2026年7月30日のヘッドラインニュース

ちいかわの映画最悪だった。

映画ではなく、客が。

ちいかわ2周目を見るために映画館に行って映画を見てたら、前の客がバレないようにスマホを取り出し写真と動画を取り出した。画面も光っていて、迷惑だし犯罪なので、そのままスクリーンを出てスタッフに前の客が写真を撮っているという旨を伝えた↓