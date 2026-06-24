2026年06月24日 18時31分 ヘッドライン

2026年6月24日のヘッドラインニュース



NC CorporationとDynamis Oneが展開する新作ゲーム『アストラエ・オラティオ』のキャラクター紹介PV「都市、星、そして魔法――」が公開されました。本作は、元『ブルーアーカイブ』スタッフが設立したDynamis Oneが開発を手がける新作で、「魔法」と「行政」をテーマにした“新伝奇魔法RPG”として注目を集めています。



キャラクター紹介PV 「都市、星、そして魔法――」 | アストラエ・オラティオ - YouTube









今回公開されたPVでは、主要キャラクターたちの表情や関係性に加え、戦闘シーン、日常描写、シナリオ演出などを確認できます。舞台となるのは、魔法が存在する独自の世界観を持つ都市。タイトルの言葉にもある「都市」「星」「魔法」といった要素が、作品全体の雰囲気を印象づける映像となっています。





『ブルーアーカイブ』に携わったスタッフによる新作という点もあり、キャラクター表現や世界観づくりへの期待は高まるところ。今後は公式サイトや公式Xを通じて公開される続報にも注目です。



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



iPhoneのAppleウォレットにマイナンバーカードを追加できる「iPhoneのマイナンバーカード」が提供開始、iPhoneへの追加方法はコレ - GIGAZINE



AIは人間よりも感情をより良く理解している可能性、専門家からは「うのみにするべきではない」との意見も - GIGAZINE



YouTubeの新しい広告ブロック対策「フェイクバッファリング」とは？ - GIGAZINE



500万回の睡眠データから眠りには5つの種類があることが判明 - GIGAZINE



外国人をだましてオンライン詐欺をさせていたミャンマーの巨大犯罪組織はミャンマーや中国の当局と密接につながっていた - GIGAZINE



赤ちゃんは何も知らないところからどのように言語を習得しているのか？ - GIGAZINE



「歯の治療」にまつわる不公平で恐るべき歴史とは？ - GIGAZINE



200万円の課金でようやく「ディアブロ イモータル」のお目当てのアイテムをゲットしたという地獄の報告が話題に - GIGAZINE



GoogleやAppleがあなたのスマホ使用時間を減らそうとしている理由とは？ - GIGAZINE



世界的な半導体不足はいつごろ改善するのか？ - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



見透かされてた

(この後自分で買いに行きました) pic.twitter.com/qYI100TAyy — ジョセフィーナゆき (@josefina_yuki_8) 2026年6月24日









朝急いでいたのでトーストを食べながら家の中を歩き回って準備してたら夫が執拗にぶつかってこようとしてかなりウザかった トースト食ってる女とぶつかったところで始まらねぇよ恋なんて — たけのこ (@Takenoko1080) 2026年6月23日

















私の家族に結婚挨拶しに行った時、父が意外とすんなり、娘が選んだ人なら……と答え、

母は、大人なので本人に任せます、と事務所のような返事だったのに兄は「幸せならOKです👍」（画像省略）だったので（こいつ……）と思ったけど夫が元ネタに気づいて爆笑してたからよかった — うきうきステップ (@UKIUKI_step) 2026年6月23日











◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

英ストーンヘンジの原型か 5000年前の木製構造物見つかる - CNN.co.jp



新たな工業系高校は「FIORA（フィオーラ）」 大阪府が校名案決定 令和10年度開校 - 産経ニュース



インスタントラーメン、「体に悪い」と言われても世界中で愛され続ける理由(1/2) - CNN.co.jp



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

西日本 25日にかけ大雨に 長崎県と熊本県と佐賀県で線状降水帯発生のおそれ 台風の情報にも注意を | NHKニュース | 気象、長崎県、熊本県







【速報】全国初 ストーカー規制法に基づき東京・中央区の探偵事務所の代表に対しストーカー行為するおそれがある男性に情報の提供をしないよう通知・要請 警視庁 | TBS NEWS DIG



