2026年7月30日のヘッドラインニュース
森永製菓の「inゼリー」ブランドに、まるで本物のマンゴーを食べているかのような食感とおいしさを感じられる「inゼリーフルーツ食感＜マンゴー＞」が2026年8月4日(火)から加わります。独自の食感技術によって、本物のマンゴーのような果肉食感を再現するとともに、マンゴー1.4個分の食物繊維と1食分のビタミン12種類を配合した、果物のおいしさと栄養を手軽に楽しめる品となっています。価格は税込227円です。
「果物のおいしさと栄養を、手軽に」がコンセプト！ まるで本物のマンゴーを食べているような“果肉食感“ inゼリーフルーツ食感＜マンゴー＞ 8月4日（火）より新発売 ｜ 2026年 ｜ ニュースリリース | 森永製菓
https://www.morinaga.co.jp/company/newsrelease/detail.php?no=3172
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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ワンダーフェスティバル 2017[夏]開幕、全記事一覧まとめ - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
AIはずっとこのレベルだったほうが幸せだった説はある pic.twitter.com/lUvtpLuW0q— はるぽん (@GoForItHalycon) 2026年7月29日
ヒト「すね毛抜くで」— シンプリー (@simply_D2G) 2026年7月29日
体「あかん！生やすで！」
ヒト「鼻毛抜くで」
体「あかん！生やすで！」
ヒト「髭抜くで」
体「あかん！生やすで！」
ヒト「腋毛抜くで」
体「あかん！生やすで！」
ヒト「髪抜けたで」
体「･･･」
ヒト「なぁ」
体「･･･」
出た！マーモットの丁重なお断り https://t.co/VHMiyOz8v9 pic.twitter.com/CeInromgJI— ドクターマーモット (@dr_marmot_) 2026年7月29日
アパホテルで1500円の朝食頼んだらこんなんがきた😂鮭は美味しかったです pic.twitter.com/vUPMojEKh6— きよっぴー (@kiyyopy) 2026年7月29日
この出品者の商品、一生見てられる。 pic.twitter.com/la1GI0F4ta— えんかい (@enkaizangakki) 2026年7月29日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
花火は野生動物への「死刑宣告」のおそれ、どういうこと？ | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
同志社国際高の校長「今後も訪問したい」 辺野古転覆事故2日後 | 毎日新聞
辺野古沖転覆事故で犠牲、同志社国際高校の生徒遺族が近く記者会見へ 「自分の言葉でお伝えしたい」｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト
令和8年熊本地震に係る義援金の受付について - 熊本県ホームページ
【令和8年熊本地震】倒壊した家屋からの救出作業 アラームが鳴り退避する警察官の姿 - YouTube
「ほぼ全滅」熊本・氷川町のナシが地震で落果 出荷最盛期前に嘆息、被害1000万円規模 - 産経ニュース
熊本地震で死者計17人に イオンモールは5人、日本製紙八代工場で8人 心肺停止は6人 - 産経ニュース
熊本地震 イオンモール熊本 滝のように出る水・腐ったような臭いが充満、イオンモール外に出た数分後「ドカーン」…緊迫の現場「もう少し遅ければ自分も」 : 読売新聞
【熊本地震】倒壊・亀裂…一夜明けた被災地を空から見る - YouTube
【熊本地震】家屋の倒壊相次ぐ八代市 多くが古い木造住宅か 震源からほど近く 地割れも多数…停電・断水・ガスの供給停止も【中継・解説】（2026年7月30日） - YouTube
【熊本地震】「初めてこんな現場見た」分かってきた被害状況…12人死亡 6人心肺停止 被災地襲う“危険な暑さ” - YouTube
熊本の体育館「冷房なし」8割 真夏の避難所に熱中症リスク - 日本経済新聞
イオンモールで働く妻から「そっちは大丈夫？」…その後途絶えた音信、捜索見守る男性「覚悟しておいた方が」と声絞り出す : 読売新聞
日本製紙工場の煙突倒壊、なぜ起きた 専門家が指摘する揺れの特性 [2026年熊本地震]：朝日新聞
「人ひとり死んでいます。懲役4年6か月で済むのか」飲酒事故で大学院生死亡…遺族が会見 小樽市 ｜ ニュース ｜ ＳＴＶ札幌テレビ
