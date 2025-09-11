2025年9月11日のヘッドラインニュース

2025年09月11日 19時31分 ヘッドライン

NHKが2025年10月1日から新しいネットサービス「NHK ONE」を開始させるのに伴い、YouTubeで公開されてきた「びじゅチューン！」作品の公開が2025年9月30日までに終了することが明らかになりました。



「びじゅチューン！」はアーティストの井上涼さんが、著名な美術作品をテーマにしたオリジナルの歌とアニメを作成する番組。フェルメールの絵画「牛乳を注ぐ女」をモチーフにした「何にでも牛乳を注ぐ女」や菱川師宣の絵画「見返り美人図」をモチーフにした「見返りすぎてほぼドリル」、陣羽織「富士御神火文黒黄羅紗陣羽織」をモチーフにした「噴火する背中」、刀剣「名物・三日月宗近」をモチーフにした「特急三日月宗近」などの作品があります。





びじゅチューン！YouTube上のオフィシャル動画公開終了のおしらせです pic.twitter.com/XwzFR1DUrt — 井上涼 INOUE Ryo (@kitsutsukijanai) 2025年9月10日



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





新型コロナのロックダウンで思春期の青少年の脳が急速に老化したという研究結果 - GIGAZINE



匿名通信システム「Tor」に協力する団体のオフィス兼自宅が警察の家宅捜索を受けて役員が交代を要請 - GIGAZINE



ダイヤモンド製造機が2800万円で購入でき10台買うと5％引き - GIGAZINE



遮光性の高いカーテンを使うと65歳未満のアルツハイマー病リスクが軽減される可能性 - GIGAZINE



屋内から屋外までいろんな遊具で力の限り遊び尽くせる子ども向け施設「プレイヴィル」に1歳児を連れて行ってみた - GIGAZINE



世界一辛い唐辛子使用の激辛スナック菓子を食べた少年が数時間後に死亡、メーカーは「成人向け」と注意喚起 - GIGAZINE



存在そのものがほとんど知られていない歴史ある秘密結社8団体を解説 - GIGAZINE



「大豆食品を食べると男でもおっぱいが膨らむ」という説は本当なのか？ - GIGAZINE



「解凍した肉の再冷凍はNG」など食の安全にまつわる間違い5選 - GIGAZINE



ゲーム内にプロポーズを隠した男性が発売前にフラれ、世界一悲しいイースター・エッグが爆誕 - GIGAZINE



資産50億円以上の「超富裕層」の世界分布状況はこんな感じ - GIGAZINE



両親の離婚は子どもにどのような影響を与えるのか？ - GIGAZINE



「カレーライス自動販売機」を支える農家の舞台裏 - GIGAZINE



首を切り落とされても18カ月間生存した「首なし鶏マイク」、持ち主のひ孫が当時を語る - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）









じいちゃんの使ってた『iPhone5S』ちゅう電話機はそれはそれは美しくてな…「ジョブズが最後に関わったモデル」「このサイズで出して欲しい」 - Togetter [トゥギャッター]



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

小惑星「リュウグウ」の元となった天体に氷が存在した痕跡 日本の探査機「はやぶさ2」が採取のサンプル分析 | NHK | サイエンス



マリフアナでヒトの卵細胞に染色体異常起こる可能性 新研究で判明 - CNN.co.jp



スパコンと顕微鏡で磁石のつながりの強さを測ることに... | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-



