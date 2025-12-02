2025年12月02日 11時34分 AI

「DeepSeek-V3.2」が登場、GPT-5やGemini 3と同等性能でモデルを無料公開するオープンモデル



中国のAI開発企業であるDeepSeekが推論モデル「DeepSeek-V3.2」と「DeepSeek-V3.2-Speciale」を2025年12月1日に公開しました。両モデルはモデルデータが公開されているオープンモデルでありながらGPT-5やGemini 3と同等のベンチマークスコアを記録しています。



deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 · Hugging Face

https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2



deepseek-ai/DeepSeek-V3.2-Speciale · Hugging Face

https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2-Speciale



DeepSeek-V3.2は2025年に公開された実験的モデル「DeepSeek-V3.2-Exp」の正式リリース版で、GPT-5と同等性能のモデルとして位置付けられています。また、DeepSeek-V3.2-Specialeは計算能力を強化したモデルで、数学オリンピックや情報オリンピックでは金メダルを獲得できるほどの性能を有しています。



「GPT-5 High」「Gemini 3.0 Pro」「Kimi-K2 Thinking」「DeepSeek-V3.2」「DeepSeek-V3.2-Speciale」の各種ベンチマークスコアを並べた表が以下。DeepSeek-V3.2はGPT-5 Highと同等のスコアを記録しており、DeepSeek-V3.2-SpecialeはGPT-5 Highのスコアを上回っています。DeepSeek-V3.2-Specialeは多くのテストでGemini 3.0 Proのスコアも上回りました。





DeepSeek-V3.2はツールを用いたエージェントタスクも実行可能です。エージェントタスクではKimi-K2 ThinkingやMiniMax M2といったオープンモデルを上回り、GPT-5 HighやGemini 3.0 Proに近いスコアを示しました。





DeepSeek-V3.2は計算効率が高いことも特徴としています。以下のグラフは処理するトークンの増加とコストの関係を示したもので、DeepSeek-V3.1-Terminus(青)では処理トークン数が増加するとコストも増大していましたが、DeepSeek-V3.2(オレンジ)ではコストの増加を抑えられていることが分かります。





DeepSeek-V3.2とDeepSeek-V3.2-SpecialeのモデルデータはHugging Faceで公開されています。また、API経由での利用も可能です。

