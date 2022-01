ナイル川の源流を巡る冒険の歴史とは？

・関連記事

紀元前450年ごろに歴史家ヘロドトスが見たナイル川の貨物船「Baris」は実在した - GIGAZINE



海に沈む2000年以上前の古代都市を探し出してついに見つけたときの感動がわかる写真集 - GIGAZINE



ピラミッドはナイル川の力と大規模な土木工事によって造られたことが現場監督の日記に記録されていた - GIGAZINE



ピラミッドは奴隷ではなくエリートの職人が建設したものだった - GIGAZINE

2022年01月01日 21時00分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.