意思決定時の「脳全体」の活動示す脳地図の作成に初めて成功 新研究 - CNN.co.jp



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

チャーリー・カーク氏が銃撃され死亡 アメリカのトランプ大統領に近い政治活動家 カーク氏とは | NHK | アメリカ



米保守活動家カーク氏が撃たれ死亡、トランプ氏再選に貢献 容疑者逃走 | ロイター



米国で右派政治活動家が銃撃され死亡 7日には日本でイベントに参加 [トランプ再来]：朝日新聞



米保守活動家・カーク氏が銃撃され死亡 トランプ氏当選に貢献 | 毎日新聞



ポーランド ロシア軍無人機の領空侵犯 残骸見つかる NATO加盟国の対応が焦点 | NHK | NATO



石破首相、戦後80年見解を在任中に発表へ 発信に強いこだわり | 毎日新聞



Charlie Kirk トランプ派「MAGA」のチャーリー・カーク氏が撃たれ死亡…参政党で講演したばかり : 読売新聞



万博協会、無策の果ての海外パビリオン未払い それはガリバー「電通」の撤退から始まった 無策の果て－万博未払い問題㊤ - 産経ニュース



【解説】外交は破綻……イスラエルがカタールでハマス幹部を攻撃 BBC国際編集長 - BBCニュース



「国を右に席巻されたくない」の石破氏去り…自民、再び保守色強化か [石破政権][自由民主党（自民党）]：朝日新聞



JICA「ホームタウン」問題 SNS炎上受け、外務省内で注意喚起 | 毎日新聞



娘を性的虐待し連れ去った男を射殺した父親、殺人罪で起訴 娘を救うための暴力は認められるか 米(1/2) - CNN.co.jp



「今さら騒いでほしいの？」 女川原発の取材で問われ、気づいたこと [宮城県] [東日本大震災]：朝日新聞



ロシア、イスラエルのカタール空爆を「重大な国際法違反」と非難 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



5つのシナリオを前に悩み抜いた石破氏 衆院解散も選択肢「D案」に [自民党総裁選 自由民主党総裁選挙][石破政権][自由民主党（自民党）]：朝日新聞



公共の場でのヌードを条例で禁止か、長年の方針を転換 米バーリントン - CNN.co.jp



【速報】日本がイスラエルのカタール攻撃を強く非難|47NEWS（よんななニュース）



広島 福山 30歳の高校教諭を逮捕 更衣室で盗撮しようとしたか | NHK | 事件



ポーランドが領空侵犯したロシア無人機撃墜…ＮＡＴＯ戦闘機など緊急発進、４空港が一時閉鎖 : 読売新聞



「戦場は総選挙」ロシアがモルドバ「掌握」試み サンドゥ大統領 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



「大義なき解散に怒り」 静岡・伊東市長は失職せず、議長反発 | 毎日新聞



立民 野田代表 新幹事長に衆議院予算委員長の安住淳氏 起用へ | NHK | 国会



ガザ支援船団、2夜連続の攻撃を報告 無人機か 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



ウクライナ難民の女性が列車内で刺され死亡、映像公開で都市犯罪めぐる議論に 米(1/2) - CNN.co.jp



【分析】イスラエルの空爆、ガザ停戦合意を脅かす - CNN.co.jp



ネパール首相が辞任、抗議デモ収まらず議会に放火 - BBCニュース



鹿児島市電（路面電車）が値上げ 来年8月から170→200円に 人件費高騰が続き、さらなる値上げも示唆 | 鹿児島のニュース | 南日本新聞デジタル



外食に出たトランプ氏にデモ隊がやじ「現代のヒトラー！」 写真21枚 国際ニュース：AFPBB News



ウクライナ難民女性殺害事件、「最高刑」求刑へ 米 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



ミツバチの数が減少 巣の高温が女王バチの産卵に影響 | NHK | 農業



いじめ調査委員の3分の2が学校関係者 筑波大付属小が保護者に打診 | 毎日新聞



プーチン氏、ウクライナで飽き足らず「他国侵攻も辞さない構え」 ポーランド大統領 写真9枚 国際ニュース：AFPBB News



「米兵相手の売春を強制」女性100人超、韓国政府を提訴 米軍を告発 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



