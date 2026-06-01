2026年06月01日 18時37分 ヘッドライン

2026年6月1日のヘッドラインニュース

©WASTED CHEF PROJECT



劇場アニメ『映画大好きポンポさん』のスタッフが再集結した平尾隆之監督の初のオリジナルアニメーションプロジェクト『WASTED CHEF』の特報映像が公開されました。映像では、肉汁滴るハンバーガーなど観る者の胃袋を掴む「絶品エンターテインメント」としての魅力に加え、不穏な謎を感じさせる世界観も描かれており、本作への期待が高まる内容となっています。



プロジェクト『WASTED CHEF』公式サイト

https://kadokawa-animation.jp/wasted-chef/



『WASTED CHEF』特報｜平尾隆之監督オリジナルアニメーションプロジェクト - YouTube





さらに、「ヤングエース」(KADOKAWA)にてコミカライズの連載が決定。2026年6月4日発売の2026年7月号より連載がスタートし、映画に先駆けて『WASTED CHEF』の物語を楽しめる展開にも注目です。





なお、平尾監督には『映画大好きポンポさん』公開にあわせてインタビューを行ったことがあります。



アニメ映画「映画大好きポンポさん」平尾隆之監督インタビュー、「マイノリティがマジョリティに一矢報いる」作品をいかにマジョリティにも伝わるように作ったか？ - GIGAZINE





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



韓国でGoogleマップがうまく機能しない理由 - GIGAZINE



なぜ会社ではわかりにくい「ビジネス用語」が使われるのか？ - GIGAZINE



現役の海兵隊員が3500年前の「古代ギリシアの鎧」を着て伝説のトロイア戦争を再現、実戦向けの武具であることが実証される - GIGAZINE



運動中は時間の流れがゆっくり感じられるという研究結果 - GIGAZINE



「ポケットモンスター 金・銀」の体験版データがリークされ製品版には登場しなかったポケモンの初期デザインが多数見つかる - GIGAZINE



ビーフパティ4枚でボリューム2.8倍の「ギガビッグマック」が2週間限定で復活したので食べてみた - GIGAZINE



あまりに高精度のテキストを作り出してしまうため「危険すぎる」と問題視された文章生成言語モデルの最新版「GPT-3」公開 - GIGAZINE



ドロドロに溶けたガリウムを1000fpsで撮影した様子が異世界感満載 - GIGAZINE



人には聞こえない音を流してハードディスクを物理的に破壊しブルースクリーンを引き起こす「ブルーノート」 - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）

小4の息子が「パパ、うちはカルマ貯まってないの？」と言ってきたので唖然としていたら、「友だちが夏に、貯まったカルマで海外に行くんだって。学校でみんなに言ってた。いいなー」 - Togetter







◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

世界の至宝を脅かす乾燥に強いカビ 対策が裏目に - 日本経済新聞



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

クロマグロに異例の事態 複数県で漁の停止や制限 漁獲量が増で | NHKニュース | 水産業、水産庁、福井県



世界初 「完全養殖」ウナギ 販売始まる | NHKニュース | 水産業、飲食業、東京都



黄川田子ども相「ちゅうちょなく児相に相談を」阿部氏の暴行事案巡り：朝日新聞



〈辺野古ボート事故〉反基地団体と船長が国交省の聴取を拒否！ 謝罪もなく… 「反対協」代表は「駄目なんですか？」 | デイリー新潮



浦添、全市民11万人超の情報流出恐れ「不審な電話注意を」 役所からパソコン83台窃盗 市が謝罪 沖縄



執念のデータ完全復元 沈没前の新たな動画と家族が受け取った「最後のメッセージ」知床沖観光船沈没事故 - YouTube





コメ 5キロ税込み3692円 前週より値下がり 10か月ぶりの水準に | NHKニュース | コメ、小売業、農業



ドンキのPPIH、ナフサ不足逆手に白黒包装の最安値PB 水500ml40円 - 日本経済新聞



米コストコにガソリン求める顧客が殺到 なぜそれほど安く販売できるのか - CNN.co.jp



イスラエル首相、ガザの70％を支配するよう軍に指示 停戦合意無視 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



イスラエル、紛争下の性暴力ブラックリスト入りに猛反発 国連事務総長と絶交表明 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



ガリバフ氏、「イラン国民の権利が守られない合意は承認しない」と発言 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



ロシア無人機、NATO加盟国ルーマニアの集合住宅に衝突 2人負傷 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



