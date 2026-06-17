2026年06月17日 12時35分 ハードウェア

「小売向けSSD市場はほぼ消滅した」と世界最大のSSDコントローラメーカーの幹部が語る



SSDコントローラーメーカーであるSilicon Motionのバイスプレジデントを務めるネルソン・ドゥアン氏が「2026年前半に小売SSD市場がほぼ消滅した」と述べたと、ハードウェア関連ニュースサイトのTom's Hardwareが報じています。この背景にはメモリメーカーがAI分野向けの出荷を優先し、消費者向けSSDの価格がここ数四半期で大きく上昇したことがあります。



'The retail SSD market has almost disappeared,' says Silicon Motion exec — PC OEMs are buying third-party drives as direct NAND supply dries up | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/pc-components/ssds/the-retail-ssd-market-has-almost-disappeared-says-silicon-motion-exec-pc-oems-are-buying-third-party-drives-as-direct-nand-supply-dries-up



“The retail SSD market has almost disappeared.” | The Verge

https://www.theverge.com/tech/951185/the-retail-ssd-market-has-almost-disappeared



近年のSSD市場ではAIブームの影響などで歴史的な価格高騰が起きており、大容量NVMe SSDの重量当たりの価格に至っては金に匹敵しているという報道もあります。



AIブームによってSSD価格が急騰して重量当たりの価格が「金」に匹敵するレベルに - GIGAZINE





ドゥアン氏はTom's Hardwareのインタビューで「小売向けSSD市場はほぼ消滅した」と述べています。ただし、これはSSDそのものの需要が消えたという意味ではなく、Silicon Motionがモジュールメーカーへ販売するSSDコントローラーの行き先を小売向け製品からOEM向け製品へ大きく移したことを意味しています。



Silicon MotionがOEM向け製品へ移行していった理由は、NANDベンダーがクライアントPCや消費者向け市場への割り当てを減らし、供給の多くをデータセンター向け製品に振り向けたため、PCメーカーがNANDベンダーから十分なNANDやSSDを直接確保できなくなったことに起因するとドゥアン氏は説明しました。





AcerやASUS、Dell、HPなどのPCメーカーはSSDモジュールメーカーから完成品のSSDを調達する動きを強めています。従来、こうしたモジュールメーカーは高性能品や冷却機構を備えたアフターマーケット向け製品を多く手がけていましたが、現在はPCメーカー向け供給の比重が増しています。



ドゥアン氏は、2025年後半から今年にかけて状況が変わり、OEM需要が大きく強まったと説明しています。このため、モジュールメーカーの生産分の相当部分がPCメーカーに直接供給され、Silicon Motionが販売したSSDコントローラーの多くも最終的にはOEMのPCに搭載されるようになっているとのこと。





NANDフラッシュ供給が消費者向けからAIデータセンター向けへ移ったことで、市場全体には構造的な変化が生じています。一部企業には厳しい環境となる一方で、Silicon Motionのような独立系SSDコントローラー開発企業にとってはサーバー向けドライブ需要の増加もあり、総じて追い風になっている模様です。