三菱UFJ銀行 約20年ぶりに個人向け店舗開設へ | NHK | 金融



アングル：飢餓が奪うガザの子供たちの未来、精神と身体に長期的影響 | ロイター



NATO、ポーランド侵入のロシア無人機撃墜 緊急協議を開催 - 日本経済新聞



イスラエルがドーハでハマス幹部を狙い攻撃 カタールは猛反発、トランプ氏も不満表明 - BBCニュース



全ての野党が臨時国会召集を要求 自民総裁選の「政治空白」を批判 [立憲民主党][日本維新の会][国民民主党][れいわ新選組][参政党][自民党総裁選 自由民主党総裁選挙]：朝日新聞



ポーランド、領空侵犯したロシアのドローンを撃墜と発表 - BBCニュース



ウクライナの政府庁舎攻撃に使われたロシアの巡航ミサイル、米国や日本の部品を使用 - CNN.co.jp



郡山 小学校で学校関係者を暴行した疑い 映画監督逮捕｜NHK 福島県のニュース



カタール、イスラエルの攻撃非難 ネタニヤフ首相は「裁かれるべき」 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



米保守系活動家暗殺、一因は「極左勢力」の言説 トランプ氏 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



トランプ氏ら保守派、暗殺されたチャーリー・カーク氏を「殉教者」と称賛 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



袴田巌さん再審：検事総長は名誉を毀損したのか 袴田巌さん再審で破られた「不文律」 | 毎日新聞



「裕福な政治家の子ども」への不満、首相の辞任……ネパールの反汚職抗議はどう展開したのか - BBCニュース



90人超を「奴隷状態」にして強制労働、中国人7人に拘禁20年 南ア 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



ヘンリー王子、チャールズ国王と19か月ぶり面会 和解への一歩か 写真7枚 国際ニュース：AFPBB News



徳島県藍住町:「町長の女遍歴は多数」SNSで投稿、開示請求したら町議会議員だった…藍住町議が辞職 : 読売新聞



化粧品メーカー社長の“パワハラ原因”で新入社員の女性自殺 1億5000万円支払いへ 東京地裁 遺族の思いは | NHK | 東京都



“外国人だから医療費３倍”は「不合理な差別」 外国籍で健康保険に入っていないとして約６７５万円の医療費を請求 支払い免除求め病院を提訴 | MBSニュース



「トランプ氏の盟友」米保守系活動家チャーリー・カーク氏、銃撃され死亡 写真15枚 国際ニュース：AFPBB News



ウクライナ難民女性を殺害した「けだもの」に死刑を トランプ氏 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



フリージャーナリストが「参政党」ワークショップに潜入 警官も出動！ 厳戒態勢の中で語られた内容とは | デイリー新潮



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

複数のZ世代と仕事をして気付いたこと…優秀な層と、学校教育以降の人生を一貫して「客の立場」で経験してきた層の差が激しい？ - Togetter [トゥギャッター]



これまで彼氏の匂わせすら一切なかった姉が「私結婚します」「7年付き合った彼です」と言い出して家族全員びっくり…このタイミングならまさかあの人？ - Togetter [トゥギャッター]



「俺は昔、綿矢りさが嫌いだった」小説読んだら全然面白くなかったのに芥川賞を獲ったから→大人になって「誰に向けて書いたか」に気づいた話 - Togetter [トゥギャッター]



日本人は「冷め切った関係の夫婦」が結構な割合で存在するが、アメリカ人で仲の悪い夫婦は少ないのでみんな何歳になってもラブラブだなと思ってたら、実際は「愛し合ってないなら即離婚」だった - Togetter [トゥギャッター]







渋谷でゴミ拾いボランティアをしていたら『何の役にも立たないし無駄な活動してるね』という辛辣な言葉をもらったが何もしないよりよっぽどマシではないか - Togetter [トゥギャッター]



ある心臓手術で起きた医療訴訟の判決に、医療関係者から「ひどい判決」「司法も訴えた家族もクソ」と批判されているのはなぜ？ 患者に選ぶ権利をどこまで与えて良いものか - Togetter [トゥギャッター]



味の素広報がネガティブキャンペーンに「あえて反論はしない」とコメント→100年近いネガキャン対応史があって面構えが違った - Togetter [トゥギャッター]