日本人人口、42年ぶりに1億2000万人割れ 総務省 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
日本人の人口1億2000万人割れ、1984年以来42年ぶり 人口動態調査 - 日本経済新聞
ひろゆき氏と泉房穂参院議員が「新党」結成 2027統一地方選挙で都内11区長選などに候補者擁立へ：東京新聞デジタル
高市総理大臣 食料品の消費税率 来年4月から2年間1％に 自民党の臨時役員会で表明 | NHKニュース | 消費税、税制改正、物価高騰
フランス、親ロシアのコメンテーターに出国命令 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
タムロン、ソニーから買収提案受領と公表 特別委員会を設置 - 日本経済新聞
ロシア、北方領土に「ゾルゲ」島：時事ドットコム
【速報】カープ矢野雅哉と前川誠太 広島県警が家宅捜索 | ニュース・報道 | HOME広島ホームテレビ
米軍、イランに「報復攻撃」 トランプ氏の思惑外れ戦闘再開 - 日本経済新聞
職員に「ポンコツ」「人間のクズ」「おばさん」、山中竹春・横浜市長のパワハラ認定…第三者調査委員「極めて深刻」 : 読売新聞
横浜市長のパワハラ認定 部下に「ポンコツ」「くず」―第三者報告：時事ドットコム
イランとウクライナ、二つの戦争がカスピ海で衝突 知っておきたい背景は(1/3) - CNN.co.jp
サムスン半導体営業益が223倍の10兆円 4〜6月、スマホは初の赤字 - 日本経済新聞
食品消費税を27年春に1%、首相が方針表明 自民に意見集約呼びかけ - 日本経済新聞
懲戒処分…介護保険課の女性主査、父の介護で13日欠勤 休暇・有休を使い切っても出勤せず 川口市「正当な理由なし」停職1カ月｜埼玉新聞｜埼玉の最新ニュース・スポーツ・地域の話題
カルビー白黒ポテチの誤算、消えた「おいしそう」 色が映す購買心理 - 日本経済新聞
イオンモール爆発、「防災拠点」の機能喪失 連携協定の自治体に衝撃 - 日本経済新聞
失業率33％超の南ア、移民16万人帰国し人手不足 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
歌指導と称しわいせつ行為か 音楽クリエイター逮捕 警視庁 | NHKニュース
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
熊本地震での高速道路の桁ズレ、「わざとズレるように設計している」はNEXCO西日本が否定 - トラベル Watch
「ほんの1万円、タクシーを走らせるだけで日常はあります」被災した時、余裕があるなら避難所を必要な人に譲って「安全な地域へ移る」という選択肢を覚えておきたい - Togetter
「ヒール履かない、スネ毛剃らない女の足はこんなもん」女性でも髭が生える人はいるが、スネ毛が生える人も写真を投稿する - Togetter
昨日の地震で、熊本市内で困ってる台湾の旅行客を助けたところ、今朝アパートにお礼が置いてあった→心温まる話だけど、その紙袋に興味が…「くっそ美味いやつじゃん」 - Togetter
ファミレスで、注文してからトイレに行って戻ってきたら、自分の席に知らないおじさんが座ってた… 「ここ俺座ってて、もう料理頼んでるんですけど」と言ったら「あー、たぶん大丈夫です」なにが？ - Togetter
イオンモール熊本の事故会見に「久々に質疑応答が成立している」と高評価→発生翌日の現地入りと淀みない回答を支えた、現場・広報・バックオフィスの連携にも注目集まる - Togetter
子供の病院で問診の時に「お兄ちゃんが手足口病だったので、手足口病だとは思うんですけど…」と言ったら「医療関係者ですか？これから診察しますので」と医師に言われた - Togetter
おとといの名古屋のテレビのニュースを見てたら取材相手が「中京地区」と言った部分について— TOPPY 川合登志和 (@toppy_net) 2026年7月29日
テロップは「東海3県」読み原稿は「この地方」にすべて差し替えられていました
このように「中京地区」は地元では放送禁止用語に準ずる扱いなので名古屋のメディアの取材を受ける場合はお気をつけください
【追記あり】朝、施工場に来たら、ハイエースに違法駐車されてて車の入出庫は出来ないし、トイレにも入れない… まじで誰だよ営業妨害すぎる→その後、警察を呼ぶも「盗難届出てないので何も出来ません」 - Togetter
大学生の頃、飲み会終わりにみんなで雑魚寝してウトウトしてたら後輩の男の子がそっと手を握ってきたのでどうしようか考えていたら、予想外の展開になった話 - Togetter
