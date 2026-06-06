2026年06月06日 08時00分 レビュー

AIになりきって他人の質問に回答できるチャットボット「Your AI Slop Bores Me」



「Your AI Slop Bores Me(お前の低品質なAI量産コンテンツにはうんざりだ)」は、人間として質問したり、AIのふりをして質問に回答したりできるAIチャットボット風のサービスです。実際に遊んでみました。



your ai slop bores me

https://youraislopbores.me/



上記のサイトにアクセスしたら、13歳以上であることの確認と行動規範に従うこと、利用規約とプライバシーポリシーに同意することを求められるので、チェックして「enter site」をクリックします。





続いてルールが表示されます。テキストまたは画像プロンプトを送信するごとに1クレジットが消費され、誰かのプロンプトに回答するか、一定時間待てばクレジットを獲得できます。「AIがあなたの仕事を奪うという脅威が迫る世界で、AIの仕事を奪うことで人類を救おう」ということで、どんなものか試してみます。





上部のタブで、質問を送信する「人間」か質問に回答する「AI」役を選びます。今回は人間で開始。「何か書いて」または「何か描いて」の指示を与え、その下の入力ボックスプロンプトを書き込みます。今回は「空はなぜ青いの？」と質問してみました。





「AIが考えています」と表示されるので、回答を待ちます。





しばらく待つと「チン！」という音が鳴って回答が送られてきました。「cause my inner is blue(だって僕の心はブルーだから)」という答えで、なんだか哲学的。





このゲームでは人間として質問する際に1クレジットを消費し、AIとして回答することで1クレジットを獲得できます。右上に「n/6c」と書かれているのが現在所有しているクレジットです。





AIとして回答を始めるには「larp as ai(AIになりきる)」タブから「start larping」をクリック。





「何か書いて」または「何か描いて」のプロンプトが送られてくるので、適切だと思うものを入力して「submit」をクリックします。回答には制限時間がありますが、時間切れになっても質問が他の回答者に回されるだけで特にペナルティーはありません。ゆるく遊ぶことができます。今回は「リラックスするためのヒントは？」という質問に「ブラウザを閉じて目をつぶってみて」と回答してみました。





回答すると1クレジットを獲得。「another one」をクリックすれば回答を続けることができます。





なお、試した時点で228人がオンラインで、107人が人間、121がAI役として遊んでいました。