今夏の富士山登山者数、御殿場ルートだけ３割以上減少…カギを握るのはトレイルランナー : 読売新聞



バスの運転手がいすゞの公式アカウントに「バスの運転席が暑すぎます。冷房を強化してください」とお願いしていたが本当に深刻な問題のようである - Togetter [トゥギャッター]



猛暑 温暖化 地域の特産品にも影響 四万十川 スジアオノリ 琵琶湖 アユ 高知大学 滋賀県 復活への模索 | NHK | 水産業



クマ駆除の許可を得ていないハンターがヒグマに発砲、ゴルフ場は緊急避難と主張するも判断が難しい - Togetter [トゥギャッター]



奈良南高校に「宮大工」を育成する異色の新学科が誕生 社寺修復技術学ぶ「伝統建築科」 - 産経ニュース



タイミーで「2時間15分前に集合、その間給与なし」と書かれた案件を見て闇を感じた→遠隔地での仕事で無料の送迎がついているというだけの話だった「イベント系だとよくある」 - Togetter [トゥギャッター]



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

フラッシュメモリの会社さん「ドラマでSSDをコーヒーに沈めて証拠を消すシーンがありました。たぶん復元できます」→確実にデータを消す方法が議論される - Togetter [トゥギャッター]



7月に欧州のテクノクラブで“職業がハッカー”だという人と知り合い、自分の携帯の電話番号を見つけ出したら100ドルあげると約束し2ヶ月が経った - Togetter [トゥギャッター]



「違法コピーを堂々と配信する動画に日本人が注意するコメントを付けたら山程怒られた」みたいなことがあるのはなぜなのか…日本もかつてはよくあった - Togetter [トゥギャッター]



高血圧の診療ガイドラインに似た本 ネット通販で販売 誤記載も | NHK | 医療・健康







Gemini でエンジニアの日報を自動生成！スクラムの情報共有が驚くほど楽になる - NTT docomo Business Engineers' Blog



SNS禁止措置を発表してデモが発生したネパールで元首相夫人が自宅に放火され死亡したり財務大臣がパンツ一丁でどつかれたりととんでもないことになっている - Togetter [トゥギャッター]



息子さん、必ず24℃冷房設定になるエアコンのリモコン作ってたわ→「顧客が本当に欲しかった物だ」「エアコンのリモコンは死ぬほどめんどくさいのに凄いな」 - posfie



「学習指導要領」改訂を議論 生成AI対応で学びはどう変わる？ | NHK | 教育



【復旧済】はてなブックマークへの接続ができない・不安定になる障害が発生していました - はてなブックマーク開発ブログ



長年愛用してた時計アプリの「NHKとけい」がサ終すると知りショックを受けている「なんでサ終？」「普通に便利だったんだけど…」 - Togetter [トゥギャッター]



自分のWebサイトをスケルトン仕様にする - Lambdaカクテル



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

【RTA】スーパーマリオブラザーズ 5分24秒68【40周年】 - ニコニコ動画





【AI創作呪文】最強の四字熟語の技を作って遊ぶゲーム！を遊んでいたはずだったんだ【越えてみろ】 - ニコニコ動画















キラメキ☆の大サビのソロ歌唱ターンのフォーメーションは皆さん話題にして頂いてる所ですがその後「見逃さないでいて ずっとついてきて」の箇所でのフォーメーションチェンジを経てV字型に並んでラスサビに入るとこまでアニメ完全再現なのは申し上げておきたい ここが会場で見てて一番ぶわっときた — 渡部チェル(わたなべ ちぇる) (@cher_vOwO) 2025年9月10日