「なぜ夫だったのか」「私は相手を殺さない」、山上被告に対峙した妻・昭恵さんの胸中…安倍氏銃撃４年 : 読売新聞



旧統一教会の解散命令が確定 高額献金めぐり最高裁「やむを得ない」 [旧統一教会問題]：朝日新聞



旧統一教会の解散命令、最高裁判所で確定 「信教の自由侵害せず」 - 日本経済新聞



【速報】在日米軍施設の整理・縮小に取り組むと首相|47NEWS（よんななニュース）



【全文】高市首相、就任後初の沖縄訪問 慰霊の日追悼式で「平和な世の中へ不断の努力」 あいさつ中ヤジも | 沖縄タイムス＋プラス



沖縄からよく見渡せる、米国追従する本土の「はき違えたリアリズム」：朝日新聞



「魚を3枚におろせないが焼くことはできる」高市早苗首相 参院委で水産資源管理巡り議論 - 産経ニュース



高市首相「金曜夜から寝てない」 中傷動画めぐり答弁拒否、陳述書の提出で済まそうという異例の対応：東京新聞デジタル



立憲・杉尾秀哉議員「立憲民主の害獣ってどういうことか」に高市総理「週刊誌の記事をもとに質問されても困る」 30分近く“中傷動画”で徹底追及｜FNNプライムオンライン



読む政治：高市氏、予算委の疑惑追及に陳述書提案の「荒業」 迷走する説明 | 毎日新聞



首相、NATO出席見送り 2年連続、国会日程考慮|47NEWS（よんななニュース）



高市首相、NATO首脳会議の出席見送りへ 日本の影響力低下恐れも [高市政権の安保見直し][安全保障関連3文書]：朝日新聞



皇族数確保策、政府の要綱案は修正へ 衆参議長「細部で詰める」 | 毎日新聞



「麻生氏は藤原道長か」 旧宮家養子案巡り中道・野田氏：時事ドットコム



独防衛大手、日本に生産拠点意向 安全保障に貢献：時事ドットコム



「国営工廠」検討、留学生の審査厳格化…骨太の方針素案が判明 | 毎日新聞



骨太の方針素案、有事の「国営工廠」検討 継戦能力向上目指し | 毎日新聞



欧州ドローン企業、日本に 防衛向け製造 輸出へ供給網 丸紅と顧客開拓 - 日本経済新聞



日系電機大手社員が中国で拘束 対日輸出規制のレアアースが関係か [南鳥島沖]：朝日新聞



米国の指導力評価、中国下回る ｢こん棒外交｣が生む250年目の代償 - 日本経済新聞



トランプ政権が２４億円投じ改修した人工池、塗装はがれ藻が大繁殖…工事の必要性を疑問視する声 : 読売新聞



トランプ氏への信頼、プーチン氏らを下回る 世界36カ国・地域調査 - 日本経済新聞



好調な米国消費の裏側 食費や家賃は後払い、カード延滞15年ぶり多さ - 日本経済新聞



政府「貯蓄から投資」に新目標 株や債券など、家計金融資産の4割へ - 日本経済新聞



「平和」の約束は破られ、家は破壊され……レバノン南部のイスラエル占領地域をBBCが取材 - BBCニュース



国連調査団、ガザの子ども狙うイスラエルを非難 「ジェノサイドの一環」 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



ミサイルなければガザと同じように蹂躙されていた イラン大統領 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



イランで撃墜された米F15パイロット、「クラゲ」型の編隊組むドローン目撃したと報告 CNN EXCLUSIVE - CNN.co.jp



イランとオマーン、ホルムズ海峡通航の「サービス料」徴収を検討へ 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



塗料用シンナー直接販売する仕組み整備 23日から注文受け付け | NHKニュース | 経済産業省、イラン情勢 日本への影響・対応、千葉県



カタール北部で大爆発、行方不明１８人・負傷者５４人…世界最大の液化天然ガス輸出拠点 : 読売新聞



ゼレンスキー氏、ポーランド最高勲章を返上 剥奪すると言われ - BBCニュース



ゼレンスキー氏、ウクライナ復興会議を欠席へ ポーランドとの対立が泥沼化 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