ロシアのドローンが東欧ルーマニアの集合住宅を直撃、2人負傷 EUやNATOが厳しく批判 - BBCニュース



ロシアのドローン、NATO加盟国ルーマニアの集合住宅に直撃 付近のウクライナ港湾を攻撃中 - CNN.co.jp



「OTC類似薬」処方された患者に追加負担求める法律が成立 | NHKニュース | 医療・健康、国会、参議院



「高市首相も病気のつらさを知っているのに」 同じ関節リウマチに苦しむ男性、医療費「負担増」に憤り：東京新聞デジタル



診療報酬の「大幅引き上げ」決定の2日後、お座敷遊びで“祝杯”をあげた「日本医師会の重鎮」 | デイリー新潮



NATOのウクライナ支援司令部に自衛官派遣へ 防衛省 | NHKニュース | 防衛省・自衛隊、NATO、ウクライナ情勢



中国、日本とフィリピンの海洋境界交渉に猛反発「完全に違法かつ無効」 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



「日本は新型軍国主義」に小泉氏反論 アジア各国、日中対立を懸念も：朝日新聞



東海道新幹線､三島―浜松間で豪雨対策 4年で110億円投資 - 日本経済新聞



国会前で約1万人がデモ、反戦訴える 「総理は憲法守れ」コール | 毎日新聞



政府・日銀 11兆円規模の市場介入 4月28日～5月27日 | NHKニュース | 金融、財務省、日本銀行（日銀）



栃木強盗殺人を主導か、海外逃亡した益田和彦容疑者を公開手配…さらに上位の指示役いる可能性も : 読売新聞



ゼレンスキー氏、第2次大戦時の「ポーランド人10万人虐殺」部隊を賛美 両国関係悪化の恐れ 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



国勢調査の回答率8割どまり 綻ぶ「全世帯」統計、ぼやける国の輪郭 - 日本経済新聞



ソフトバンクGの時価総額49兆円、国内首位 トヨタ22年ぶり陥落 - 日本経済新聞



オランダ国籍女性の自転車が、夫のサイクルトレーラーに追突し死亡 京都・福知山｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト



クルド人ヘイトを批判したら中傷、殺害予告が殺到…「たたきやすい人」と「マイノリティ」が標的に選ばれて：東京新聞デジタル



富士山の閉山期に年間１万人が登山、通行禁止でも歯止めかからず…読売新聞など推計 : 読売新聞



採用選考解禁、内定率はや8割 負担増で三菱地所はインターン廃止 - 日本経済新聞



建設業の退職金「40年働いても400万円」 人材呼び込みへ引き上げ検討 - 日本経済新聞



ロンドンの住宅価格急落、増税で外国投資家離れ 価格抑制へ各国規制 - 日本経済新聞



ケネディ・センターからトランプ氏の名前削除命令 米地裁、改称認めず - 日本経済新聞



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

舌打ちしたり「ほんと使えない」って言っていたお局がついに定年退職してやっと平和になると思いきやベテランが急に新人に対して態度が大きくなり...お局って世襲制なの！？ - Togetter



電車内で突然ダッシュし始めた人がいて、その場にいた全員が危ない人かと警戒して身構えたが、座席にあったスマホを手に取り、ドアが閉まる直前に忘れた人に手渡した話 - Togetter



おい待て！何を…『調査』しておる！？「形状的に、これは黒いあいつを調査してるんだろうなあ」→この仕事をしている人からの回答も - Togetter



『ユニットバスがおしっこくさすぎます』おれだってこんなメモ残したくないよ「なんかこういう時、言っていいのになんか言いづらいよなあ」 - Togetter



ベトナム人実習生をファミレスに連れて行ったら、席に着いたままビデオ通話でベトナムの家族と通話を始めた…文化の違いを実感する体験談に様々な意見 - Togetter



電車を降りようとしたときに人とぶつかり、持っていた白杖が線路に落ちたので焦ったが、その瞬間周りの人たちが動いてくれて、見知らぬ人たちの優しさを感じ世の中っていいなと思えた話 - Togetter



コンビニでレジ前のホットスナックを注文したら高齢の店員さんが次のお会計を始めてしまい...商品を貰ってないことを伝えても「割り込まないでちゃんと並んで！」と取り合ってくれなかった - Togetter



タクシー内で財布を拾ったが、中に耳鼻科の診察券が入っていたのでそこに電話をかけ、こちらの電話番号を伝え、運転手に預けておくのでタクシー会社に連絡してもらうようお願い→後味の悪い結末に - Togetter







「あの人は東京大空襲で更地になった場所にいち早く家を建てたけど、本当の土地の持ち主ではない」戦後、自分の土地が知らない人に乗っ取られたという話が続々と集まる - Togetter



寿司屋でランチをしていたら、会計である客が財布を忘れたらしく、身分証も無いということで揉めていたので、見かねて一緒の会計にした - Togetter



11時のお見合いで30分になっても相手が来なかったので、相談所に連絡して帰ったら、仲人から「相手が少し遅刻したぐらいでなんで帰ったんだ！と怒っている」と連絡が→「良かったね」の声相次ぐ - Togetter



