2026年07月07日 06時00分 レビュー

動画ダウンローダー「yt-dlp」のインストール手順まとめ、wingetコマンドでサクッとインストール可能



「yt-dlp」はYouTubeなどの動画配信サイトからコンテンツをダウンロードできるコマンドラインツールです。Microsoft公式パッケージ管理ツールの「WinGet」を使うとコマンド一発でインストールできるので、インストール手順を改めてまとめておきます。



GitHub - yt-dlp/yt-dlp: A feature-rich command-line audio/video downloader · GitHub

https://github.com/yt-dlp/yt-dlp



Installation · yt-dlp/yt-dlp Wiki · GitHub

https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/wiki/Installation



・目次

◆1：yt-dlpとは？

◆2：WinGetでyt-dlpをインストールする手順



◆1：yt-dlpとは？

yt-dlpは簡単なコマンドで各種動画配信サイトの動画をダウンロードできるコマンドラインツールです。単純に動画をダウンロードするだけでなく「チャンネル全体の動画をダウンロード」「動画内の一部分を指定してダウンロード」「ファイル名を指定してダウンロード」など多様な操作に対応。yt-dlpの基本的な操作手順や設定ファイルの書き方は以下の記事にまとめています。



YouTubeやニコニコ動画などのムービーを最高画質・高音質でダウンロード可能な「yt-dlp」の使い方まとめ、年齢制限ムービーも一発ダウンロード可能 - GIGAZINE





◆2：WinGetでyt-dlpをインストールする手順

上記の記事では「yt-dlpやffmpegの実行ファイルをユーザーフォルダ直下に配置する」というインストール手順を解説していましたが、この方法には「コマンドプロンプトでは実行できるけどPowerShellでは実行できない」「環境変数を手動で設定する必要がある」という問題があります。Microsoft公式パッケージ管理ツールの「WinGet」を用いてインストールすれば実行ファイルのダウンロードから環境変数の設定まで一気に終えることが可能。2022年の記事公開当時はWinGetの将来性に不安があったので手動インストールを選択していましたが、記事作成時点では安定的に利用できるようになっているので、WinGetを用いてインストールすることを推奨します。



Windowsでyt-dlpのフル機能を動作させるには動画形式の変換や高画質動画のダウンロード(動画と音声の結合)などを実行するために「FFmpeg」が必要なほか、YouTubeの動画をダウンロードするためのJavaScriptランタイムも必要です。yt-dlpは複数のJavaScriptランタイムをサポートしていますが、今回は推奨されている「Deno」をインストールします。



FFmpegとDenoはyt-dlpの依存ソフトウェアとして登録されているので、以下のコマンドを実行するだけで3つともインストール可能です。



winget install yt-dlp



具体的なインストール手順は次の通り。まずスタートメニューで「ターミナル」を検索して実行します。





ターミナルに「winget install yt-dlp」と入力してEnter。





Deno、FFmpeg、yt-dlpの順にインストールされました。いったん右上の×ボタンをクリックしてターミナルを閉じます。





あとは以下のコマンドで動画をダウンロードできます。



yt-dlp "動画のURL"



yt-dlpの詳しい使い方は以下の記事にまとめています。



YouTubeやニコニコ動画などのムービーを最高画質・高音質でダウンロード可能な「yt-dlp」の使い方まとめ、年齢制限ムービーも一発ダウンロード可能 - GIGAZINE

