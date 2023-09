屋内から屋外までいろんな遊具で力の限り遊び尽くせる子ども向け施設「プレイヴィル」に1歳児を連れて行ってみた

・関連記事

親の行動の「予測可能性や一貫性」が子どもの健全な脳の発達のカギとなる - GIGAZINE



子どもが探検するのは何かを得るためではなく「探検そのものに価値を見いだしているから」 - GIGAZINE



「平均より長時間ゲームをプレイしている子どもは知能が高くなる」という研究結果 - GIGAZINE



ボードゲームが子どもの数学的スキルを向上させるという研究結果 - GIGAZINE



「才能あるね」はNG、子どもを褒める際は才能ではなく努力を認めるべき - GIGAZINE



自分の子どもを動画に登場させるインフルエンサーについて収入の一部を子どもに分ける法律が成立 - GIGAZINE

2023年09月11日 23時00分00秒 in レビュー, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.