１ヶ月間、毎晩寝るときに「カサカサ…」という音がしていたが特に気にせず過ごしていた→ある日偶然そばがらの枕を思い切り破ってしまい、その中身をみてからは、そばがらの枕は使わなくなった - Togetter
スーパーでママさんが「やさいパンここにも売ってないわ」と言っていたので、「西松屋に売ってますよ」と声をかけたら、「…先生ですか？」と返され、教え子だった話 - Togetter
台風よ、お前は絶対に九州に行かず大海原で散れ「どうしてもと言うのなら我が県に来てもいいぞ」「ご馳走でもてなしてやってもいい」 - Togetter
ちいかわの映画最悪だった。— パスラタイスケ (@wahulu397) 2026年7月29日
映画ではなく、客が。
ちいかわ2周目を見るために映画館に行って映画を見てたら、前の客がバレないようにスマホを取り出し写真と動画を取り出した。画面も光っていて、迷惑だし犯罪なので、そのままスクリーンを出てスタッフに前の客が写真を撮っているという旨を伝えた↓
映画泥棒は劇場の対応がない場合はパイラシーホットラインで通報できる— 貴津@skinpop (@skin_pop) 2026年7月29日
パイラシ―・ホットラインhttps://t.co/IaCdhLITiR
電話もある
電話で通報：0120-550-098（違法対策室）
・日時と場所：〇月〇日、〇時〇分上映の回、映画館名、スクリーン番号
・上映された作品名… https://t.co/grSIXxftER
靴を修理する仕事をしたことがあるが、女性の靴は底面の前側が薄すぎるのに、ヒールで重心が前に傾くために酷い作りだと思った→共感の声が続々「草履の方がマシ」 - Togetter
フジロック出店、某ブランドのブースは古参フジロックおじさんには冷たかったのが非常に印象的でしたw インスタ見るかぎりインフルエンサーみたいな人に来てほしいんだよね、わかるぞw 英国野良着のくせに！！w— 林 拓一朗 (@TAKUOHAYASHI) 2026年7月29日
クレジットカードの不正利用が発覚… どうやってカード番号と暗証番号を手に入れたのかわからないが、犯人は高級中国ホテル(1泊60万円)を予約し、80万円使って豪遊している模様 - Togetter
祝⭐︎初青切符♡— ビビンバ山本 (@bibiyamadesu) 2026年7月29日
じゃねえよクソ警察おい、こんなクソ標識見落として-2点と罰金7000円で俺のゴールド免許が青く染まるのお前らガチであたまイカれてんだろてか誰だよここに標識つけたやつと電柱建てたやつコイツらを取り締まれや pic.twitter.com/CJLXoHpook
今は自由がある——50～60代で夫に別れを告げるアジア女性たち(1/3) - CNN.co.jp
サイゼリヤは格安だから周りの店が潰れてしまっても叩かれたりしないのに、年金で生活する弱い立場のおばあちゃんが飲食店を採算度外視でやると叩かれるという話が議論に - Togetter
ファッションに興味がない娘が修学旅行に着ていく服が決まらないが、新しい服を買いたくもないと悩んでいたら…息子が有能コーデで解決していた話 - Togetter
1ヶ月くらい咳が止まらなくて薬を処方してもらったけど、医者から「咳は止まりますが副作用がすごいです、かなり強いです、気をつけてください」と3回くらい念押しされた - Togetter
朝から同じお婆さんから「佐川急便に再配達を頼みたい」と4回も電話が掛かってきた…間違い電話だと何度指摘しても埒が明かない→着信拒否しかない…体験談も集まる - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
放送作家「なんかちょっと気になって全紙で熊本地震について調べてみたのですが、朝日新聞だけ災害情報に関しては広告が全て表示されない設定になっていました」 - Togetter
令和8年熊本地震に乗じたSNS上の偽情報についてまとめてみた - piyolog
「書いてみたい」を、書ききるまで。— RIKU (@KADOKAWA_RIKU) 2026年7月30日
小説を書く人のための相棒「RIKU」を本日公開しました。AIが代わりに書くのではなく、あなたの執筆を隣で支えます。
まだ完成形ではありません。最初の書き手として、一緒に育ててくれる方を募集します。
▼クローズドβテストhttps://t.co/s1mSfAph5o#RIKU pic.twitter.com/3ubmZr5TRb
RIKU - あなたが書くべき話が、必ずある。
パルックLEDラインランプ搭載 設備照明シリーズを発売 | 個人向け商品 | 製品・サービス | プレスリリース | Panasonic Newsroom Japan : パナソニック ニュースルーム ジャパン
