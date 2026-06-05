2026年06月05日 22時00分 レビュー

無料でiPhone・iPadから直接YouTubeの動画をダウンロードして保存できる「SW-DLT」、YouTubeアプリから数タップでダウンロード可能



「SW-DLT」は、iPhoneやiPad上で動画・音声・画像などを保存するためのショートカットツールです。ターミナルアプリ「a-Shell」のインストールが前提となるものの、GitHubで公開されているショートカットをインストールするだけで導入可能とのことなので実際に試してみました。



GitHub - net00-1/SW-DLT: SW-DLT: a front end iOS Shortcut for yt-dlp & gallery-dl. · GitHub

https://github.com/net00-1/SW-DLT



SW-DLTを使用するにはiPhoneやiPadにターミナルアプリ「a-Shell」をインストールしておく必要があります。a-Shellのインストール方法については以下の記事で解説しています。



無料でiPhone・iPad内で動くターミナルアプリ「a-Shell」を使ってみた、Pythonやyt-dlpなどのCLIツールを実行できてショートカット連携も可能 - GIGAZINE





a-Shellのインストールが完了したら、SW-DLTのリリースのページを開き、「DOWNLOAD LINK:」の後ろにあるURLをタップ。





「開く」をタップしてショートカットアプリで開きます。





「ショートカットを追加」をタップ。





こんな感じで「SW-DLT」が追加されていれば準備完了です。





YouTubeを開き、ダウンロードしたい動画の共有ボタンをタップ。





「その他」をタップします。





「SW-DLT」をタップ。





a-Shellへのアクセス権を要求されるので「許可」をタップします。





通知についても「許可」をタップしました。





youtube.comへのアクセス権を求められます。「常に許可」をタップ。





何をダウンロードするかを選択可能。今回はムービーをそのままダウンロードしたかったので、一番上の「Download Video」をタップしました。





ムービーの品質を選択できます。「Default」をタップ。





a-ShellへYouTubeの項目を共有する許可を求められます。「常に許可」をタップ。





これでダウンロードできるはずですが、今回はなぜかYouTubeアプリが開き「この動画は再生できません」と表示されて止まってしまいました。





ショートカットアプリに戻り、「SW-DLT」を手動で起動します。





「ダウンロードを再開しますか？」と聞かれるので「Accept」をタップ。





ムービーをダウンロードできました。タイトルの右にある下矢印をタップします。





あとは好きな場所に保存すればOKというわけです。





今回はa-Shellアプリを使用しましたが、SW-DLTはa-Shell miniアプリでも動作可能とのこと。なお、SW-DLTは「自分が所有しているなど明示的にダウンロードの権利があるコンテンツのダウンロードに使用するためのツール」と明記されています。