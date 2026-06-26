2026年06月26日 17時00分 試食

脂身＆赤身の牛バラステーキがゴロゴロ入ったバーガーキング「BBQステーキワッパー」試食レビュー、甘辛のBBQソースが肉に合う



バーガーキングの夏限定メニューとして「BBQステーキワッパー」が2026年6月19日に登場しました。バーガーキングの直火焼きビーフパティに「牛バラステーキ」を重ねて特製BBQスパイスソースで仕上げたボリューム満点のバーガーに仕上がっているとのこと。ビーフパティ2枚の「ダブルBBQステーキワッパー」とチーズ入りの「チーズBBQステーキワッパー」も同時に登場したので3種類とも食べて味を確かめてみました。



夏限定の「BBQステーキワッパー」新発売！直火焼きビーフに牛バラステーキを豪快に重ね、10種スパイスが香るコク深い「特製BBQスパイスソース」で仕上げたボリューム満点の新作登場！

https://www.burgerking.co.jp/event/detail/95



バーガーキングに到着。





BBQステーキワッパー3種をアピールする垂れ幕が掲げられています。





バーガーを注文して持ち帰ってきました。





今回は「BBQステーキワッパー」「ダブルBBQステーキワッパー」「チーズBBQステーキワッパー」を2個ずつ注文して持ち帰ってきました。





これがBBQステーキワッパーです。ビーフパティに茶色い特製BBQスパイスソースが塗られているのが見えます。





ビーフパティの上には「牛バラステーキ」「オニオン」「トマト」「レタス」が重なっています。ソースは白いマヨソースと茶色い特製BBQスパイスソースの2種類が使われています。





牛バラステーキは細かくカットされた状態で入っています。アメリカ産の牛バラステーキを直火で焼き色が付くまで焼き、真空加熱調理とオーブン焼成を組み合わせて肉のうま味を閉じ込めているとのこと。





牛バラステーキは「柔らかい脂身」と「肉のうま味が染み出す赤身」が混在していて、噛むたびに食感が変化するのが面白いポイント。特製BBQスパイスソースは甘いBBQソースにコショウなど香辛料が合わさっていて、舌がピリピリするスパイシーかつ甘辛い味付けです。試食した編集部員は「ステーキのこんがり焦げた部分が香ばしくて良い」とか「脂身と赤身が混在していて焼肉のカルビみたいな雰囲気がある」などと感想を述べていました。





ダブルBBQステーキワッパーはこんな感じ。





基本的な構成はBBQステーキワッパーと同じで、ビーフパティが2枚に増えています。





バーガーキングのビーフパティ2枚入りバーガーは「直火焼きビーフパティの味が強くて他の具材の味がよく分からない」という状態になりがちですが、ダブルBBQステーキワッパーは牛バラステーキの食感が特徴的で、2枚のビーフパティに負けずに存在感を主張してきます。





最後にチーズBBQステーキワッパーを食べてみます。





基本的な構成はBBQステーキワッパーと同一でチェダーチーズが2枚追加されています。





特製BBQスパイスソースの味がかなり目立っていて、チェダーチーズの味は後ろに隠れています。チーズの味は「探せば見つかる。ペッパーの辛さを和らげてくれているかな？」といった程度でした。





単品価格はBBQステーキワッパーが税込1190円、ダブルBBQステーキワッパーが税込1590円、チーズBBQステーキワッパーが税込1290円です。