【全訳】スターマー氏の辞任演説 次の総選挙へ向けた「党の答えを聞いた」 - BBCニュース



【解説】 バーナム氏、数週間後にも次期英首相になる可能性が濃厚 スターマー氏辞任で - BBCニュース



【解説】 スターマー氏はなぜ辞任したのか、新指導者はどうやって決まるのか - BBCニュース



ホタテが刺し身盛りから消えた 卸値5割高、国内消費は半減 - 日本経済新聞



最後の「ドクターイエロー」来年１月引退、ＪＲ西の検査専用車両…「見ると幸せが訪れる」と人気 : 読売新聞



神戸のマンションで「異臭がする」、大型冷凍庫から切断遺体…住人男性と判明・１５年前に死亡と推定 : 読売新聞



神戸の冷凍庫遺体、被害男性の元妻を遺棄容疑で逮捕 「ひどいことをしたので言い分ない」 - 産経ニュース



性的暴行疑いで逮捕の消防署員2人を不起訴 東京地検 | NHKニュース | 事件・事故、東京都



裁判Plus 司法のリアル：求刑は罰金わずか150万円 裏金「5000万円不記載議員」に判決へ | 毎日新聞



戦後81年、なぜ今も「改姓」で受給順位が？ 「特別弔慰金」制度に潜む構造的な女性差別 | 沖縄タイムス＋プラス



日本に蔓延する盗撮犯罪、子どもが加害者のケースが急増(1/2) - CNN.co.jp



フランス、猛暑により公共の場での飲酒を制限 欧州に2カ月で2度目のヒートドーム現象 - CNN.co.jp



行方不明になった米TV司会者の母親、死亡を伝えるメモが報道機関に届く(1/2) - CNN.co.jp



東海道新幹線初の「夜行」特別列車、８月に東京発新大阪行き…「宿泊費抑えたい」「移動先の時間確保」に対応 : 読売新聞



渋谷で通行人に胸を触らせ撮影か 男女３人を書類送検 警視庁 | NHKニュース



日本共産党福岡県委員会に対する未払残業代請求訴訟の認諾による終結について - 神谷貴行のブログ



下着脱ぎ、上半身露出して健康診断 川崎市立小中学校の2校 | 毎日新聞



大谷資料館の駐車場でドリフト走行 オランダ国籍の男を逮捕 観光目的で来日、レンタカーで現場訪れたか 栃木・宇都宮市｜FNNプライムオンライン



ドリフト走行で駐車場の路面破損か 観光目的で来日のオランダ国籍の男逮捕 観光施設「修復には結構な金額…」｜FNNプライムオンライン



読む政治：副首都法案修正に国民民主の影 立場逆転の維新、吉村氏の譲歩 | 毎日新聞



小学校火事 電気ストーブ付近の差し込まれたプラグ焼け切れる | NHKニュース | 火災、東京都



東京・北区の小学校火災、校舎解体へ…夏休み明けに区の施設に仮移転・３～６年生はそれまで近隣小に通学 : 読売新聞



北区の小学校火災では消防士が懸命の援護注水で煙と熱から子どもたちを守り抜いた「すごい技術だ」「本当にありがとう」 - Togetter



（株）秀和グループ | TSR速報 | 倒産・注目企業情報 | 東京商工リサーチ



「玉木雄一郎さん、娘と妻を返して」自殺した女性候補・高橋茉莉さん（享年27）実父が慟哭告白 | 週刊文春



移民と社会：公園でのイスラム集団礼拝「不可」 「YouTubeで何万回も…」 | 毎日新聞



自転車追い抜き「新ルール」が交通違反引き起こす？ 7割超が黄色線はみ出し 白いセンターラインへの変更など警視庁が見直し検討｜FNNプライムオンライン



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

独身中年男性が狂う理由を「“孫の顔を見せた”などのバフがない状態での親の死」と説明した人が話題に、納得感もあるが「結婚してれば良い訳でもない」という声も - Togetter



高校時代にアメリカ人英語教師がいてみんな「Hi！ブライアン」と呼び続けていたがその先生が「この侮辱にはもう耐えられない」と教頭に訴えた事態になった - Togetter



川に取り囲まれた”埼玉の島”へ行き、埼玉ローカルフードを食べる - 今夜はいやほい



ハーバード大学に「オウム真理教」の資料が大量に所蔵され、一次資料において日本の国会図書館を上回るという→平和な日本で巨大なテロ組織を作ったから、その研究のため？ - Togetter



おれたちはどう暮らせばいいのか - てのひらを、かえして



大阪が犯罪率高いのを見ると他の都道府県の警察がサボってるだけだと思う、関東の体感治安は大阪より酷い「大阪の住人は泣き寝入りするつもりがないと感じてる」 - Togetter



総菜屋の店員「今○○が出来立てなのでお付けしてもいいですか？」客「え、でもお金払うんでしょ？」店員「それは、はい」客「え？え？いらないです」→高島屋で「自然な押し売り」を見た人のポストに驚く声 - Togetter