器具交換後は自身でランプ部分の交換が可能
GitHub Actionsのコストが増えているなら、Namespaceを使えばいいじゃない
総務省｜報道資料｜KDDI株式会社に対する通信の秘密の保護に係る措置（指導）
KDDI株式会社（代表取締役社長 松田 浩路。以下「KDDI社」といいます。）からの報告により、KDDI社が複数のインターネットサービスプロバイダ向けに提供するメールシステムにおいて、令和8年5月16日から同年6月17日までにかけて、外部からの不正アクセスに起因し、ユーザーのメールアドレスやメールシステムへログインするためのパスワード等のメール関連情報が漏えいし、パスワードを窃取した第三者において、約762万人のユーザーのメールボックス内の情報が閲覧可能な事態となっていた事案（以下「本事案」といいます。）が発覚しました。これは電気通信事業法（昭和59年法律第86号。）第4条第1項に規定する通信の秘密の漏えいがあったものと認められます。
ソニー、音に没入して本番前のコンディションを整える「NOUS ARE」 - AV Watch
coconikkiという交換日記サービスがなかなかいい感じ。 - 世界のねじを巻くブログ
agent-browserはもう古い？ Web調査をコマンドに変えるOpenCLI
ラズパイ3台でエヴァのMAGIを作る｜ローカルLLMで動く合議AIシステム | SIOS Tech Lab
AI時代に感じた危機感と、エンジニアがこれから考えるべきこと
アプリアイコンをお選びいただけるようになります | お知らせ | NEOBANK 住信SBIネット銀行
川重の乗れる多脚ロボット「コルレオ」 開発は仮想空間とフィジカルAI活用 - Impress Watch
新製品レビュー：話題のスマート望遠鏡「Seestar S30 Pro」で星雲・星団を撮ってみた - デジカメ Watch
iPhone Airがアマゾンで異例の大幅値引き、叩き売りとなった理由とは - ケータイ Watch
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
世界で初めての任天堂非公式マリオメーカー？！【トンカチマリオ／ファミコン ディスクシステム】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画
面白い！だけど不気味で陰湿で大雑把？！なデコゲー【キャプテンシルバー／ファミコン】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画
擬態の達人ゆかりさん その６【めっちゃカメレオン】 - ニコニコ動画
戦う相手は麻薬カルテル？！海外版熱血硬派くにおくん！【RENEGADE／マスターシステム】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画
「みいちゃんと山田さん」について、リエゾン原作者としての意見｜竹村優作（リエゾン等 原作者）
ちなみにこのシチュエーションに対する私の回答例は"これ"なので皆さん参考にしてくださいね https://t.co/uhBwfYZ3CJ pic.twitter.com/Oa1op0qPzJ— nagainyu (@nagainyu) 2026年7月29日
隣の席のアイドルのハナシ① pic.twitter.com/lmIvwUumys— moclo(もくろ)@デレミュ日デレパ昼夜 (@moclo0924) 2026年7月29日
最近娘が「パパの好きなガンダムの歌がまた聴きたい。むせち◯ぽの歌！」と言うのだが、そんな卑猥な曲聴いてない→後日、娘が言ってた「むせち◯ぽの歌」の正体が判明した話 - Togetter
グローグーとグリーンメン pic.twitter.com/fu7Gs0lafP— Nin🦆 (@nin0318) 2026年7月28日
2026年7月30日
【サービス終了のお知らせ】— ゲーム 文豪ストレイドッグス迷ヰ犬怪奇譚 (@bungomayoi) 2026年7月30日
「文豪ストレイドッグス 迷ヰ犬怪奇譚」は、運営法人である株式会社アンビションの経営上の事情（廃業）により、2026年7月31日をもちましてサービスを終了させていただきます。
【リリックビデオ】TVアニメ盗掘王「SHOW DOWN」QWER - YouTube
「SEKIRO: NO DEFEAT」キャラクターPV 九郎（CV佐藤みゆ希）｜9月4日(金)より3週間限定上映 - YouTube