妹が彼氏と電話で言い合いになって、おばあちゃんが出してきたカンペが面白い「別れなさいまで言い切ってくれるとは」「大事な孫娘に何してくれとんねん」 - Togetter



祖母が亡くなったが、家にあったはずの高級食器セットや宝石類が全く見つからない… その後近所の人が教えてくれたが、生前、友達?のKさんが自転車で来て、ごっそり荷物持って行ってたとのこと - Togetter



「台風来てくれ！」宮古島貸切観光ガイドが台風上陸を願う理由が死活問題…台風が担う役割に驚き - Togetter



給食で麻婆豆腐が出る度、ごはんの上にかけて食べてたら、「汚くて気持ち悪い」と、クラスメートの女子が登校拒否になりかけたため、校長室で説教された話 - Togetter



教育のいま：最もつらかった大学時代 文科官僚が気づいた「不登校問題」とは | 毎日新聞



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

論理削除をやめて状態をテーブルで分けるDB設計



htmxがめっちゃいい！JavaScriptを書かずにモダンなWebアプリを作る革命



「ローマ字のままAIに投げる」文字入力の仕方が便利で目から鱗…やってみたという人の意見も含めて参考になる 「この発想はなかった」 - Togetter



「Rakuten Linkで着信拒否できない件」を楽天モバイルはどう考えているのか 置き去りにされた基本機能の行方 - ITmedia Mobile



MIXI創業者の笠原健治が、総額18億円規模の株式を正社員・役員など約1,700名へ無償譲渡 | ニュース| 株式会社MIXI



Ollama(Qwen3-VL)×Playwrightで作る完全無料のWeb調査エージェント



ボイロキッチンが「美味しい」理由～再生数中央値1200の謎～【VOICEROID解説】 - ニコニコ動画





ボイロ車載、「平和なガラパゴス」説【VOICEROID解説】 - ニコニコ動画





トライピオ不参加型トライピオ「トライピオGM」の動画 - ニコニコ動画





Spry Foxが15年間ブログを最高の成長ツールにし続ける理由｜WordPress.com成功事例



Google Store を今年夏、東京・表参道にオープン



相互増幅 ― AIに考えを明け渡さないための較正 - Nothing ventured, nothing gained.



【エンジニアの日常】エンジニア達の人生を変えた一冊 Part7 - Findy Tech Blog



なぜアマゾンやテスラは「フル出社」に戻すのか？「テック業界＝在宅勤務向き」という大いなる誤解 | TBS CROSS DIG with Bloomberg



Amazon S3 Tablesでつくるアプリケーションログ分析基盤 - CloudWatch Logsからの移行によるコスト最適化 - - カミナシ エンジニアブログ



ドライブが激変!! iPad miniを車載したらGoogleマップの航空写真が楽しすぎる理由 - ケータイ Watch



AIエージェントを支える次世代データ基盤 - 物理グラフDBを独自開発するための変更管理と安定運用戦略 #LLM - Qiita



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

新人漫画原作者の人が、作画担当がチャッピーと画像生成AIで主人公の容姿デザインを作っていたことが先月発覚したため連載企画を降りた話が話題に - Togetter



これが本場の野球!? ATARI 2600の野球ゲーム5連発！【VOICEROID実況】 - ニコニコ動画





プレステで最もシュールでカオスな奇ゲー【パラノイアスケープ／プレイステーション】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





食の軍師 WhiteCul明 がんこに決めろブロンコビリー！ - ニコニコ動画





妻から「ゴミ(フィギュア)部屋潰して子供部屋にしたいから。全部とは言わんけど、処分してな」と言われ、「ゴミ？」と返すと謝られたが、人の大事にしてる物をゴミ扱いできる感覚が普通にキツい - Togetter



限界オタクの動揺… – taigaai



先輩風 - ニコニコ動画





前の会社の同僚と一緒にコンビニでポケカ買おうとしたら同僚が店員に『ポケモンの名前5体挙げてください』と言われ、いざ自分の番になったら…？ - Togetter



韓国人が「日本のアニメやマンガで韓国人主人公、もしくはそれに類するキャラがいない」と荒れてるが…中国人も一言あっていいと思う話 - Togetter



TVアニメ『 #領民０人スタートの辺境領主様 』PV第2弾 ｜ 7月10日(金)より放送決定！ - YouTube





TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」クライマックスPV - YouTube





【再投稿】『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』本予告｜各配信サービスにて見放題配信開始 - YouTube





『Island of Winds』 ― 「アイスランド幻想譚」トレーラー - YouTube





「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 - チーム紹介トレーラー：日本ユース編 - YouTube





