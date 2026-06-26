2026年06月26日 11時22分 AI

OpenAI社員がAIエージェントをどれだけ使っているのかが丸わかりなレポートが公開される、非エンジニアもCodexをバリバリ活用



OpenAIはChatGPTと並ぶ主要製品としてAIエージェントの「Codex」を提供しています。Codexはもともとプログラムの開発に特化したエージェントとしてリリースされていましたが、PCの自動操作機能や非開発者向けの業務改善機能が追加されたことで開発者以外の職種でも役立つようになりました。そんなCodexについて、OpenAI社員、組織ユーザー、個人ユーザーに分類した利用実態のレポートが2026年6月25日に公開されました。



How agents are transforming work | OpenAI

https://openai.com/index/how-agents-are-transforming-work/



OpenAI製品のユーザーのうち、Codexを使用しているユーザーの割合を示したグラフが以下。OpenAI社員(OpenAI)は97.9％、組織ユーザー(Organizations)は17.3％、個人ユーザー(Individuals)は0.7％がCodexを使っています。





以下のグラフは出力トークンに占めるCodex由来のトークンの割合を示しています。OpenAI社員による出力トークンの99.8％はCodex由来のものです。





2025年8月を基準にCodexによる出力の増加率を示したグラフ。対象を開発者に限るとOpenAI社内では2026年6月時点で4倍に増加。個人ユーザーでは61倍、組織ユーザーでは85倍に増加しています。





非開発者の場合、OpenAI社内では12倍、個人ユーザーでは137倍、組織ユーザーでは189倍に増加しています。





OpenAI社員を部門ごとに分類して出力トークンにおけるCodexの割合の推移を示すとこんな感じ。エンジニアリング部門(濃い青)は99％、財務部門(水色)は91％、採用部門(オレンジ)は89％、法務部門(緑)は88％がCodexを使用しています。エンジニアリング部門では2025年8月以前からCodexによる出力が徐々に増えてきましたが、他の部門では2026年以降の伸びが顕著です。





2025年11月を基準として出力トークン数の増加率を見ると、研究部門(水色)が53倍で最も大きく、カスタマーサポート部門(オレンジ)では32倍、エンジニアリング部門(濃い青)では26倍、法務部門(緑)では12倍に増加しています。





職種ごとに「どんな業務にCodexを使っているか」をまとめた表が以下。財務部門では31％がコーディング、34％が知識労働に使われています。製品部門やマーケティング部門では25％コーディング、51％が知識労働に使われています。エンジニアリング部門以外でもCodexをコーディング用途に使っているのが特徴的です。





「人間にとって長時間かかるタスク」をCodexに任せる割合が増加しているのも特徴です。Codexユーザーのうち「人間にとって30分以上かかるタスクを依頼したユーザー」は80.6％、「人間にとって1時間以上かかるタスクを依頼したユーザー」は70.2％、「人間にとって4時間以上かかるタスクを依頼したユーザー」は42.4％、「人間にとって8時間以上かかるタスクを依頼したユーザー」は25.6％でした。





OpenAIは「2025年8月時点ではOpenAIの従業員によるCodex利用は1人当たりのトークン使用量の10％でした。しかし、今では法務や採用といった非エンジニアリング系の部署を含めて全部署でCodexが主要な業務ツールとして活用されています。この傾向はエージェントツールの機能拡張およびアクセシビリティ向上を踏まえると、将来の働き方の姿を反映していると我々は考えています」とコメントしています。

