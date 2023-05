無料でYouTube・ニコニコ動画・Twitter・Instagramなどの動画を一発でダウンロード＆MP3に変換などができる「Vividl」、最強ダウンローダー「yt-dlp」内蔵で初心者でも簡単に使える

「 Vividl 」はYouTubeやニコニコ動画など数多くのウェブサイトからムービーをダウンロードできるアプリです。Vividlは数あるダウンロードアプリの中でも最高峰の機能を誇るコマンドラインツール「 yt-dlp 」を内蔵しており、初心者でも簡単操作でムービーをダウンロードできます。 GitHub - Bluegrams/Vividl: Modern Windows GUI for youtube-dl/ yt-dlp https://github.com/Bluegrams/Vividl ・目次 ◆1: Vividlのインストール手順 ◆2: Vividlでムービーをダウンロードする方法 ◆3: 便利な設定 ◆1:Vividlのインストール手順 Vividlのインストーラーは以下のリンク先からダウンロードできます。 Vividl - Video Downloader - Browse Files at SourceForge.net https://sourceforge.net/projects/vividl/files/ ダウンロードページにアクセスしたら「Download Latest Version」と記された緑色のボタンをクリックしてインストーラーをダウンロードします。

2023年05月28日 15時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

