2025年9月1日のヘッドラインニュース

今日、電車乗ってたら、

前にキモオタが二人乗ってきた。



なんか一人がデカイ声で

「貴様は～～～！！だから２ちゃんねるで

馬鹿にされるというのだ～～～！！この～～～！」

ともう片方の首を絞めました。

絞められた方は

「ぐええぇーー！悪霊退散悪霊退散！！」

と十字を切っていた。 https://t.co/Z4Lail5HCh