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【対ありアニメ】キャラクターPV｜一ノ瀬珠樹(CV.下地紫野)TVアニメ『対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～』 - YouTube
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ステューピッド・ネバー・ダイズ（Stupid Never Dies） | セカンドトレーラー - YouTube
ステューピッド・ネバー・ダイズ（Stupid Never Dies） | ティーザートレーラー - YouTube
ステューピッド・ネバー・ダイズ（Stupid Never Dies） | 発売日発表映像 - YouTube
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ステューピッド・ネバー・ダイズ（Stupid Never Dies） | 「チクタクベア：妄想演出パック」紹介映像 - YouTube
『BLAZBLUE ENTROPY EFFECT X』- プラチナ ゲームプレイトレーラー | PS5® & PS5®Pro - YouTube
『Project Motor Racing（プロジェクトモーターレーシング）』「Aussie Rivals Pack」ローンチトレーラー - YouTube
『デモンズナイトフィーバー』プレオーダートレーラー(2026年10月22日発売) - YouTube
『BLUE REFLECTION Quartet: 少女たちのキセキ』ローンチトレーラー - YouTube
【KICK BUDS】Playtest Begins!(日本語) - YouTube
PS5/PS4『機動戦士ガンダム バトルオペレーション２』8周年オープニングムービー - YouTube
2026年12月13日（日）開催「#COMITIA158」のサークル申込受付を開始しました— コミティア実行委員会 (@COMITIAofficial) 2026年7月30日
＜サークル参加申込案内＞https://t.co/XNV9QsamR7
●オンライン〆切：2026年9月11日（金）18時まで
●郵送〆切：2026年9月11日（金）必着
【場所】東京ビッグサイト東1・2・3・7・8ホール… pic.twitter.com/bEfN3QzxPn
浜松発のボカロ「音街ウナ」10周年 ラッピング列車で世界と結ぶ - 日本経済新聞
「ちいかわ」作者・ナガノさんが女性と知って驚く人驚かない人…「メイドインアビス」つくしあきひとさんの影響で大男と思っていた人も - Togetter
おなかが いたくて なきました pic.twitter.com/88bMmFZkLq— ロロロンド (@rororondo4444) 2026年7月29日
最近の漫画原作アニメは12話だけやって最終回を迎える気がない作品が多い、アニオリエンドでもいいから終わらせて「完成」させてほしい→アニオリエンドは本当に必要なのか？ - Togetter
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
BTSがグラミー賞エントリー見送り、アジア系部門の新設にファンも失望 - CNN.co.jp
《独自》水原一平、“大学詐称”はおろか高校も卒業していなかった…！ 高校はHPの「卒業者紹介」欄から削除…深まる「大谷翔平とエンゼルスはなぜ気づかなかったのか」の謎｜NEWSポストセブン
『ブレードランナー 2099』 予告編｜プライムビデオ - YouTube
やっぱり、ピカチュウと絡めないんだったらコラボやる意味ないよ。— nori 🐧2896🐧 現地7/31 8/15 9/4 (@2896ysnori283) 2026年7月29日
球団マスコットと絡んだら、めちゃくちゃ盛り上がるのになぁ。
個人的には、ポケモンはルールが厳しすぎて野球の為にはなってない。 https://t.co/EanSnO7l2l
◆新商品（衣・食・住）
『野菜生活100』ブランドより、国産トマトを使用した夏限定商品 「野菜生活100太陽のトマトMix」新発売 ～国産トマトのフルーティーさに、りんごを絶妙なバランスでブレンドしたトマトカクテルジュース～｜カゴメ株式会社
・1つ前のヘッドライン
2026年7月29日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
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in ヘッドライン, Posted by logc_nt
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