2026年08月04日 12時00分 映画

Netflixが未公開のニコラス・ケイジ主演映画を紛失したとして約160億円の損害賠償を求められる

by Pierre Lecourt



Netflixのロサンゼルスにあるオフィスから、ニコラス・ケイジ氏が主演する未公開映画「Fortitude」のマスターコピーを保存したストレージドライブが盗まれたとして、同作のプロデューサーがNetflixを提訴したと報じられています。原告は映画の商品価値が失われたと主張し、Netflixに少なくとも1億500万ドル(約163億円)の損害賠償を求めました。



Netflix Sued After Unreleased Nicolas Cage Movie Was Stolen

https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/netflix-lawsuit-unreleased-nicolas-cage-movie-1236660288/



Netflix Hit With $105 Million Lawsuit After Losing Nicolas Cage Film

https://kotaku.com/netflix-hit-with-105-million-lawsuit-after-losing-master-copy-of-unreleased-nicolas-cage-movie-someone-stole-a-good-amount-of-drives-2000720992



「Fortitude」の脚本家兼プロデューサーであるサイモン・アフラム氏と同氏が率いる制作会社のOp-Fortitudeは、2026年7月にカリフォルニア州の連邦裁判所へ訴訟を起こしました。The Hollywood Reporterが訴状を確認したところによれば、アフラム氏らはNetflixが配給権の取得に関心を示したことを受け、同年6月15日に映画のマスターコピーを収めたストレージをロサンゼルスのSunset Bronson StudiosにあるNetflixのオフィスへ直接届けたとのことです。





ところが、Netflixの映画買い付け部門責任者であるショーン・バーニー氏は、ストレージが届けられてから約10日後の6月25日、制作側にメールを送信しました。メールには「先週、何者かがオフィスの机から多数のストレージを盗んだ」と記されており、盗まれたストレージの中に「Fortitude」のデータも含まれていました。



制作側によると、「Fortitude」は完成までに7年以上を要し、制作費として4500万ドル超(約70億円)が投じられたそうです。映画は第二次世界大戦中、連合国軍がノルマンディー上陸作戦の実施地点をドイツ軍に誤認させるために展開した欺瞞作戦「フォーティテュード作戦」を題材としており、ケイジ氏は実在した二重スパイのドゥシュコ・ポポフを演じています。



by International Labour Organization ILO



出演者にはケイジ氏のほか、ベン・キングズレー氏、マイケル・シーン氏、ロン・パールマン氏らが名を連ねていました。監督は「コン・エアー」や「トゥームレイダー」で知られるサイモン・ウェスト氏が務めていますが、記事作成時点で配給会社や公開日は決まっていません。



原告側は、映画が今後いつ海賊版サイトなどに流出するか分からない状態になったことで、配給権を購入する企業が現れにくくなったと主張しています。数千万ドルを支払って配給権を取得し、さらに多額の宣伝費を投じても、映画が無料でインターネット上に公開される危険が残るため、作品の市場価値は事実上破壊されたというのが制作側の言い分です。



また、原告側はNetflixがストレージを十分に保護しなかったことに加え、盗難についてロサンゼルス市警察を巻き込んだ捜査を行わず、Netflixの内部調査に関する情報も制作側へ開示しなかったと訴えています。ただし、「Fortitude」のデータが実際に流出した形跡は確認されておらず、ストレージを盗んだ人物も特定されていません。





これに対してNetflixは、業界標準の適切な保護措置が施されていない状態で映画が持ち込まれたため、Netflixが紛失の責任を負うという主張には異議があると反論しました。制作側が渡したマスターコピーは暗号化されていなかったと報じられており、Netflixは同作の権利を保有していないことも強調しています。



また、Netflixは盗難について調査を実施し、「Fortitude」が無断で配布・販売されていないか海賊版サイトを監視するなど、制作側を支援するための追加措置を講じたと説明しています。さらに制作側の弁護士がNetflixと誠実に協力するのではなく、金銭を得るために敵対的な要求を行っているとして、内部調査の情報開示を拒否したと述べています。



今回の訴訟では盗難そのものだけでなく、「公開前の映画を配給候補企業へ渡す際に、誰がデータ保護の責任を負うのか」が争点になっているといえます。今後の裁判で、暗号化されていないストレージを渡した制作側の管理方法と、受け取ったストレージをオフィス内で保管していたNetflixの管理体制の双方が検証されると予想されます。

