2026年06月03日 13時27分 AI

Codexに「プログラマー以外にも役立つ業務改善プラグイン」が追加される、Codexの週間アクティブユーザーは500万人超え



OpenAIが開発するAIコーディングパートナーであるCodexの週間アクティブユーザー数が500万人を超えたことが明らかにありました。そんなCodexに、「プログラマー以外にも役立つ業務改善プラグイン」が追加されています。



Codex is becoming a productivity tool for everyone | OpenAI

https://openai.com/index/codex-for-knowledge-work/





Codex now has more than 5M weekly active users.



But the bigger story is what people are using it for: not just writing code, but getting more work done across research, analysis, content, and operations.



Our new report on how Codex is becoming a productivity tool for knowledge… pic.twitter.com/zxCZKQRrgR — OpenAI Newsroom (@OpenAINewsroom) June 2, 2026



2026年2月にCodexのデスクトップアプリがリリースされて以来、週間アクティブユーザー数は6倍以上に増加し、500万人を超えたことをOpenAIが明かしました。





OpenAIによると、Codexはあらゆる職種の人々が業務を自動化し、作業効率を高め、現代の知識労働におけるボトルネックを解消するのに役立っています。依然として開発者が最大のユーザー層ですが、知識労働者もユーザーの約20％を占めるようになり、その増加率は開発者と比べて3倍以上だそうです。



知識労働者は主にCodexを使用してレポート・スプレッドシート・プレゼンテーション・契約書・その他の業務成果物を作成しています。また、研究・データ分析・ワークフローの自動化・エンジニアのサポートが必要だった軽量ツールの構築にもCodexがますます活用されているとのこと。



知識労働者の業務の中で最もCodexの利用が増えているのは、データ分析・調査・知識成果物の作成などです。ユーザーはCodex上で複数のタスクを並行して実行するケースが増えており、データの調査・資料の作成・ワークフローの自動化を同時に行うことができます。このような処理速度の向上は、AIが仕事におよぼす長期的な影響を大きく変える可能性があるとOpenAIは指摘。「Codexは人々がより意欲的なプロジェクトに取り組むことを支援し、業務範囲の拡大やキャリアアップの加速につながる可能性を秘めている」と説明しました。



そんなCodexユーザー向けに、OpenAIは「役割や利用ツールに合わせてCodexを拡張できるプラグイン」「Sitesで成果物を調整できるアノテーション機能」「URLでワークスペース内に共有できるインタラクティブなウェブサイトやアプリを作成する機能」のプレビューを提供すると発表しました。



Codex for every role, tool, and workflow | OpenAI

https://openai.com/index/codex-for-every-role-tool-workflow/





Role-specific plugins in Codex are built around the work teams actually do.



Plugins for Data Analytics, Creative Production, and Product Design give Codex the tools and context to create reports, creative directions, and prototypes.



Built and used by OpenAI teams. pic.twitter.com/U0c3qfWJxK — OpenAI Developers (@OpenAIDevs) June 2, 2026



・役割や利用ツールに合わせてCodexを拡張できるプラグイン

各プラグインには、その業務に必要なアプリ・スキル・指示・ワークフローがまとめられています。



例えばデータ分析プラグインでは、アナリストやビジネスチームがデータを活用して問いに答えるのを支援します。Snowflake、Databricks Genie、Hex、Tableauなどのツールを使用して、製品データやビジネスデータを探索し、主要指標が変化した理由を説明したり、レポートやダッシュボードを作成したりすることが可能です。



クリエイティブ制作プラグインでは、マーケティングチームやクリエイティブチームがブリーフをレビュー用の成果物へと形にするのを支援します。Figma、Canva、Shutterstock、Picsart、Falなどのツールを使って、キャンペーンボードを作成したり、ディスプレイ広告のバリエーションを作成・改善したり、商品のライフスタイル写真やECサイトですぐに使える画像セットを制作したりすることが可能です。



営業プラグインは、営業チームが顧客情報を活用して商談を前進させることを支援します。Salesforce、HubSpot、Slack、Outreach、Clay、Rox、Activelyなどのツールを使い、優先度の高いアカウントや重要なシグナルを特定し、顧客会議の準備、フォローアップ、顧客情報の更新、クロージング計画の作成、リスクのある商談の見直しなどを実行してくれます。



プロダクトデザインプラグインは、初期アイデアをチームでレビューできるプロトタイプへと形にするために設計されたもの。チームはプロダクトの方向性を検討し、ユーザーフローを検証し、実際のURLを基にプロトタイプを作成したり、静的なスクリーンショットをインタラクティブな体験へ変換したりすることが可能。作業内容はFigmaやCanvaなどのツールへ引き継ぐこともできます。



上場株式投資プラグインは、投資家が市場や企業に関する情報を理解するのに役立つというもの。Moody’s、Daloopa、Datasite、FactSet、LSEG、S＆P、PitchBook、Hebbiaの情報を活用し、決算情報の確認・企業比較・シグナルの追跡・投資仮説を裏付ける材料が増えているかどうかの評価を行ってくれます。



投資銀行業務プラグインは、リサーチやデューデリジェンスの結果をクライアント向け資料へとまとめるのを支援します。信頼できるデータを活用して、ピッチ資料の作成、類似企業・類似取引の分析、デューデリジェンスの結果を提案内容へ反映することが可能です。



Codex向けのプラグインは以下からインストールできます。



Plugins in Codex | OpenAI Help Center

https://help.openai.com/ja-jp/articles/20001256-plugins-in-codex





・URLでワークスペース内に共有できるインタラクティブなウェブサイトやアプリを作成する機能

Sitesで成果物を調整できるアノテーション機能は、Codexでインタラクティブなホスト型ウェブサイトやアプリを作成し、共有できるというもの。BusinessおよびEnterpriseユーザー向けのプレビュー版として提供されます。



記事作成時点でSitesはURLを通じてワークスペース内の誰とでも共有できます。しかし、チームは1か所で作業内容を確認し、意見を出し合いながら進捗を追跡し、意思決定を進める必要があります。新しいSitesで成果物を調整できるアノテーション機能では、Codexに依頼すると「アカウントに関連する製品アップデート、未解決事項、利用傾向、次のステップをまとめたインタラクティブなウェブページ」を生成可能。他にも、財務モデルを基にシナリオプランナーを作成したり、ローンチ関連資料を最新のメッセージング・マイルストーン・担当者・意思決定事項をチームで共有できる情報ハブへ変換するよう依頼したりすることもできます。



チームはひとつのツールやファイルの制約に業務を合わせるのではなく、業務に合わせたSitesを作成できるようになるわけです。Sitesは単なる静的なページではなく、大規模プロジェクトの進捗管理を支援したり、カスタマーサービス担当者向けのガイドとして活用したり、チームのクリエイティブブリーフを集約する場所として利用したりすることもできます。





・Sitesで成果物を調整できるアノテーション機能

Sitesはただ生成して終わりではなく、Codexに依頼してカスタムすることができます。例えば「フォントの変更」「重要箇所の抽出および根拠の確認」「グラフのラベル変更」といった操作をCodexに実行させられます。Codexは選択した箇所に絞って修正を行うため、最初からやり直したり、すでに満足している部分まで修正したりすることなく成果物を改善することが可能。アノテーションにより、判断やフィードバック、改善を重ねる初稿以降の工程でもCodexをより効果的に活用できます。