『Kiko's Apple Adventure』- ローンチトレーラー | PS5® & PS4® - YouTube





第8話 エンディングムービー｜TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』 - YouTube





アニメ「グロウアップショウ」キャラクターPV：瑞佳＆桜翔編｜2026年7月放送 - YouTube





アニメ「グロウアップショウ」キャラクターPV：伊万里＆五十鈴編｜2026年7月放送 - YouTube





アニメ「グロウアップショウ」キャラクターPV：葵＆茜編｜2026年7月放送 - YouTube





TVアニメ『弱気MAX令嬢なのに、辣腕婚約者様の賭けに乗ってしまった』PV第1弾｜2026年10月放送開始！ - YouTube





【あかね噺】キャラクターPV：高良木ひかる（CV：高橋李依）｜毎週土曜日 夜11時30分～放送中！ - YouTube





TVアニメ『あかね噺』高良木ひかる「芝浜」落語シーン｜毎週土曜日 夜11時30分～放送中！ - YouTube





TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』ショートアニメ Vol.3 - YouTube





アニメ「グロウアップショウ」キャラクターPV：雫＆スヴェトラーナ編｜2026年7月放送 - YouTube





【体感型アニメの極致】『劇場版モノノ怪』音響制作ドキュメンタリー - YouTube





TVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』メインPV ｜ 2026年7月1日（水）よりTOKYO MX、BSフジほかにてTVアニメ放送開始！ - YouTube





アニメ「グロウアップショウ」キャラクターPV：凛＆麻利亜編｜2026年7月放送 - YouTube





“青ブタ”完結へ―― メモリアルビジュアルムービー【岩見沢寧々Ver.】｜劇場アニメ「青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない」【2026年10月16日(金)公開】 - YouTube





『インフィニティニキ』Ver.2.6「潮汐の果て」アップデート！新ステージ「往昔の緋庭」開放。 - YouTube





【原神】ストーリームービー「虚世の浄火」 - YouTube





シーズン2 エピローグ振り返り「旅立とう、空の彼方へ！」｜ゼンレスゾーンゼロ - YouTube





【原神】ストーリームービー「因果のるつぼ」 - YouTube





【原神】ストーリームービー「光を拒む者」 - YouTube





『鳴潮』Ver.3.4PV丨選ばれなかった夢 - YouTube





スシロー社員（これ指摘したらオタクだってバレるな......）勇者「すみません、”クリーム”だと成人向けイラストレーターの名義と被るので変えたほうがいいと思います」 - Togetter





おじいちゃんのとなりがいい pic.twitter.com/oadeXK0B3g — さくさく (@ssskkksss2019) 2026年5月31日









手話ミク pic.twitter.com/U5kOzgLwhN — tenten (@tentenchan2525) 2026年5月30日





コナンくんと共演してるときの名探偵プリキュアです pic.twitter.com/QciSReSrQx — 上山道郎 (@ueyamamichiro) 2026年6月1日



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

2026年 日本ダービー（GⅠ） | 第93回 | JRA公式 - YouTube





【ジョッキーカメラ】ロブチェン騎乗の松山弘平騎手ジョッキーカメラ映像｜2026年日本ダービー｜JRA公式 - YouTube





【ジョッキーカメラ】ゴーイントゥスカイ騎乗の武豊騎手ジョッキーカメラ映像｜2026年日本ダービー｜JRA公式 - YouTube





【ジョッキーカメラ】リアライズシリウス騎乗の津村明秀騎手ジョッキーカメラ映像｜2026年日本ダービー｜JRA公式 - YouTube





音楽ナタリーが刑務所を出所したばかりのラッパーにインタビュー→そのラッパーは人を金属バットで殴り、車で攫い、指を切り落としていた「ちなみにこれで4年服役」 - Togetter



実父の通夜より嵐のライブを選んだ女性の件、依然賛否両論はあるが、何がキツいかと言えば、ライブ翌日に女性は喪主と会うことでは「参列者に一生言われるんだよ」 - Togetter



定食屋で阿部監督のニュースが流れたときに隣にいたジジィが「年収1億の親父が無職になっちまうんだぞバカ！黙って殴られとけ！」とめちゃくちゃな事を言っていたが考えさせられる - Togetter



実父の通夜より嵐のライブ優先にするという話があったが、自分も親よりライブを選ぶという人には「マジか」ってなる… 自分の趣味の方が家族の通夜より大事というのは、人として信用できない - Togetter



嵐、ファンに感謝の最終公演 「26年半応援してくれてありがとう」：朝日新聞



◆新商品（衣・食・住）

「スコーン 梅にんにく」(6月1日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ



甘辛いヤンニョム×ザクザク食感を楽しむ「セブンプレミアム 世界を食するポテト ヤンニョムチキン風味」が新登場！本場韓国の味を表現したお菓子・おつまみなどもあわせて発売！ | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパンのプレスリリース

