能です。ダウンロード方法は他のストリーミングサービスと同様で、「yt-dlp」の後に半角スペースを入力し、ムービーが含まれるツイートのURLを入力するだけです。Instagramも同様に以下のコマンドで一発ダウンロードできます。yt-dlpは他にも「17LIVE」「TVer」「FC2動画」などしており、基本的に上記と同様のコマンドでムービーをダウンロード可能です。YouTubeなどのストリーミングサービスでは仕様変更が頻繁に行われており、ダウンロードアプリが使用不能になることもあります。yt-dlpは各サービスの仕様変更への対応や機能追加を含むアップデートを月に数回リリースしており、以下のコマンドを実行すればアップデート可能です。今回の環境では、最新版のyt-dlpを使用していたので「yt-dlp is up to date(yt-dlpは最新版です)」と表示されました。ムービーのダウンロードが失敗するようになったら、上記のコマンドを実行してアップデートしてみるのがオススメです。

・関連記事

YouTubeから動画をダウンロード可能なオープンソースツール「youtube-dl」はどのように開発が始まったのか? - GIGAZINE



YouTubeが動画ダウンロード機能のテストを開始 - GIGAZINE



無料でYouTubeの音楽を検索フレーズでリストアップして再生・ダウンロード可能な「MU」 - GIGAZINE



無料でオープンソースのライブ配信ソフト「OBS」で画面を録画&ビデオ会議で画面を簡単にキャプチャーする方法 - GIGAZINE



軽量動作&簡単操作でPC画面をキャプチャーできる「wcap」レビュー - GIGAZINE



2022年01月01日 22時30分00秒 in レビュー, ソフトウェア, 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.