ある日、信楽焼の工房に社長が出社したらとんでもない状況に陥っているタヌキを発見した話「マジで “もうおしまいです” な状況すぎる」 - Togetter



フランスでは高温で道路のアスファルトが溶けて大変なことになっているが日本ではアスファルトに添加剤を入れて酷暑でも溶けないようにしている - Togetter



ドイツには肉まんの皮だけみたいな食べ物があり、日本からの留学生がそれにひき肉を詰めて自家製肉まんにして食べていたらドイツ人たちが困惑し始めた - Togetter



部下からヘッドセットの件で「それって私物ですか？」「私物ですよ」の会話を何度も繰り返し、最後に自腹なのかという質問だと判明→本来の意図を隠して質問しない方がいい - Togetter



キルフェボンって20年くらい前は「コージーコーナーや不二家より一段いいくらいのタルト屋」的な扱いだった気がするけど、最近はなんかえらいお高いことになってるっぽいな→昔のイメージを思い出す人たち - Togetter



「平家の落人の亡霊でダメだった」畑泥棒を捕まえるために落とし穴、無人店舗を狙った泥棒を…警察に頼らず犯人を捕まえたらガチ目に怒られた話 - Togetter



韓国人「ドイツでキムチを漬けようとしたら白菜の品種が違ってうまく漬けられない」日本でのキムチの漬け方をヒントに改善→え？そんな違いがあったの？ - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

Sakana Fugu (GA) をサブスクリプションプランで試してみた | DevelopersIO



がんの相談をAIにする高齢者なぜ？注意点は？専門家に聞く | NHKニュース | 生成AI・人工知能、医療・健康、深掘りコンテンツ



KDDI、メール情報1422万件に漏洩疑い 不正アクセスで - 日本経済新聞



当社メールサービスに対する不正アクセスの発生について | 株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ



当社メールサービスに対する不正アクセスの発生について| ニュースリリース | JCOM株式会社 | J:COM



コミュファ光・ビジネスコミュファのメールサービスに対する不正アクセスの発生について | ニュース一覧｜ctc 中部テレコミュニケーション株式会社



【第一報】当社メールサービスへの不正アクセスの発生について | お知らせ



【重要・至急】不正アクセス発生に関するお詫びと、パスワード変更のお願い：BIGLOBE会員サポート



GitHubへの不正アクセスに関する詳細調査の完了およびセキュリティ対策強化のお知らせ（第四報）｜株式会社マネーフォワード



合計容量1EB超、異なる歴史を持つHDFSをどうつなぐか：LINEヤフーのデータ基盤間連携で直面した課題と設計判断



Luup、京都・鴨川で電動キックボード自動停止 禁止区域でGPS活用 - 日本経済新聞



カーネルの深淵を覗いた男、USBハブを抜いて帰る #VRChat - Qiita



毎月3000円がお得になり停電対策にもなる「auでんち」を申し込んでみた……が - ケータイ Watch



AIがコードを書ける時代だからこそ、Jrエンジニアに「AIを疑う力」を育てた話 - MonotaRO Tech Blog



「日本の10人に1人」KDDIが不正アクセスを受けて最大1422万件のメール・パスワード漏洩の可能性があると発表、様々な反応が集まる - Togetter



AIのモデル崩壊と多様性 - ｼﾞｮｲｼﾞｮｲｼﾞｮｲ



Cloudflare の一時アカウントを使って即座にデプロイできるようになった



【重要】GiGOアプリにおけるアカウント利用停止の一時解除および今後の対応について | GiGOお店情報サイト



台湾の大同電鍋工場を見に行ったら、製造ラインもほっこりだった【老師オグチの家電カンフー】- 家電 Watch



楽天、海外勢に依存しない「衛星通信網」構築へ…スターリンクに対抗・独自の低軌道衛星使い通信サービス : 読売新聞



Claude Codeを使ってたら「私宛ての指示を装った不審なテキストが混入していました」と警告が...実際の被害は無かったが本当だったら恐ろしすぎる - Togetter



