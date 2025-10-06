2025年10月06日 12時59分 ハードウェア

「SSDやメモリの価格が上昇し10年間は供給不足が続く」という市場予測、安い内に買っておくべき



世界中でAIデータセンターの建設計画が立ち上がる中、SSDやメモリ(DRAM)の需要も急激に上昇しています。これに伴い、「SSDやメモリの価格が上昇し、供給不足が10年続く」という市場予測も現れています。



記事作成時点では高速かつ大容量なSSDでも比較的安価な価格で入手可能です。例えば、国産フラッシュメモリを採用したキオクシアのPCIe 4.0対応SSD「EXCERIA PLUS G3」の場合、2TBモデルでも2万円を切る価格で販売されており、セールを狙えば1万7000円を切る非常に安い値段で入手可能です。



また、メモリもかなり安くなっていて、「DDR5-5600規格で16GB×2枚組(合計32GB)」というスペックでもセールを活用すれば9000円以下で入手できます。



しかし、AIデータセンターの建設が世界各地で進む中、SSDやメモリの需要が急増し、値段が上昇しつつあります。例えば、OpenAIは2025年10月1日にSamsungおよびSKグループと協力関係を結び、月間最大90万枚のDRAMウェハの供給を受けるという大型契約を発表しました。



SSDの根幹を成すNANDチップも需要が急増しています。海外メディアのTom's Hardwareによると、Samsungの次世代V9 NANDは発売前から予約でほぼ埋まっているとのこと。また、MicronのHBMは2026年までの生産数のほぼすべてが予約で埋まっているそうです。



HBMは主にAIチップなどに採用されているため、一般消費者に対する影響は少ないように思えます。しかし、実際は「半導体製造工場の生産能力がHBMの製造に費やされ、一般消費者が必要としているDRAMなどの製造ラインが圧迫される」という問題が存在しています。すでにRaspberry Piはメモリの供給不足を原因に「Raspberry Pi Compute Module 5(CM5)」や「Raspberry Pi 500」といった製品の値上げを発表しています。



NANDコントローラーの開発企業であるPhison ElectronicsのCEOを務めるPua Khein-Seng氏は「NANDは2026年に深刻な供給不足に直面するでしょう。今後10年間は供給がひっ迫するでしょう」と述べ、長期間に及ぶ供給不足の可能性を指摘しています。

