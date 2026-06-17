Claude Opus 4.7超えの中華モデル「GLM-5.2」が正式発表される、一部テストではClaude Fable 5を上回りオープンモデルとして誰でもダウンロード可能に
中国のAI企業であるZ.aiがAIモデル「GLM-5.2」を日本時間の2026年6月17日に正式発表しました。GLM-5.2は各種ベンチマークでClaude Opus 4.7を上回るスコアを記録しており、人間によるブラインドテストではClaude Fable 5を上回った例もあります。
GLM-5.2: Built for Long-Horizon Tasks
https://z.ai/blog/glm-5.2
GLM-5.2の情報は、2026年6月13日に「Claude Fable 5」と「Claude Mythos 5」のサービスが停止した際に一部が発表されていました。最初の発表時点では「強力なコーディング機能を備え、100万トークンの入力に対応し、長期的なタスクの継続実行が可能」ということがだけが明らかになっていましたが、今回の正式発表によって性能の詳細が明らかになりました。
Claude Fableのサービス停止を受けて中国企業が最先端モデル「GLM-5.2」を急遽発表、2026年6月中に無料公開へ - GIGAZINE
GLM-5.2はパラメーター数7530億の大型モデルで、100万トークンの入力に対応しています。「GLM-5.2」「GLM-5.1」「Claude Opus 4.8」「GPT-5.5」「Gemini 3.1 Pro」の各種ベンチマーク結果が以下。GLM-5.2は複数のテストでGPT-5.5を上回り、Claude Opus 4.8に迫るスコアを記録しています。
GLM-5.2は長時間におよぶタスクの実行性能の高さを特徴としています。以下のグラフは「GLM-5.2」「Claude Opus 4.8」「Claude Opus 4.7」「GPT-5.5」「Gemini 3.1 Pro」で長時間におよぶタスクの実行性能を比較したもので、GLM-5.2がClaude Opus 4.7やGPT-5.5を上回りました。
以下のグラフはコーディングエージェントとしての性能を示したもので、横軸が出力トークン数、縦軸が性能です。GLM-5.2(青)の長大なタスクにおける性能の高さが分かります。
GLM-5.2は「AIの名前を伏せた状態で人間に性能を評価させる」という形式のテストでも高く評価されています。Arena(旧称：LMArena)のコーディング性能テストではClaude Opus 4.7やClaude Opus 4.8を上回って世界2位の性能と評価されました。
また、Design Arenaのコーディング性能テストではClaude Fable 5にも勝利して世界1位となっています。
GLM-5.2はZ.aiのチャットAIサービスで利用可能なほか、「ZCode」「Claude Code」「OpenCode」といったコーディングエージェントでも利用できます。また、以下のリンク先でMIT Licenseのオープンモデルとしても配布されています。
zai-org/GLM-5.2 · Hugging Face
https://huggingface.co/zai-org/GLM-5.2
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in AI, Posted by log1o_hf
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