【公式】結城友奈は勇者である｜第一話 乙女の真心 - YouTube





「THE DAY」▶「THE REVO」"継承"ムービー／僕のヒーローアカデミア×ポルノグラフィティ - YouTube





TVアニメ『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～』第1弾PV - YouTube





TVアニメ『破産富豪 The Richest Man in GAME』本PV【10月1日（水）放送開始】 - YouTube





【推しの子】【47都道府県の子】千葉ビジュアルSpecial動画 - YouTube





『ELDEN RING NIGHTREIGN』「深き夜」紹介トレーラー - YouTube





ELDEN RING NIGHTREIGN 「深き夜」紹介トレーラー【2025.9】 - YouTube





【デジモンストーリー タイムストレンジャー】特別公開！体験版冒頭映像 - YouTube





マインクラフト ライブ 公式トレーラー 2025年9月 - YouTube





PlayStation Family™ アプリ | 家族のゲーム体験をもっとシンプルに - YouTube





『紅の錬金術士と白の守護者 ～レスレリアーナのアトリエ～』ゲームプレイ映像「バトル編」 - YouTube





『Destiny 2』 「無法の開拓地」解説映像 - YouTube





マインクラフト × スーパーマン DLC - YouTube





Nintendo Direct 2025.9.12 - YouTube





神絵師になりたい人、もっさり黒髪眼鏡に目の下にクマのある股の毛の濃そうな女だけ描けばＯＫ→性癖を暴露しただけと思いきや「そういう女」の絵が大集合 - Togetter [トゥギャッター]



将棋「王位戦」 藤井聡太七冠が永瀬拓矢九段に勝ち防衛 6連覇 | NHK | 藤井七冠







◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）





私は西鉄ライオンズに在籍したのか？ 米国からの問い合わせ 1963年の「幻」の西鉄外国人左腕を追って【全4回－①】：「おっ！」でつながる地元密着のスポーツ応援メディア 西スポWEB OTTO!



アイドルの暴露情報を投稿するアカウント『DEATHDOL NOTE』創設者の正体が暴露される→本人が自白 - Togetter [トゥギャッター]





お待たせ致しました。

核P-MODEL 4thアルバム 「unZIP」

2025年10月29日(水)発売開始！

全国CD取り扱い店にてお求め頂けます。

詳細は公式サイトNewsをご覧下さい。

皆様のお手元にお届けできる日を楽しみにしております。 — 平沢進・公式サイト (@Hirasawa_Info) 2025年9月11日











DAISOにパチモンソングのCDが売っていたので全曲レビューします→全20曲のレビューを見たみなさん「味わい深すぎる」「すごい聞いてみたくなる」 - Togetter [トゥギャッター]



《2度目の抗がん剤治療を拒否か》石橋貴明が送る過酷な闘病生活 入退院を繰り返して今夏に“治療の方針転換” (1/3)| 女性セブンプラス



SNSによる告発で発覚した広陵問題、加害生徒の一人が被害生徒の親権者ら複数を名誉毀損で告訴したが、加害生徒にとって墓穴を掘る可能性も - Togetter [トゥギャッター]



「日産スタジアム」命名権 現在の契約額の半額以下で更新へ | NHK | 神奈川県



“東大合格者数No.1”あの開成高が競泳メドレーリレーで「インターハイ出場」の衝撃…日本屈指の進学校に「奇跡のカルテット」が集った青春ウラ話 - 競泳 - Number Web - ナンバー





￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

大長編 タローマン 万博大爆発

《特別映像》 大公開！

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿#映画タローマン のさまざまなシーンを

「爆発だッ！タローマン」の音楽にのせた

特別映像を大公開！



なんだこれは！とだれもが驚く

べらぼうな映画体験をぜひ劇場で！… pic.twitter.com/R2USEIJZfr — 映画『大長編 タローマン 万博大爆発』公式 (@eiga_taroman) 2025年9月11日



◆新商品（衣・食・住）

新型軽乗用EV「N-ONE e:」を発売 | Honda 企業情報サイト



秋冬の野菜不足が気になる人にぴったりなファンケルのケール入りポタージュ 2025年9月16日（火） 発売 「ケールのクラムポタージュ」 「トマト＆ケールポタージュ」

