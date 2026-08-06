2026年08月06日 11時54分 AI

Cloudflareが社内AI基盤「Cloudflare OS」をオープンソース化、機密情報を守りながら業務アプリを作成可能に



Cloudflareが社内向けAI基盤「Cloudflare OS」の新バージョンをオープンソース化しました。AIエージェントから社内データへ安全にアクセスできるようにし、文書作成や調査、業務アプリの開発、定型作業の自動化などに活用できるとのことです。



Cloudflare OS: an open platform for agents, apps, and work | The Cloudflare Blog

https://blog.cloudflare.com/cloudflare-os/





生成AIを仕事で役立てるには、社内文書や業務システムへのアクセスが必要です。ただし、AIへ広い権限を与えると機密情報の流出や意図しない操作につながる恐れがあります。一方で権限を厳しく制限すると、一般的な質問に答えるだけのチャットボットになってしまいます。



Cloudflareは利便性と安全性を両立させるため、社内で利用してきたCloudflare OSを作り直しました。初期版のアプリは社内システムと継続的に接続して動作するソフトウェアではなく、処理手順がほぼ決まった作業でもエージェントのスキルを再実行してAIモデルのトークンを消費する必要があったほか、成果物の共有によって元データの閲覧権限を持たない利用者へ機密情報が露出するおそれもありました。



新しいCloudflare OSでは、決まった処理を通常のプログラムとして実行し、判断が必要な場面だけAIモデルを利用できます。利用者は自然な文章で目的を伝えるだけで、文書や表計算シート、ダッシュボード、業務用アプリなどを作成可能です。作成したワークフローは必要なときに実行できるほか、日時指定や社内システム上の出来事をきっかけに自動実行することも可能です。





また、社内情報を安全に扱うため、Cloudflare OSと外部サービスの間でアクセスを仲介するCloudflare Worker「Gatekeeper(ゲートキーパー)」が用意されています。AIや作成されたアプリには初期状態でアクセス権がなく、利用者や管理者が必要なデータや操作だけを許可し、ゲートキーパーが設定されたアクセス方針を適用します。例えばGitHubアカウント全体ではなく特定のリポジトリだけを読めるようにしたり、GitHubのIssueは読み取れてもソースコードは開けないようにしたりできるとのこと。





Cloudflare OSはAIが参照したリソースを記録し、ゲートキーパーは成果物を開く利用者が元のリソースへアクセスできるか確認します。機密データを使って作られたダッシュボードを共有する場合、閲覧者が元データへのアクセス権を持っているか確認してから表示する仕組みとのこと。AIへ情報を渡す時点だけでなく、生成物が誰に共有されるかまで管理するというわけです。



作成した業務アプリは他の利用者と共有できるほか、アプリのひな型に当たる「Blueprint(ブループリント)」として複製できます。ブループリントにはプログラムだけが含まれ、保存データや会話履歴、認証情報は引き継がれません。



Cloudflare OSはApache License 2.0で公開されており、企業や開発者は自社向けの社内AI基盤として導入し、画面や連携機能をカスタマイズできます。記事作成時点では開発途中の早期アクセス版で、Cloudflareは今後、管理画面から利用できる完全管理型サービスやSlackなどから操作する機能も追加する予定だと述べています。