【特集】【警告】「回復キー」がないと即終了。BitLockerによるデータ全消失を防ぐ絶対ルール - PC Watch



コードを1行も書かずに自分用アプリが完成。GeminiとGalaxy Z Fold7でVibe Codingを試してみた - ケータイ Watch



【全訳】『それはSomething Awfulからやってきた―有害な荒らし軍団は如何にしてドナルド・トランプを図らずもミームの力で大統領にしたのか』｜虫塚虫蔵



「電話鳴り止まない」AI予約サービス「オートリザーブ」に飲食店困惑 “勝手に”公式マーク表示も 専門家「AIうまく機能していない」｜FNNプライムオンライン



Amazon Bedrock Managed Knowledge Bases で日本語ドキュメントはどこまで解析できるか！？ - Taste of Tech Topics



【重要】「PHOTOHITO」サービス終了のお知らせ - 写真共有サイト:PHOTOHITO



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

VTuberはなぜ「編集」から「配信」中心になったのか？ キズナアイ型の全盛から、月ノ美兎らが切り開いた配信文化へ…技術・コスト・リアルタイム性をめぐる議論が興味深い - Togetter



「私と夫が交際前の、まだ「たまに会ってデュエルするだけ」の関係だったころ、夫は一度全デッキを失った」美しい書き出しからのアニメみたいな展開がすごい - Togetter



ジェダイ向けの超鬼畜仕様な日本初の家庭用スターウォーズゲー【スターウォーズ(ナムコ版)／ファミコン】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





「活動終了理由が未曾有すぎる」VTuberが自分のリスナーをストーカーかつ性的暴行犯だと吹聴、それらが発覚し活動終了に 他のユーザーから気になる投稿も - Togetter







ゼオ・トルゼウス・ラインボルト – taigaai



「小学生の頃、とあるスナイパーに狙われていた時の話」それを解決してくれたH氏くんが暴力性の塊でなんかスゴい - Togetter



「アニメ取引適正化」告知チラシ、「AI風」で批判 公取委当惑 | 毎日新聞



ワンピースカードの店舗大会で優勝したが、勝手に優勝を辞退したことにされた話… 窓口に問い合わせるも、「自分で優勝を辞退したので優勝記念品は送れない」という衝撃の返信 - Togetter



『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』第2弾予告公開 / 2026年8月8日(土) Netflix世界独占配信開始 - YouTube





ゆうきまさみ先生が聞いた「小説の原稿が上がらないのでイラストを先に進めたら、そのイラストのおかげで執筆が捗った」という話、作家のエピソードや体験談がぞくぞく集結 - Togetter







「フールナイト」｜ティザーPV｜2026年Netflix世界独占配信決定 - YouTube





『LIAR GAME』第2クールPV｜TVアニメ毎週月曜24時から放送中！ - YouTube





TVアニメ『いびってこない義母と義姉』番宣CM 30秒 - YouTube





【特報】『映画「宇宙なんちゃら こてつくん」うっかり出てきた宇宙人を探せ！』＜2026年9月11日(金)公開＞ - YouTube





Dappled Forest (まだらな森) を初公開！ | マインクラフト ライブ - 2026 年 5 月 - YouTube





【ソニック35周年】「激アツ」名場面集 | バースデーカウントダウン動画 その5 - YouTube





Nintendo Today! CM スプラトゥーン レイダース公式4コマ漫画「すりみ連合チャカポコ遭難記」連載開始 - YouTube





「ドラゴンボール ゼノバース３」 第１弾PV - YouTube





ディアブロ IV｜「死主覚醒」シーズン｜ゲームプレイトレーラー - YouTube





クラシックソニック、アクセル、アミーゴ参戦決定！ 『ソニックレーシング クロスワールド』最新アップデート情報 - YouTube





『ソニックフロンティア 超・デラックス』ローンチトレーラー｜Nintendo Switch 2で広大な世界を駆け抜けろ - YouTube





ソニック35周年アニバーサリーソング "Speed Is My Life" - YouTube





『Project Motor Racing（プロジェクトモーターレーシング）』「GT Icons Pack」ローンチトレーラー - YouTube





◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

北中米W杯、選手のスパイクがピンクだらけなのはなぜ？(1/3) - CNN.co.jp







◆新商品（衣・食・住）

【並木街珈琲】初の本格「かき氷」がついに登場！夏の新グランドメニュー 7月1日(水)15時より販売開始 | 株式会社ジョイフルのプレスリリース



【ペッパーランチ】「うなぎ茶漬けペッパーライス」、「カルビステーキ＆Spicyカレー焼飯」が7月8日（水）から期間限定で販売 | 株式会社ホットパレットのプレスリリース



『三ツ矢冷やし和梨』 7月7日から期間限定発売

